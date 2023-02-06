ما هُوَ الكولسترول؟
الكولسترول هو نوع من الدُّهون،وتُسمَّى الدهون شحميَّات أيضًا.
يستخدم جسمُ الإنسان الكولسترول لبناء أجزاء مهمَّة من الخلايا، ولتكوين بعض العُصارات الهضمية،ولذلك، يحتاج الجسمُ إلى الكولسترول.ولكنَّ يُمكن أن يُسبب وجودَ الكثير جدًا أو القليل جدًّا من الكولسترول في الدَّم لفترة طويلة، مشاكلَ صحِّية.
يؤدي ارتفاعُ الكولسترول إلى انسداد الشرايين مع مُرور الزَّمن،
ويُمكن أن يُؤدِّي انسدادُ الشَّرايين نوبةً قلبيةً وسكتةً وضعفًا في الدورة الدموية في السَّاقين (داء الشَّرايين المحيطيَّة)
يمكن مُعالَجَةُ ارتفاع الكولسترول عن طريق ممارسة التمارين بشكلٍ أكثر وتغيير طبيعة النظام الغذائي، وأخذ دواء.
من أين يأتي الكولسترول؟
يأتي الكولسترُول في الجسم من مكانين:
يأتي بعضه يأتي من تناول أطعمة مُعيَّنة،
وبعضُه الآخر يُصنَّع في الجسم من موادّ أخرى
ما هي الأنواع المُختلفة للكولسترُول؟
هناك أنواع عديدة للكولسترُول،ويُسمَّى نوعان مهمَّان منه:
الكولسترول السيِّئ LDL
الكوليسترول الجيِّد HDL
الكوليسترول الإجمالي هو كمِّية جميع الأنواع المُختلفة من الكولسترُول في مجرى الدَّم.
هل الكولسترول المرتفع سيئ؟
يسبِّب المُستوى المرتفع من من الكولسترول السيئ لفترةٍ طويلة تصلُّبَ الشرايين (التصلُّب العَصيدي).تنسد الشَّرايين بمزيجٍ من الكولسترول، والدُّهُون، وموادّ أخرى.وتضعف التروية الدموية عبر الأوعية المسدُودة.وفي بعض الأحيان، تتشكَّل جلطات الدَّم في المناطق المسدودة، وتتوقف التروية الدمويَّة بشكلٍ كاملٍ،يُسبب توقف التروية الدموية إلى القلب حدوث نوبةً قلبية.يُسبب توقف جريان الدَّم إلى الدماغ حدوث سكتة دماغية.
تجعلُ المستويات المرتفعة من الكولسترول الجيِّد الشخصَ أقلّ ميلًا لأن يُصاب بتصلُّب الشَّرايين،ومن هُنا جاءت تسمية الكولسترُول الجيد.
ما الذي يسبِّب ارتفاعَ الكولسترول؟
يصنع جسمُ بعض الأشخاص الكثيرَ من الكولسترول، بغضِّ النظر عمَّا يأكلون.ويسري هذا النوعُ من مشكلة ارتفاع مستويات الكولسترول بين العائلات.
كما يمكن أن ينجُم ارتفاعُ الكولسترول عن الحالات الآتية أيضًا:
تناول الكثير من الأطعمة الغنيَّة بالدهون والكولسترول
عدم النشاط
شرب الكثير من الكحول
أخذ أدوية مُعيَّنة
ليس من الضروري أن يكُون الشخص بدينًا حتَّى تكون مستويات الكولسترول لديه مرتفعةً.
ما هي أعراضُ ارتفاع الكولسترول؟
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لا يسبِّب ارتفاعُ الكولسترول أَعرَاضًا عادة،ولكن، في الحالات الشديدة، قد تظهر:
حدبات صفراء صَغيرة على الجلد بسبب الدهون الزائدة (الأورام الصَّفراء xanthomas)
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص ارتفاع في الكولسترول؟
يمكن أن يُساعد اختبار دموي بَسيط الأطباءَ على معرفة ما إذا كان لدى الشخص ارتفاع في مستوى الكولسترول.يوصي الأطباء بإجراء اختبارات الكولسترول عند:
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 11 عامًا (في وقت أبكر إذا كانت لديهم عوامل خطر لارتفاع الكوليسترول في الدم، مثل داء السكري)
البالغين بعمر 20 عامًا
ينبغي أن يخضع البالغون إلى اختبارٍ للكولسترُول كل 4 إلى 6 سنوات.
كيف يُعالج الأطبَّاءُ ارتفاعَ الكولسترول؟
يمكن معالجةُ ارتفاع الكولسترول من خلال:
تناوُل كميَّة أقلّ من الدهون (خُصوصًا الدهون المشبَعة) والكولسترول
ممارسة النشاط البدني (على سبيل المثال، المشي بسرعة) لمدَّة 30 دقيقة يوميًا على الأقلّ، ولخمس مرَّات في الأسبوع
التوقُّف عن التدخين إذا كان الشخصُ مدخِّنًا
أخذ دواء يُخفِّضُ الكولسترول
تنطوي الأطعمةُ التي تحتوي على كمية قليلة من الدُّهون المشبعة والكولسترول على الآتي:
الفواكه والخضار (سواءٌ أكانت طازجة أم مجمَّدة أم معلَّبة أم مجفَّفة)
اللحوم الخالية من الدهون، مثل الأسماك والدجاج منزوع الجلد والديك الرومي، والأنواع الصرفة من لحوم البقر والضأن ولحم الخنزير والعجل
الحبوب الكاملة وأنواع الخبز المصنوعة من هذه الحبول، مثل الشوفان والنخالة والجاودار والحبوب المتعدِّدة
منتجات الألبان قليلة الدسم، مثل الحليب خالي الدَّسم أو بنسبة 1٪، والزبادي خالي الدسم أو قليل الدسم، والجبن قليل الدسم
الزيوت النباتية غير المشبعة، مثل الكانولا والزيتون والذرة والعُصفُر والسمسم وفول الصويا ودوَّار الشمس
تنطوي الأطعمةُ الغنيَّة بالدهون المشبعة والكولسترول على:
الزبدة أو والقشدة أو الدهون والزيوت المشبَعة
النقانق وشرائح اللحم المُبرَّدة والسَّجق ولحوم الأعضاء ولحم ضلع الخنزير وصفار البيض والأنواع الدهنية من لحم البقر والضأن ولحم الخنزير
المخبوزات التي تُباع في المتاجِر، مثل الفطائر والكعك والدُّونات والكعك المُحلَّى والمُقرمَشات الغنية بالدهون
منتجات الألبان الغنيَّة بالدسم، مثل الحليب الكامل والقشدة والمنتجات التي تحتوي على قشدة وحليب كامل الدسم بالتساوي، والزبادي المصنوع من الحليب الكامل ومعظم أنواع الجبن والزبدة والآيس كريم
الزيوت الغنيَّة بالدهون المشبعة، مثل زيت جوز الهند وزيت النخيل وشحم الخنزير ودهون لحم الخنزير المقدَّد