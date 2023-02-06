يسبِّب المُستوى المرتفع من من الكولسترول السيئ لفترةٍ طويلة تصلُّبَ الشرايين (التصلُّب العَصيدي).تنسد الشَّرايين بمزيجٍ من الكولسترول، والدُّهُون، وموادّ أخرى.وتضعف التروية الدموية عبر الأوعية المسدُودة.وفي بعض الأحيان، تتشكَّل جلطات الدَّم في المناطق المسدودة، وتتوقف التروية الدمويَّة بشكلٍ كاملٍ،يُسبب توقف التروية الدموية إلى القلب حدوث نوبةً قلبية.يُسبب توقف جريان الدَّم إلى الدماغ حدوث سكتة دماغية.

الوعاء الدموي الطبيعي والوعاء الدموي المسدود جزئيًا الصورة

تجعلُ المستويات المرتفعة من الكولسترول الجيِّد الشخصَ أقلّ ميلًا لأن يُصاب بتصلُّب الشَّرايين،ومن هُنا جاءت تسمية الكولسترُول الجيد.