تصنعُ الغدد هرمونات وتُطلقها،

والهرمونات هي مواد كيميائية تُنبه الخلايا أو النسج الأخرى على العمل؛ ونظرًا إلى أن الهرمونات موجودة في الجسم، فهي تنتقل في جميع أنحائه،ويُمكنها أن تُؤثر في العديد من الأعضاء في نفس الوقت.

يحتوي الجسمُ على غدَّتين كُظريتين، واحدة فوق كل كلية.وتُطلقُ الغدتان الكظريتان العديد من الهرمونات المُختلفة التي تُساعد على ضبط ضغط الدَّم وسُرعة القلب وتوازن الماء والملح والاستجابة للشدَّة، وبعض السِّمات الجنسية من النمط الذكوري.

ما هُوَ فَرطُ الأَلدوستيرونِيَّة؟ بالنسبة إلى فرط الألدوستيرونية hyperaldosteronism، يكون لدى المريض الكثير من هرمون الكظر يُسمَّى الألدوستيرون aldosterone، يُمكن أن يُسبب ورمٌ في الغدة الكظرية فرط الألدوستيرونية،

وسيكُون ضغط دم المريض مرتفعًا وسيشعر بضعفٍ وعطشٍ شديدٍ.

يستخدِمُ الأطباءُ الجراحةَ لاستئصال الأورام أو يُعطون المريض دواءً لكبح الهرمون.

ما الذي يُسبب فَرطَ الأَلدوستيرونِيَّة؟ يُنبِّهُ هرمون الألدوستيرون الكُلى للاحتفاظ بالصُّوديوم والتخلص من البوتاسيوم،والصوديوم والبوتاسيوم من المعادن المهمَّة في الجسم. تنطوي أسباب فَرطُ الأَلدوستيرونِيَّة على: ورم في الغُدَّة الكظرية يُنتج الألدوستيرون (داء كون Conn disease)

مشاكل مُعيَّنة في الكُلى تجعل الغدتين الكظريتين تُطلقان الألدوستيرون

في حالاتٍ نادرةٍ، فرط نشاط عام للغدتين الكظريتين لا تكون أورام الغدة الكظرية سرطانيةً عادةً.

ما هي أعراضُ فَرطُ الأَلدوستيرونِيَّة؟ تنطوي الأَعرَاض على: ارتفاع ضغط الدم

تَّطبُّل

احتباس الماء

ضعف

نخز

تشنجات عضلية

شعور بالعطش والتبول بشكلٍ أكثر من المعتاد

كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص فَرطُ الأَلدوستيرونِيَّة؟ يُجري الأطباءُ: اختبارات دمويَّة

التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي للغدتين الكظريتين أحيانًا إذا كانت نتائج اختبارات الدَّم إيجابية، قد يحتاج الأطباء إلى أخذ عَيِّنَة من الدَّم من كل واحدةٍ من الغدتين الكظريتين،ويجري أخذ مثل هذه العيِّنة من خلال قثطار يجري إدخاله في وريدٍ في منطقة الأربية.