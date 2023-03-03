ما هو نقصُ سكَّر الدَّم؟
يحدث انخفاض سكر الدم عندما تنخفض مستويات سكَّر الدَّم بشكل كبير.يُعدُّ سُكَّر الدَّم المصدَر الرئيسيّ للوُقود، إن صحَّ القول، في الجسم، وبذلك يُؤدِّي انخفاض مُستوياته إلى مشاكل،
حيث يُسبِّب نقص سكَّر الدَّم الجُوعَ، والتعرُّق، والارِتعاش، والضَّعف، ويجعل من الصعب التفكير بوُضوح
عند الإصابة بالسكَّري، سيكُون المريض أكثر ميلاً لأن يُعاني من نقص سكَّر الدَّم، ويُمكن أن يحدُث هذا عند أخذ الكثير من الأدوية وعدم أكل ما يكفي من الطعام أو مُمارسة التمارين بإفراط
لمُعالَجة نقص سكَّر الدَّم، ينبغي تناوُل أو شُرب شيء يحتوي على السكَّر، مثل العصير أو الحلوى، وذلك لرفع مُستويات سكَّر الدَّم
ما الذي يُسبِّبُ نقص سكَّر الدَّم؟
يُعدُّ نقص سكَّر الدَّم في مُعظم الأحيان:
من مُضَاعَفات الأدوية المستخدمة لمُعالَجة السكَّري، خُصوصًا إذا لم يتناوَل المريض الكميات المُناسِبة في الوقت الصَّحيح
إذا لم يكُن الشخص مُصابًا بالسكَّري، من غير المُحتَمل أن يُعاني من نقص سكَّر الدَّم،ولكن في بعض الأحيان قد يُعاني من نقص سكَّر الدَّم إذا:
كان لديه وَرمٌ في البنكرياس
يُعاني من مشاكل صحيَّة شديدة، مثل الفشَل الكلويّ أو فشل القلب أو السرطان أو الصدمة (انخفاض خطير في ضغط الدَّم)
يشرَبُ الكثير من الكُحُول
يُعاني من مشاكل في الكبِد مثل تَشمُّع الكبِد cirrhosis
ما هي أعراضُ نقص سُكَّر الدَّم؟
في البداية، قد تظهر الأعراض التَّالية:
تعرُّق
ارتِعاش
شُعورٌ بالدَّوخة lightheaded
جُوعٌ
في وقت لاحق، قد تظهر الأَعرَاض التالية إذا كان المريض يُعاني من نقص شديدٍ في سكَّر الدَّم:
دَوخة
تَخليط ذهنِيّ ومشاكل في التركيز
الكلام المُتداخِل والتلعثُم slurred speech
فقدان الوعي passing out
في بعض الأحيان، يجعل نقص سكَّر الدَّم المريضَ يبدو كما لو أنَّه ثَمِلٌ.
وإذا لم تجرِ مُعالَجة نقص سكَّر الدَّم الشَّديد، يُمكنه أن يُؤدِّي إلى الاختِلاجات والغيبوبة وضررٍ في الدِّماغ.
كيف يستطيعُ الأطبَّاءُ معرِفة ما إذا كان الشخص يُعاني من نقص سُكَّر الدَّم؟
يقومُ الأطباءُ بتشخيصِ نقص سُكَّر الدَّم استِنادًا إلى مُستوى سكَّر الدم عندما تكون الأعراض موجودةً فعليًا.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ نقصَ سكَّر الدَّم؟
سيقُوم الأطبَّاء بمُعالَجة الأعراض عند المريض في المنزل،وإذا كانت لديه أعراض لهذه الحالة، ينبغي عليه تناوُل أو شُرب السكَّر، مثل:
الحَلويَّات
أقرَاص الغلُوكُوز (السكر)
المشروبات السكَّرية، مثلَ كأس من عصيرِ الفاكِهة
سوف يقُوم الأطباء بمُعالَجَة السَّبب في نقص سكَّر الدَّم:
إذا كان السبب هُو دواء، سيقوم الأطباءُ بتغيير الكمية التي يأخذها المريض
إذا كان هناك ورم في البنكرياس، سيقُوم الأطباء باستئصاله جراحيًا
إذا كان المريض مُصابًا بالسكَّري أو يُواجه خطر نقص سكَّر الدَّم، قد ينصحه الطبيب بالتدابير التالية:
الاحتفاظ بدواء غلوكاغُون glucagon للحالات الطارئة (الغلوكاغُون هُو حقنة تزيد من مستويات سكَّر الدَّم بسرعة)
تناوُل وجباتٍ صغيرة على مَدار اليَّوم بدلاً من 3 وَجباتٍ كبيرةٍ
التقليل من كمية الكربوهيدرات التي يتناولها
وضع بطاقة تعريف طبية تُشير إلى أنَّه مصاب بالسكَّري بحيث تُساعد الأطباء على التصرُّف في الحالات الطارئة