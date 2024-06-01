الغدة الدرقية هي غدَّة تحت تفاحة آدم في العُنق،
وهِيَ تُطلق هرمونات الدرقية،تضبط الهرمونات سرعة الوظائف الكيميائية في الجسم (معدَّل الاستقلاب).تحتاج كل خلية في الجسم تقريبًا إلى هرمونات الغدة الدرقية.من بين العديد من الأشياء الأخرى، تساعد هرمونات الدرقية على ضبط:
سرعة حرق السعرات الحرارية
سرعة نبضات القلب
درجة حرارة الجسم
تحديد موقع الغُدَّة الدرقية
ما هُوَ التهاب الغُدَّة الدرقية بحسب هاشيموتو؟
بالنسبة إلى التهاب الغُدَّة الدرقية بحسب هاشيموتو، يُهاجمُ الجهاز المناعي في الجسم الغُدَّة الدرقية عن طريق الخطأ،وهو أحد أمراض المناعة الذاتية.
تُصبح الغدَّة الدرقية أكبر وتتوقف عن صُنع ما يكفي من الهرمونات (قُصور الدرقية).
يشعر مرضى قُصور الدرقية بالتعب عادةً ويبردون بسهولة،
وإذا أُصيب الشخص بقصور الدرقية، سيحتاج إلى أخذ أقراص هرمونات الدرقية لبقية حياته.
ما الذي يُسبب التهاب الغُدَّة الدرقية بحسب هاشيموتو؟
لا يعلم الأطباء لماذا يهاجم الجهاز المناعي للجسم الغُدَّة الدرقية،وهذا المرض أكثر شُيوعًا عند النساءِ في منتصف العمر ويميلُ لأن يسري بين العائلات،وهو يحدث أحيانًا عند الأشخاص الذين لديهم مشاكل أخرى في المناعة الذاتية، مثل التهاب المَفاصِل الروماتويدي.
ما هِي أعراض التهاب الغُدَّة الدرقية بحسب هاشيموتو؟
قد لا تظعر أعراض في وقتٍ مبكِّر، أو قد يلاحظ المريض:
تورمًا خفيفًا ومشدودًا وغير مؤلم في الغدة الدرقية
شعورًا بالامتلاء في العنق
إذا توقَّفت الغُدَّة الدرقية عن صنع ما يكفي من الهرمونات، ستظهر عند المريض أعراض قصور الدرقية، مثل:
شعور بالتَّعب
يبرد جسمه بسهولة
انتفاخ العينين والوجه وتدلي الجفون
شعر رقيق وخشن وجاف
كيف يستطيع معرفة ما إذا كان لدى الشخص التهاب الدرقية بحسب هاشيموتو؟
سيُجري الأطباءُ:
تُجرى اختباراتٌ دمويَّة في بعض الأحيان للتَّحرِّي عن الأجسام المضادة في الغدة الدرقية
اختبارات تصوير الغُدَّة الدرقية في بعض الأحيان، مثل التصوير بالأمواج فوق الصوتية للغدة الدرقية
كيف يُعالجُ الأطباءُ التهاب الغُدَّة الدرقية بحسب هاشيموتو؟
لا تُوجَد مُعالجة لالتهاب الغدة الدرقية بحسب هاشيموتو بحد ذاته،
وإذا كان لدى المريض قصور الدرقية، سيُعطيه الأطباءُ:
أقراص هرمون الدَّرقيَّة،
وحالما يجري البدء بالمُعالجة، سيقوم الأطباء بتعديل جرعة أقراص الهرمون تدريجيًا استنادًا إلى اختبارات دموية.