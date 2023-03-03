ما هي أنواع المُضَاعَفاتُ التي تحدث مع السكَّري؟

ما هي أنواع المُضَاعَفاتُ التي تحدث مع السكَّري؟

يُمكن أن تُؤدِّي الأوعية الدَّمويَّة المُتضيِّقة وضَعف الدَّورة الدَّمويَّة إلى مشاكل في جميع أنحاء الجسم.تستنِدُ المُضاعفات إلى أيّ عضو تأثَّر،وقد يكُون لدى المريض مُضاعفة واحدة أو العديد منها:

القلب: ألم في الصدر، نوبة قلبية

الدِّماغ: السكتة

الساقان: تشنجات عند المشي

العينان: ضعف الرؤية وأحيانًا العمى

الكلى: الفشل الكلوي

الأعصاب: وخز أو ألم حارق أو خدر في الساقين والقدمين

الجلد: قرحات الجلد أو عدوى أو جروح بطيئة الشفاء، خُصوصًا على القدمين

يمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية إلى الساقين إلى الحاجة إلى بتر قدم المريض أو جزء من ساقه.