يحدث السكري المركزي الكاذب (central diabetes insipidus) عندما لا يُوجد ما يكفي من هرمون يُسمَّى الفازوبريسين.والهرمونات هي مواد كيميائية تُنبِّهُ الخلايا أو النسج الأخرى على العمل، والفازوبريسين هو هرمون يُرسل إشارات إلى الكليتين لتُنتجان كمية أقل من البول حتى يحتفظ الجسم بالماء.يُصنع الفازوبريسين في جزءٍ من الدِّماغ يُسمَّى الوطاء، ومن ثم يجري تخزينه وإطلاقه من الغُدَّة النُّخامِيَّة.يتوضع كل من الوِطاء والغدَّة النّخامية معًا في أسفل الدِّماغ.

تجعلُ المستويات المنخفضة من الفازوبريسين المريضَ يتبول كثيرًا بحيث يشعر بعطش شديد

ينجم السكري المركزي الكاذب عن مشكلة في الدِّماغ عادةً، مثل ورم أو إصابة أو جراحة في الدماغ.

يُجري الأطباءُ اختبارات البول والدَّم من بعد أن يمتنع المريض عن شرب الماء لمدة 12 ساعة تقريبًا،

ويُعالجون السكري المركزي الكاذب برذاذ الفازوبريسين الأنفي.

يختلف السكري المركزي الكاذب عن المرض الشائع الذي يُسمَّى السكري، والذي يكون فيه سكَّر الدَّم مرتفعًا جدًا،وهذا المرض في سكر الدَّم هُو داء السكَّري diabetes mellitus،ولا علاقة بين البوالة التفهة وداء السكَّري باستثناء أنها تجعل المريض يتبول كثيرًا.