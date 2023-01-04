ماذا يحدثُ إذا لم تعمل الغُدَّة النُّخامِيَّة بشكلٍ صحيح؟

ماذا يحدثُ إذا لم تعمل الغُدَّة النُّخامِيَّة بشكلٍ صحيح؟

قد تحدث المشاكل الآتية في الغدة النخامية:

لا تصنع ما يكفي من الهرمونات

تصنعُ الكثير من الهرمونات

في بعض الأحيان تكُون هناك مشكلة في واحدٍ من هرمونات النخامية فقط،وفي أحيان أخرى، تكون هناك مشكلة في العديد من الهرمونات أو جميعها.

إذا كانت الغُدَّة النُّخامِيَّة تُنتج الكثير أو كمية غير كافية من هرمون، يُمكن أن تحدث مشاكل صحيَّة عند الشخص مثل: