تُسمَّى الفتوق عادةً باسم المنطقة التي حدثَت فيها.يمكن أن تحدث فتوق جدار البطن في عددٍ من الأماكن المختلفة:

يظهر الفتق الأربي Inguinal hernia في الطيَّة أعلى الفخذ (المغبنية) أو في كيس الصفن المحيط بالخصيتين.

الفتق السُّرِّي: حول سرة البطن، وهو أكثر شيوعًا عندَ الأطفال

الفتق الشرسوفي Epigastric: في منتصف البطن وفوق السرة وتحت القفص الصدري

الفتق الفخذي: يقع أسفل طيّة أعلى الفخذ (المِغْبَن) مباشرةً في المنتصف

الفتق الجراحي: في مكان جرى فيه قطع جدار البطن لإجراء عملية جراحية (قد يحدث هذا بعدَ سنوات عدّة من الجراحة)

تكون هذه الأماكنُ جميعها بقعًا ضعيفة في جدار البطن.يمكن للفتحة أن تظهرَ من تلقاء نفسها أو عندَ الشدّ أو الكبس.

المواضع الشائعة للفتوق الصورة

يكون الفتق منحبسًا عندما تنحشر حلقة من الأمعاء في الفتق.ويمكن أن يؤدّي ذلك إلى انسداد الأمعاء.

ويصبح الفتق مختنقًا عندَ حدوث انحباسٍ شديد للأمعاء، بحيث يتوقف الجريان الدموي إليها.يمكن أن ينفجر جزء الأمعاء الذي لا يحصل على ما يكفي من الدَّم ويموت؛ فإذا لم تجرِ مُعالجته ، يُمكن أن يُؤدّي إلى الوفاة.

أمّا "الفتق الرياضي" فليس فتقًا حقيقيًّا؛وإنّما هو عضلة متمزّقة في أسفل البطن يمكن أن تسبِّب ألمًا في مكان الفتق الحقيقي نفسه.