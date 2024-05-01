يكون المنظار الدَّاخلي أداة يستخدمها الأطباء لمُعاينة الجسم من الداخل،كما يمكن استعمال المناظير الدَّاخليَّة لإجراء اختباراتٍ ومُعالجة أمراض أيضًا.

المناظير الداخلية هي أنابيب تحتوي على ضوء وكاميرة فيديو صغيرة في أطرافها،ويكون المنظار مجوفًا،ويستطيع الاطباءُ تمرير أدوات من خلالها لإجراء اختبارات ومُعالجة مشاكل.

يُمكن أن تكون المناظير الداخلية:

صلبة، أي مصنوعة من معدنٍ لا يلتوي

مرنةً، بحيث يمكن أن تلتوي حول زوايا مثل الأفعى

تُستخدَمُ أحجام مختلفة من المناظير لأجزاء مختلفة من الجسمِ،ويستنِدُ الحجم الذي يستخدمه الطبيب إلى الجزء من الجسم الذي يحتاج إلى تفحُّص ومُعالجة،فعلى سَبيل المثال، يُمكن أن تكون المناظير الداخلية: