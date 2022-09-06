تصنعُ الغدد هرمونات وتُطلقها،

والهرمونات هي مواد كيميائية تُنبه الخلايا أو النسج الأخرى على العمل؛ ونظرًا إلى أن الهرمونات موجودة في الجسم، فهي تنتقل في جميع أنحائه،ويُمكنها أن تُؤثر في العديد من الأعضاء في نفس الوقت.

يحتوي الجسمُ على غدَّتين كُظريتين، واحدة فوق كل كلية.تُطلق الغدتان الكظريتان العديد من الهرمونات المختلفة التي تساعد على ضبط ضغط الدم وسرعة القلب وتوازن الماء والملح والاستجابة للشدَّة وبعض الملامح الجنسية من النمط الذكوريّ.

ما هُوَ داء أديسون؟ بالنسبة إلى داء أديسُون، لا تصنع الغدتان الكُظريّتان ما يكفي من هرمونات الكُظر، وينجم داء أديسون عن قيام الجهاز المناعي بمهاجمة الغدتين الكظريتين.

تظهر الأعراض ببطءٍ،

ويشعُر المريض بالضَّعف والتَّعب طوال الوقت، وقد تحدث له دوخة عند الوقوف،

وقد تظهر مناطق داكنة على الجلد، مثل سُمرَة غير منتظمة

يُعطي الأطباءُ الشخص أقراصًا هرمونية للتعويض عن الهرمونات المفقودة

وسيحتاج المريض إلى أخذ الهرمونات لبقية حياته.

ما الذي يُسبِّبُ داءَ أديسون؟ ينجم داء أديسون عن مشكلة في الغدتين الكظريتين عادةً، مثل: اضطراب في المناعة الذاتية، أي عندما يُهاجم الجهاز المناعي الغدتين الكظريتين عن طريق الخطأ.

سرطان الكظر

حالات عدوى في الغدتين الكظريتين، مثل السلّ tuberculosis في بعض الأحيان، ينجم داء أديسون عن مشكلة في الغدة النخامية.تُطلق الغدَّة النخامية العديد من الهرمونات، بما فيها هرمونات تُنبِّهُ الغدتين الكظريتين لتصنعا هرموناتهما.إذا كان لدى المريض قُصور في الغدة النخاميَّة، قد تتوقف الغدة الكظرية عن صُنع الهرمونات.

ما هِيَ أعرَاض داء أديسون؟ تبدأ أعراض داء أديسون ببطء، وهي تنطوي عادةً على: شعور بالضعف والتعب

شُعور بالدوخة عند الوقوف

ضعف في الشَّهية

شُعور بالتوعُّك في المعدة أو تقيُّؤ

إسهال كما قد تحدث المشاكل الآتية أيضًا: لون داكن للجلد

نمش أسود على الوجه والكتفين

بُقع زرقاء داكنة داخل الفمِ أو المستقيم أو المهبل ما هي النَّوبة الكظريَّة؟ والنَّوبة الكُظرية هِيَ تفاقُمٌ مُفاجئ ويُشكل تهديدًا للحياة لداء أديسُون.فهُوَ حالة طبية طارئة. يحتاج الجسم إلى هرمونات الكُظر للاستجابة إلى حالات الشدَّة مثل إصابةٍ خطيرة أو مرض،ومن دُون ما يكفي من هرمونات الكظر، تُسبب الإصابة أو المرض شدَّةً للجسم ويُمكن ينجم عنهما نوبة كُظرية.يُمكن أن يُعاني المريض من: ألم شديد في البطن

ضعف شديد في العضلات

انخفاض ضغط الدم بشكل خطير

فشل كلويّ

كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص داء أديسون؟ سيُجري الأطباءُ اختبارات دموية لقياس: مستويات الصوديوم والبوتاسيوم

مستويات هرمون الغُدَّة الكظرية والغُدَّة النُّخامِيَّة يقوم الأطباء في بعض الأحيان بحقن المريض بهرمونات الغُدَّة النُّخامِيَّة لمعرفة ما إذا كانت الغدتان الكظريتان قادرتين على الاستجابة لهذه الهرمونات.