ما هي أنواع الأنسولين التي يستطيع المرضى أخذها؟

يأتي الأنسولين بأشكال مختلفة استنادًا إلى السرعة التي يبدأ فيها مفعوله والمدَّة التي يستمر فيها:

يبدأ الأنسولين سَريع المفعول بالعمل في غضون 5 إلى 15 دقيقة، ويستمر إلى نحو 4 ساعات، وقد يقوم المريض بحقن الأنسولين سريع المفعُول قبل تناول الطعام مباشرةً

يبدأ الأنسولين النظامي بالعمل خلال 30 إلى 60 دقيقةً ويستمر مفعوله لفترة تتراوح بين 6 إلى 8 ساعات

يبدأ الأنسولين متوسط المفعول العمل في غضون ساعة إلى ساعتين ويستمر لمدة يوم تقريبًا

يكُون للأنسولين مديد المفعول تأثيرٌ بسيطٌ جدًا في الساعات القليلة الأولى، ولكن يستمر مفعوله لفترة تتراوح بين 20 إلى 36 ساعة

قَد يأخذ المريض أكثر من نوع واحد من الأنسُولين.وقد يأخذ الأنسولين لمرة واحدة أو عدة مرات في اليوم.يستنِدُ نوع الأنسولين الذي يستخدمه المريض وعدد مرات استعماله إلى أشياء عديدة، من بينها:

مدى حساسية مستويات السكر في الدَّم للتغيُّرات في النظام الغذائي والنشاط

عدد المرَّات التي يكون المريض فيها على استعداد لاختبار مستوى سكَّر الدَّم لديه

عدد المرَّات التي يكون الشخص فيها مستعدًا لأخذ الأنسولين

مدى التزام المريض بالنظام الغذائي وممارسة التمارين بشكل مُنتظَم

سيُحدد الأطباء أي نوع من الأنسولين سيعمل بشكلٍ أفضل مع المريضيأخذ بعضُ الأشخاص نفس كمية الأنسولين يوميًّا.بينما يُغيِّرُ أشخاص آخرون كمية الأنسولين التي يأخذونها كل يوم، وذلك استنادًا إلى النظام الغذائي والتمارين ومستوى سكَّر الدَّم لديهم.قد تتغيَّر حاجة المريض إلى الأنسولين في حال اكتسب وزنًا أو نقُصَ وزنه، أو غيَّر كمية التمارين التي يمارسها، أو إذا كان يُواجه الكثير من الشدَّة الانفعالية، أو أُصِيب بمرضٍ أو عَدوى.