السبيل الهضميّ هُوَ المسار الذي يمرُّ به الطعام عبر الجسم بعدَ تناوُله،ينتقل الطعام من الفم (عند تناول الطعام) إلى فتحة الشرج (عند التبرز).الأمعاء هي الأنبوب الطويل في الجهاز الهضمي الذي يربط المعدة بفتحة الشرج.وهو يهضم الطعام ويمتصّ الموادّ المُغذِّية،
يُوجد عند الشخص مِعَى دقيق ومِعَى غليظ،ويكُون المِعَى الدَّقيق طويلًا جدًا مع الكثير من العُرى (coils التفافات)،بينما يكون المِعَى الغليظ والذي يُسمَّى القولون أيضًا، أقصَر وأعرض.
ما هُوَ داء كرون؟
داء كرون Crohn disease هو التهاب طويل الأمد في الأمعاء،يُعد داء كرون واحدًا من مَرضينِ يُسميان الداء المعوي الالتهابيّ.والداء المعوي الالتهابيّ الآخر هُوَ التهاب القولون التَّقرُّحي ulcerative colitis.
يُصيب داء كرون المِعَى الدَّقيق عادةً،ولكن يُمكن أن يُصيب المِعَى الغليظ أو المعى الدَّقيق والغليظ معًا.
داء كرون هو داء مِعَويّ التهابي،
ولا يُعرف سببه، ولكن قد ينجُم عن مشكلةٍ في الجهاز المناعيّ.
تظهر الأعراض وتزُول ويمكن أن تنطوي على إسهال وألم ماغص في البطن وحُمَّى وعدم الشعور بالجوع ونَقص الوَزن،
ويستخدم الأطباء تنظير القولون وفُحوصات تصويريَّة لتشخيص داء كرون.
ولا يُوجد شفاء من هذا الدَّاء، ولكن يُمكن التقليل من الأعراض عن طريق المُعالجة بالأدوية وأحياناً عن طريق الجراحة.
ما الذي يُسبِّبُ داء كرون؟
لا يعلمُ الأطباءُ ما الذي يُسبب داء كرون،وقد يكُون السبب مشكلة في الجهاز المناعيّ يجعل المِعَى يستجيب بشكلٍ مُفرطٍ ويُصبح ملتهبًا.
يزداد خطر الإصابة بداء كرون في الحالات الآتية:
إذا كان لدى الشخص أفراد من العائلة أشخاص بهذا الداء
إذا كان الشخص يهوديًا وتنحدر عائلته من أوروبا الشرقية
إذا كان الشخص مدخنًا
إذا كان الشخص امرأةً وتأخذ أقراص تنظيم النسل
ما هِيَ أعرَاض داء كرون؟
تظهر الأعراض وتزُول،وتكون شديدةً لبضعة أيام أو أسابيع عادةً ومن ثمَّ تزُول أو تتحسن على الأقل لفترةٍ من الزمن،وبالنسبةِ إلى معظم الأشخاص، تستمرُّ الأعراض في أن تُصبح شديدةً ثم تخف طوال حياتهم.
تنطوي الأَعرَاض الأكثر شُيُوعًا عند البالغين على:
إسهال يكون مُدمَّى أحيانًا
ألم ماغص في البطن
حُمَّى
ضعف الشهيَّة
نقص الوَزن
إذا كانت النوبة شديدةً، قد يُعاني المريض من:
ألم مستمر وشديد في البطن بسبب جيب من القيح (خُراج) حول الأمعاء
تقيُّؤ شديد بسبب انسداد في الأمعاء
إذا كان المريض يُعاني من داء كرون لفترةٍ طويلةٍ ، يُمكن أن يحدث له:
طفح جلديّ
ألم وتورُّم في المَفصِل
احمرار في العينين
مشاكل في الكبد والمرارة
قرحات على الشرج، وأحيانًا شقوق شرجيَّة anal fissures
زيادة في خطر سرطان المِعَى
يمكن أن يعاني الأطفال من ألم في البطن وإسهال وحمَّى، ولكن يمكن أن يحدث لديهم أيضًا:
نموّ بطيء
مفاصل متورِّمة
إعياء (شعور بالضعف والتعب في أنحاء الجسم)
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص داء كرون؟
يُجري الأطباءُ فحوصات استنادًا إلى الأعراض وكيف تظهر فجأة:
ألم البطن الشديد المفاجئ: التصوير المقطعي المحوسب أو تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي للبطن
ألم في البطن يحدث ويزول لفترةٍ من الزمن: في بعض الأحيان، يستخدم الأطباءُ التصوير بالأشعَّة السِّينية أوالتصوير المقطعي المحوسَب للبطن من بعد أن يشرب المريض سائلاً يظهر أجزاءً من الأمعاء، أو يبلع كبسولة خاصَّة مزوَّدة بكاميرة صغيرة جدًا تلتقط الصور وهي تمرُّ عبر السبيل الهضمي
إسهال: مُعاينة في القولون مع تنظير القولون (يقوم الطبيب بتمرير أنبوب رفيع مزوّد بضوء وكاميرة صغيرة جدًا عبر فتحة الشرج لتفحُّص الأمعاء)
كما سيُجري الأطباءُ اختبارات دموية أيضًا،ولا يُمكن تشخيص داء كرون عن طريق الاختبارات الدموية، ولكن تُبين هذه الاختبارات ما إذا كان لدى المريض مُضاعفات معيَّنة.
عندما يصيب داء كرون المِعَى الغليظ فقط، يكون من الصعب أحيانًا على الأطباء معرفة الفرق بين داء كرون في القولون والتهاب القولون التَّقرُّحي، وذلك لأن العديد من الأعراض تكون متشابهة.
كيف يُعالج الأطباءُ داء كرون؟
لا يوجد شفاء من داء كرون،يُمكن أن تُساعد المعالجات على التقليل من الالتهاب وتخفيف الأعراض.
قد تُساعد الأدوية على:
إيقاف الإسهال وألم البطن
تقليل الالتهاب في المِعَى
تغيير الطريقة التي يعمل فيها الجهاز المناعي
قد يقترح الأطباء سوائل خاصة تحتوي على مواد مغذية إضافية، خصوصًا للأطفال الذين لديهم بطء في النمو.
كما سيطلب الأطباءُ من المريض أيضًا أن:
يتوقف عن التدخين، وذلك لأن المُدخنين أكثر ميلًا لأن تعود الأعراض لديهم من بعد المُعالجة
يأخذ مواد مغذية، مثل مكملات الحديد والكالسيوم وفيتامين D
يتجنَّب المكسرات والفواكه والخضروات النيئة عندما تحدث له نوبة
يُحاول اتِّباع نظام غذائي خالٍ من مشتقَّات الألبان لمعرفة ما إذا كان يُخففُ الأعراض
لا يأخذ أدوية مُعيَّنة يمكن أن تسبِّب نوبة، مثل مسكنات الألم التي تُسمَّى مضادات الالتهاب غير الستيرويدية
يتجنب الشدَّة
يحتاج معظم أشخاص داء كرون إلى جراحة في مرحلةٍ ما،وتنطوي هذه الجراحة على استئصال جزء من المِعَى،مما يُساعد على تخفيف الأعراض،ويحتاج نصف الأشخاص الذين خضعوا إلى جراحة ثانية لاحقًا.