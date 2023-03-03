السكَّري هُوَ مرض تكُون فيه مُستوياتُ سكَّر الدَّم (الغلوكوز) مُرتفعةً جدًا،
ويُصاب الشخصُ بهذا المرض إذا لم تكُن طريقة البدن الطبيعيَّة في ضبط سكَّر الدَّم تعملُ بشكلٍ صحيحٍ.
ما هي مُضَاعَفاتُ السكَّري؟
المُضَاعَفات هي مشاكل صحية تحدث نتيجة للإصابة بمرضٍ.يُؤدِّي داء السُّكَّري إلى ضرر في الأوعية الدموية التي تُزوِّدُ الأعضاء بالأكسجين والتغذية،ولذلك قد يكُون لدى المصابين بالسكري الكعديد من المُضَاعَفات الخطيرة على المدى الطويل.
يمكن أن تنطوي المُضَاعَفات على السكتة والعمى ونوبة قلبية والفشل الكلوي وقرحات الجلد وخدر في القدمين
قد تبدأ المُضَاعَفات في غضون أشهر أو قد تستغرق سنوات حتى تبدأ، ويتفاقم معظمها مع مرور الزمن
يُمكن التقليل من فُرص مُضاعفات السكَّري عن طريق ضبط سكَّر الدَّم بعناية
ما الذي يُسبِّبُ مُضاعفات السكَّري؟
يُعاني المصابين بالسُّكَّري من مُضَاعَفاتٍ بسبب ضعف التروية الدَّموية إلى أجزاء مُعيَّنة من الجسمِ.يؤدي السكَّري إلى أن تُصبِح الأوعية الدموية ضيِّقةً أكثر مع مرور الزمن،ولا يستطيعُ الدَّم أن يتدفق بسهولة عبر الأوعية الدموية المتضيقة أو يصل إلى مناطق معينة.
تتضيق الأوعيةُ الدموية بسبب:
تراكم موادّ ذات أساس سكري في جدران الأوعية الدَّموية الصغيرة، ممَّا يجعلها تتثخَّن وتتسرَّب
تراكُم كتل الدُّهون في الأوعية الدموية الكبيرة، ممَّا يسدُّ جريان الدَّم (تصلب الشرايين)
ما هي أنواع المُضَاعَفاتُ التي تحدث مع السكَّري؟
يُمكن أن تُؤدِّي الأوعية الدَّمويَّة المُتضيِّقة وضَعف الدَّورة الدَّمويَّة إلى مشاكل في جميع أنحاء الجسم.تستنِدُ المُضاعفات إلى أيّ عضو تأثَّر،وقد يكُون لدى المريض مُضاعفة واحدة أو العديد منها:
القلب: ألم في الصدر، نوبة قلبية
الدِّماغ: السكتة
الساقان: تشنجات عند المشي
العينان: ضعف الرؤية وأحيانًا العمى
الكلى: الفشل الكلوي
الأعصاب: وخز أو ألم حارق أو خدر في الساقين والقدمين
الجلد: قرحات الجلد أو عدوى أو جروح بطيئة الشفاء، خُصوصًا على القدمين
يمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية إلى الساقين إلى الحاجة إلى بتر قدم المريض أو جزء من ساقه.
كيف يعمل الأطباءُ على الوقايَة من مُضاعفات السكَّري؟
سيقوم الأطباء بالأمور الآتية:
مُساعدة المريض على ضبط سكَّر الدَّم
تفحص المريض بشكلٍ متكررٍ للتحرِّي عن العلامة الأولى للمُضَاعَفات
الطلب من المريض القيام بأشياء للوقاية من المضاعفات
كيف يُمكن ضبط سكَّر الدَّم؟
ينبغي على المريض القيام بالأمور الآتية:
التحقق من مستوى السكر في الدم في المنزل مثلما يقول الطبيب
الاتصال بالطبيب إذا كان مستوى سكَّر الدَّم آخذ في الارتفاع أو الانخفاض بشكلٍ شديدٍ
أخذ أدوية السكري بالطريقة التي يصفها الطبيب
اتِّباع نظام غذائيّ لمرضى السكري بأكبر قدرٍ ممكن من الدقة
ممارسة التمارين بشكلٍ منتظمٍ
كيف يتحقَّق الأطباءُ من مُضاعفات السكَّري؟
سيقُوم الأطباءُ باختبارات لمرَّة واحدة في العام تقريبًا من أجل التحقق من المُضاعفات، وهي تنطوي على:
تفحص القدمين لاختبار فقدان الإحساس والبحث عن علامات ضَعف الدَّورة الدَّمويَّة، مثل القرحات التي لا تشفى بشكلٍ جيدٍ.
فحص العين من قبل طبيب العيون
اختبارات الدَّم والبول حول وظائف الكُلَى
اختبارات الدَّم حول مستويات الكولستيرول
مُخطَّط كهربيَّة القلب(ECG) في بعض الأحيان
كيف يُمكن الوِقاية من مُضاعَفات السكَّري؟
يُمكنُ الوِقاية من مُضاعفات السكري أو تأخيرها عن طريق:
تلقِّي مُعالَجة لمشاكِل مثل ارتفاع ضغط الدَّم أو ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدَّم
مُراجعة طبيب الأسنان بشكل مُنتَظم من أجل تنظيف الأسنان وتفحصها
الاعتناء بالقدمين بشكلٍ جيدٍ، مثل ارتداء أحذية مناسبة بشكلٍ جيدٍ واستخدام مُستحضرات ترطيب الجلد والتَّحرِّي عن الإصابات كل يوم
نقص سُكَّرِ الدِّم Hypoglycemia
يُؤدِّي ضبطُ سكَّر الدَّم بشكلٍ دقيقٍ إلى التقليل من فرصة حدوث مُضَاعَفات السكَّري،ولكن قَد ينخفِضُ مُستوى سكَّر الدَّم بشكلٍ كبيرٍ،ويُسمَّى انخِفاض سكَّر الدَّم نقص سكر الدَّم.يُعدُّ سُكَّر الدَّم المصدَر الرئيسيّ للوُقود في الجسم، وبذلك يُؤدِّي انخفاض مُستوياته إلى مشاكل خطيرة:
حيث يُسبِّب نقص سكَّر الدَّم الجُوعَ والتعرُّق والارِتعاش والضَّعف وصعوبة في التفكير بوضوح
الإغماء في حال كانت مستويات سكَّر الدَّم منخفضةً جدًا
في بعض الأحيان، ضرر في الدِّماغ إذا لم تجرِ مُعالجة نقص سكر الدَّم بسرعةٍ
يُعدُّ نقص سكَّر الدَّم من الحالات الطبيَّة الطارئة وهُوَ يحتاجُ إلى مُعالجةٍ فوريَّةلمُعالجة نقص سكر الدَّم:
ينبغي تناوُل أو شُرب شيء يحتوي على السكَّر (مثل العصير أو الحلوى) مُباشرةً وذلك لزيادة مُستويات سكَّر الدَّم
إذا كان نقص سكر الدَّم يحدث في مُعظَم الأحيان، قد يحتاجُ الطبيب إلى إحداث تغيُّراتٍ في الأدوية التي يأخذها المريض
بالنسبة إلى الحالات الأكثر خطورة، قد يحتاج الأطباء إلى حقن إمَّا الغلوكوز في الوريد أو دواء يُسمَّى الغلوكاغون glucagon في العضل