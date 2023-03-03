تظهر الأعراض وتزُول،وتكون شديدةً لبضعة أيام أو أسابيع عادةً ومن ثمَّ تزُول أو تتحسن على الأقل لفترةٍ من الزمن،وبالنسبةِ إلى معظم الأشخاص، تستمرُّ الأعراض في أن تُصبح شديدةً ثم تخف طوال حياتهم.

تنطوي الأَعرَاض الأكثر شُيُوعًا عند البالغين على:

إسهال يكون مُدمَّى أحيانًا

ألم ماغص في البطن

حُمَّى

ضعف الشهيَّة

نقص الوَزن

إذا كانت النوبة شديدةً، قد يُعاني المريض من:

ألم مستمر وشديد في البطن بسبب جيب من القيح (خُراج) حول الأمعاء

تقيُّؤ شديد بسبب انسداد في الأمعاء

إذا كان المريض يُعاني من داء كرون لفترةٍ طويلةٍ ، يُمكن أن يحدث له:

طفح جلديّ

ألم وتورُّم في المَفصِل

احمرار في العينين

مشاكل في الكبد والمرارة

قرحات على الشرج، وأحيانًا شقوق شرجيَّة anal fissures

زيادة في خطر سرطان المِعَى

يمكن أن يعاني الأطفال من ألم في البطن وإسهال وحمَّى، ولكن يمكن أن يحدث لديهم أيضًا: