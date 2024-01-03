من المحتمل أن يحدث داء الرُّتوج بسبب ارتفاع الضغط في المِعَى،وقد يُسبب النظام الغذائيّ قليل الألياف هذه الزيادة في الضغط،وتُسبب زيادة الضغط في أن تتبارز بقع ضعيفة في جدار المِعَى، ممَّا يُشكل كيسًا أو جيبةً.

عادةً ما يحدث داء الرُّتوج بعد عمر 40.ويزداد احتمال حدوثه مع التقدم في السن.حيث يحدث تقريبًا عند جميع الأشخاص الذين بلغوا 90 عامًا من العمر.