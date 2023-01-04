ما هو الفتق؟
الفتقُ hernia هو بروز عضو من خلال العضلة أو النسيج الذي يُثبِّته في مكانه.
هناك أنواع عدّة ومُختلفة للفتق،والسَّبب الأكثر شُيُوعًا هو ضَعفٌ في جِدار البطن،
ما هو فتق جدار البطن؟
الفتق في جدار البطن هو انتفاخ أو تبارز في البطن.يُنتَج هذا الانتفاخ عن الأمعاء الدقيقة عندما تخرج من خلال ثقب صغير أو منطقة ضعيفة في جدار البطن.
يُؤدِّي فتق جدار البطن في بعض الأحيان إلى بروزٍ يُمكن رؤيته، وقد يُسبِّب أو لا يُسبِّبُ الألمَ
تُعدُّ الإصابة بفتوق جدار البطن من الحالات الشائعة، وخصوصًا بين الرجال.
قد يؤدي رفعُ الأشياء الثقيلة أو الشَّدُّ إلى جعل الفتق أشدُّ وضوحًا، ولكن دون أن يكون هو السبب في تشكُّل الفتق.
يُعالج الأطباء الفتوق بالجراحة عادةً
ما هي أنماط فتوق جدار البطن
تُسمَّى الفتوق عادةً باسم المنطقة التي حدثَت فيها.يمكن أن تحدث فتوق جدار البطن في عددٍ من الأماكن المختلفة:
يظهر الفتق الأربي Inguinal hernia في الطيَّة أعلى الفخذ (المغبنية) أو في كيس الصفن المحيط بالخصيتين.
الفتق السُّرِّي: حول سرة البطن، وهو أكثر شيوعًا عندَ الأطفال
الفتق الشرسوفي Epigastric: في منتصف البطن وفوق السرة وتحت القفص الصدري
الفتق الفخذي: يقع أسفل طيّة أعلى الفخذ (المِغْبَن) مباشرةً في المنتصف
الفتق الجراحي: في مكان جرى فيه قطع جدار البطن لإجراء عملية جراحية (قد يحدث هذا بعدَ سنوات عدّة من الجراحة)
تكون هذه الأماكنُ جميعها بقعًا ضعيفة في جدار البطن.يمكن للفتحة أن تظهرَ من تلقاء نفسها أو عندَ الشدّ أو الكبس.
يكون الفتق منحبسًا عندما تنحشر حلقة من الأمعاء في الفتق.ويمكن أن يؤدّي ذلك إلى انسداد الأمعاء.
ويصبح الفتق مختنقًا عندَ حدوث انحباسٍ شديد للأمعاء، بحيث يتوقف الجريان الدموي إليها.يمكن أن ينفجر جزء الأمعاء الذي لا يحصل على ما يكفي من الدَّم ويموت؛ فإذا لم تجرِ مُعالجته ، يُمكن أن يُؤدّي إلى الوفاة.
أمّا "الفتق الرياضي" فليس فتقًا حقيقيًّا؛وإنّما هو عضلة متمزّقة في أسفل البطن يمكن أن تسبِّب ألمًا في مكان الفتق الحقيقي نفسه.
ما هي أعراضُ فتق جدار البطن؟
يكون العَرَضُ الوحيد للفتق تبارزًا في مكان الفتق عاد=ة.قد يكون من الممكن رؤية التبارز فقط عند رفع شيء أو الشدّ.يستطيع الطبيبُ دفع التبارز إلى مكانه عادةً.
ولكن، لا يُمكن إعادة الفتق المُحتجز إلى مكانه، وقد يكون ذلك أكثر ألمًا.
لا يُمكن إعادة الفتق المُختنق إلى مكانه، ويُسبِّب الأعراض التالية:
ألم ثابت يتفاقم مع الوقت
الشعور بالغثيان، والتقيُّؤ
الشُّعور بالإيلام عندما لمس مكان التبارز
بالتَّزامن مع حدوث احمرارٍ في الجلد في بعض الأحيان
يُمكن أن يُؤدِّي الفتق المُحبس والمختنق إلى انسداد الأمعاء، بحيث لا يستطيع الطعام والسوائل المرور عبرها.يسمّى هذا الانسداد بالانسداد المعوي.يُؤدِّي الانسِداد المعوي إلى شعور المريض بالغثيان والتَّورُّم في البطن.وهي حالة طارئة.
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان المريضُ يُعاني من فتق في جدار البطن؟
يقوم الأطباء عادةً بتشخيص فتق جدار البطن استنادًا إلى الفحص.كما قد يطلبون أيضًا إجراء: تخطيط الصدى أو التصوير المقطعي المحوسب إذا كانوا يريدون التأكّد من أن الأعراض ليست ناجمة عن شيء آخر.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ فتق جدار البطن؟
يقوم الأطباءُ بمُعالجة الفتق استنادًا إلى مكانه والأَعرَاض التي يشكو منها المريض.تُترك بعض حالات الفتق دون تدخّل.وتحتاج الفتوقُ الأخرى إلى الجراحة قبلَ أن تُسبّب مشاكل.ولكن الأطباء يقومون بالجراحة على الفور إذا كان الفتق محتجزًا أو مختنقًا.
يُعدُّ الفتق السُّريُّ عند الرُّضَّع الحالةَ الوحيدة التي يُشفى فيها الفتق دون معالجة.