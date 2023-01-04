ما هو السكري المركزي الكاذب؟
يحدث السكري المركزي الكاذب (central diabetes insipidus) عندما لا يُوجد ما يكفي من هرمون يُسمَّى الفازوبريسين.والهرمونات هي مواد كيميائية تُنبِّهُ الخلايا أو النسج الأخرى على العمل، والفازوبريسين هو هرمون يُرسل إشارات إلى الكليتين لتُنتجان كمية أقل من البول حتى يحتفظ الجسم بالماء.يُصنع الفازوبريسين في جزءٍ من الدِّماغ يُسمَّى الوطاء، ومن ثم يجري تخزينه وإطلاقه من الغُدَّة النُّخامِيَّة.يتوضع كل من الوِطاء والغدَّة النّخامية معًا في أسفل الدِّماغ.
تجعلُ المستويات المنخفضة من الفازوبريسين المريضَ يتبول كثيرًا بحيث يشعر بعطش شديد
ينجم السكري المركزي الكاذب عن مشكلة في الدِّماغ عادةً، مثل ورم أو إصابة أو جراحة في الدماغ.
يُجري الأطباءُ اختبارات البول والدَّم من بعد أن يمتنع المريض عن شرب الماء لمدة 12 ساعة تقريبًا،
ويُعالجون السكري المركزي الكاذب برذاذ الفازوبريسين الأنفي.
يختلف السكري المركزي الكاذب عن المرض الشائع الذي يُسمَّى السكري، والذي يكون فيه سكَّر الدَّم مرتفعًا جدًا،وهذا المرض في سكر الدَّم هُو داء السكَّري diabetes mellitus،ولا علاقة بين البوالة التفهة وداء السكَّري باستثناء أنها تجعل المريض يتبول كثيرًا.
ما الذي السكري المركزي الكاذب؟
تنطوي أسباب السكري المركزي الكاذب على:
ضررٍ عرضي في الغُدَّة النُّخامِيَّة في أثناء الجراحة
إصابة في الدِّماغ، خُصوصًا كسر في قاعدة الجمجمة
ورم في الدِّماغ
انسداد التروية الدموية إلى الدِّماغ
التهاب الدماغ encephalitis (تورُّم في الدِّماغ ينجُم عن عدوى)
ما هي أعرَاض السكري المركزي الكاذب؟
تنطوي أعراضُ السكري المركزي الكاذب على:
العطش الشديد، خُصوصًا بالنسبة إلى الماء البارد المثلج، حيث يشرب بعض الأشخاص ما يصل إلى 37 لترًا (10 غالونات) في اليوم
التبول لمراتٍ كثيرة (بما في ذلك الاستيقاظ في الليل للتبوُّل)
إذا لم يكن لدى الشخص ما يكفي من الماء في الجسم، قد يُصاب بالتجفاف.ويُمكن أن يُسبب هذا انخفاضًا خطيرًا في ضغط الدَّم.
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرِفة ما إذا كان لدى الشخص سكري مركزي كاذب؟
يتحرى الأطباءُ عن السكري المركزي الكاذب باستخدام:
اختبارات البول
اختبارات الدم
يُجري الأطباءُ اختبارات الدَّم والبول بينما لا يشرب المريض الماءَ،وقد ينبغي عليه عدم شرب الماء لمدة تصل إلى 12 ساعةً (اختبار الحرمان من الماءِ).وإذا استمرَّ في التبوُّل على الرغم من عدم شرب أي شيء، قد يكُون لديه سكري مركزي كاذب.ومن ثم يعطيه الأطباءُ حقنةً من الفازوبريسين ويراقبون كيف يستجيب جسده.
كيف يُعالج الأطباءُ السكري المركزي الكاذب؟
يُعالجُ الأطباءُ السكري المركزي الكاذب باستخدام واحدةٍ من الطريقتين الآتيتين:
رذاذ أنفي يحتوي على ديزموبريسين desmopressin (شكل مديد المفعول من الفازوبريسين)
دواء لمساعدة الجسم على صنع الفازوبريسين