الغدة النخامية هي قطعة صغيرة من النسيج بحجم حبة البازلاء في أسفل الدماغ،والغدد هي أعضاء تصنع وتُطلق هرمونات في الدَّم،والهرمونات هي مواد كيميائية تُنبهُ الخلايا أو النُّسج الأخرى على العمل، وتُطلقُ الغُدَّة النُّخامِيَّة العديد من الهرمونات المختلفة،ويضبط كل هرمون نخاميّ غدَّةً مختلفةً ووظيفة مختلفة للجسم.
تحديد موضع الغُدَّة النخامية
ما هُوَ تضخّم الغُدَّة النُّخامِيَّة؟
تضخُّمُ الغُدَّة النُّخامِيَّة هُوَ عندما تصبح غدَّة نخامية طبيعيَّة أكبر حجمًا لسبب ما،ويُمكن أن يجعل التغيُّر في الحجم الغدةَ النخامية تصنع الكثير جدًا أو القليل جدًا من هرمونات مُعيَّنة،
كما قد تضغط الغدة النخامية الكبيرة على الأعصاب التي تصل العينين بالدماغ وتسبب مشاكل في الرؤية.
ما الذي يُسبب تضخّم الغُدَّة النُّخامِيَّة؟
تنطوي أسبابُ تضخم الغُدَّة النُّخامِيَّة على:
ورم نخاميّ (السبب الأكثر شيوعًا)
نزف إلى داخل الغدة النخامية
أمراض أو حالات عدوى أخرى، مثل السلّ.
ما هي أعراض تضخُّم الغُدَّة النُّخامِيَّة؟
تنطوي أعراض تضخُّم الغُدَّة النُّخامِيَّة على:
صُدَاع
ضعف في الرؤية، ويكون في العينين معًا وفي الجزء العلوي الخارجي من البصر عادةً.
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص تضخُّم في الغدة النخامية؟
يتحرَّى الأطباءُ عن تضخُّم الغدة النخامية عن طريق:
التصوير المقطعي المحوسب للدماغ أو تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي
اختبارات الدَّم حول مستويات الهرمون
كيف يُعالج الأطباءُ تضخُّم الغدة النخامية؟
يُعالجُ الأطباءُ المشكلة التي سببت تضخُّم الغدة النخامية،وإذا كان لدى الشخص ورم، يستأصلون الورم جراحيًا.في بعض الأحيان، ينبغي على المريض أخذ هرمونات تعويضية بعد الجراحة.