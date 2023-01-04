تضخُّمُ الغُدَّة النُّخامِيَّة هُوَ عندما تصبح غدَّة نخامية طبيعيَّة أكبر حجمًا لسبب ما،ويُمكن أن يجعل التغيُّر في الحجم الغدةَ النخامية تصنع الكثير جدًا أو القليل جدًا من هرمونات مُعيَّنة،

كما قد تضغط الغدة النخامية الكبيرة على الأعصاب التي تصل العينين بالدماغ وتسبب مشاكل في الرؤية.