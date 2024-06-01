قد لا تظعر أعراض في وقتٍ مبكِّر، أو قد يلاحظ المريض:

تورمًا خفيفًا ومشدودًا وغير مؤلم في الغدة الدرقية

شعورًا بالامتلاء في العنق

إذا توقَّفت الغُدَّة الدرقية عن صنع ما يكفي من الهرمونات، ستظهر عند المريض أعراض قصور الدرقية، مثل: