ما هي أعراضُ نقص سُكَّر الدَّم؟

ما هي أعراضُ نقص سُكَّر الدَّم؟

في البداية، قد تظهر الأعراض التَّالية:

تعرُّق

ارتِعاش

شُعورٌ بالدَّوخة lightheaded

جُوعٌ

في وقت لاحق، قد تظهر الأَعرَاض التالية إذا كان المريض يُعاني من نقص شديدٍ في سكَّر الدَّم:

دَوخة

تَخليط ذهنِيّ ومشاكل في التركيز

الكلام المُتداخِل والتلعثُم slurred speech

فقدان الوعي passing out

في بعض الأحيان، يجعل نقص سكَّر الدَّم المريضَ يبدو كما لو أنَّه ثَمِلٌ.

وإذا لم تجرِ مُعالَجة نقص سكَّر الدَّم الشَّديد، يُمكنه أن يُؤدِّي إلى الاختِلاجات والغيبوبة وضررٍ في الدِّماغ.