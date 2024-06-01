الأحشاء bowels هي الأمعاء،ويوجد عند كل شخص مِعَى غليظ ومِعَى دقيق.والمِعَى الدَّقيق هُوَ المكان الذي يجري فيه امتصاص الطعام.

يحدُث سوء الامتصاص عندما يكون لدى الشخص صعوبة في امتصاص المواد المغذية في الطعام،والمواد المغذية هي أشياء تُغذِّي الجسم،وهي تنطوي على البروتينات والكربوهيدرات والدُّهون والفيتامينات والمعادن.

ما هِي مُتلازمة الأمعاء القصيرة؟ مُتلازمة الأمعاء القصيرة هِيَ مُشكلة تحدث إذا خضع الشخص إلى جراحةٍ جرى فيها استئصال الكثير من المعى الدَّقيق لديه، وإذا لم يتبق ما يكفي من المِعَى الدقيق، لا يُمكن امتصاص ما يكفي من المواد المغذية،

وسيحدث نقص في الوزن وسوء التغذية،

كما ستخرج غازات ويحدث إسهال أيضًا.

يمكن أن يساعد تعديل النظام الغذائي وأخذ أدوية مُعيَّنة على التقليل من الإسهال

ويحتاج بعض الأشخاص الذين لديهم مِعَى دقيق قصير جدًا إلى التغذية من خلال الأوردة

ما الذي يُسبب مُتلازمة الأمعاء القصيرة؟ تحدث مُتلازمة الأمعاء القصيرة بعدَ استئصال جراحيّ لجزء كبير من المِعَى الدَّقيق،وتنطوي الأَسبَاب الشائعة لاستئصال جزء من المعى الدَّقيق على: داء كرون

الإقفار المساريقي Mesenteric ischemia (انسداد الشريان الذي يُغذي جزء كبير من المِعَى بالدَّم)

إصابة في المِعَى بسبب المُعالجة الشعاعيَّة

انفِتَال Volvulus (حلقة ملتوية في المِعَى)

عيوب خلقيَّة

ما هي أعراض مُتلازمة الأمعاء القصيرة؟ تنطوي الأَعرَاض على: إسهال

نقص الوَزن

عدم امتصاص ما يكفي من الفيتامينات والمعادن يُمكن أن يُسبب نقص المعادن والفيتامينات: انخفاضَ تعداد الدَّم (فقر الدم)

سهولة التكدُّم

وخزًا في اليدين والقدمين

كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص متلازمة الأمعاء القصيرة؟ يُشخِّصُ الأطباءُ مُتلازمة الأمعاء القصيرة استنادًا إلى الأعراض عند الشخص بالإضافة إلى حقيقة أنَّه خضع إلى استئصال قطعةٍ طويلة من المعى الدَّقيق لديه.