الهضم هو عملية تفكيك الطعام إلى عناصر غذائية منفصلة لتزويد الجسم بما يحتاجه منها.

السبيل الهضمي (يُسمى أيضًا القناة الهضمية أو السبيل المعدي المعوي) هو الأنبوب المجوف الذي يمر عبره الطعام عند بلعه، ثم يجري هضمه، ثم طرحه كفضلات مع البراز.يتكون السبيل الهضمي من الأجزاء التالية:

الجهاز الهضمي هو السبيل الهضمي بالإضافة إلى الأعضاء التي تتوضع خارج السبيل الهضمي ولكنها تساعد في عملية الهضم، وهي:

يكون الدِّماغ والجهاز الهضمي متصلين فيما بينهما.يُسمى هذا الاتصال بالمحور الدماغي-المعوي.تؤثِّر الصحة النفسية في الصحة الهضمية، وتؤثِّر الصحة الهضمية في الصحة النفسية.على سبيل المثال، إذا شعر الشخص بالتوتر أو القلق، فقد يشعر أيضًا بالتلبك في المعدة.