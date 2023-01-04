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حقائق سريعة
حقائق سريعة

لمحةٌ عامةٌ عن الغُدَّة النخاميَّة

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته جمادى الآخرة 1444
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ما هِيَ الغدَّة النخامية؟

الغُدَّة النُّخامِيَّة pituitary gland هي قطعة صغيرة من النسيج بحجم حبة البازلاء في أسفل الدماغ،والغدد هي أعضاء تصنع وتُطلق هرمونات في الدَّم،والهرمونات هي مواد كيميائية تُنبهُ الخلايا أو النُّسج الأخرى على العمل.تُطلقُ الغُدَّة النُّخامِيَّة العديد من الهرمونات المختلفة،ويضبط كل هرمون نخاميّ غدَّةً مختلفةً ووظيفة مختلفة للجسم،

ويضبطُ جزء من الدِّماغ يُسمَّى الوطاء hypothalamus الغدَّةَ النخامية.

تحديد موضع الغُدَّة النخامية

ما هي هرمونات النُّخامِيَّة؟

يضبطُ كل هرمون نخاميّ غددًا ووظائف مختلفة في الجسم،

وتنطوي هرمونات النُّخامِيَّة على:

  • الهرمون الموجه لقشرة الكظر (ACTH): يضبط هرمونات الغدة الكظرية التي تؤثِّر سرعة القلب وضغط الدَّم وتوازن الملح والماء في الجسم

  • هرمون النمو: يضبط السرعة التي ينمو فيها الجسم ويُصبح حجمه

  • الهرمون المُنبه للدرق: يضبط هرمونات الغدة الدرقية التي تضبطُ بدورها السرعة التي تعمل فيها الوظائف الكيميائية في الجسم (معدل الاستقلاب)

  • الهرمون المُلوتن والهرمون المنبّه للجُريب: يضبطان هرموني الجنس التستوستيرون والإستروجين اللذين يُؤثران في الخصوبة

  • البرولاكتين: يضبطُ إنتاج حليب الثَّدي

ماذا يحدثُ إذا لم تعمل الغُدَّة النُّخامِيَّة بشكلٍ صحيح؟

قد تحدث المشاكل الآتية في الغدة النخامية:

  • لا تصنع ما يكفي من الهرمونات

  • تصنعُ الكثير من الهرمونات

في بعض الأحيان تكُون هناك مشكلة في واحدٍ من هرمونات النخامية فقط،وفي أحيان أخرى، تكون هناك مشكلة في العديد من الهرمونات أو جميعها.

إذا كانت الغُدَّة النُّخامِيَّة تُنتج الكثير أو كمية غير كافية من هرمون، يُمكن أن تحدث مشاكل صحيَّة عند الشخص مثل:

ما الذي يُسبِّبُ مشاكل الغُدَّة النُّخامِيَّة؟

تنطوي أسبابُ مشاكل الغُدَّة النُّخامِيَّة على:

كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص مشاكل في الغدة النخامية؟

يشتبهُ الأطباءُ في مشاكل الغدَّة النخامية من الأعراض عند الشخص،ويُجرون فحوصات مثل:

كيف يُعالج الأطباء مشاكلَ الغدة النخامية؟

تستندُ المعالجة إلى نوع المشكلة عند المريض،وقد تنطوي على:

  • دواء لإبطال تأثير الكميات الكبيرة من الهرمونات

  • جراحة لاستئصال ورم

  • العلاج الهرموني لاستبدال الهرمونات التي لا يصنعُ الجسم ما يكفي منها

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محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.