تكُون المشكلة الأكبر عندما يُصاب الأشخاص بالمرض ولا يعلمون أنَّهم تعرَّضوا إلى لدغة من حشرات القراد.ثم قد يكون من الصعب على الطبيب أن يعرف أن الشخص لديه عَدوى من حشرة قرَّاد.

ينبغي الاتصال بالطبيب إذا كان الشخص يعلم أنَّه تعرَّض إلى لدغة من حشرة قراد،ويستنِدُ ما يقوم به الطبيب إلى مدى شُيوع حشرات القراد الناقلة للأمراض في المنطقة التي يعيش فيها الشخص.قد يقوم الطبيب بمُجرَّد مراقبة الشخص للتحري عن علامات العَدوى،وتنطوي هذه العلامات على:

منطقة حمراء (بعرض 5 سنتمترات أحيانًا) حول مكان اللدغة

طفح جلديّ

شعور بالتوعُّك بشكلٍ عام (ألم العضلات وصُداع وحُمَّى وضعف)

إذا لم يظهر أيّ طفح أو أيَّة أعرَاض لمدَّة شهر، من المُحتمل حينئذ ألَّا تكون هناك عَدوى،ولكن إذا كان الشخص يعيش في منطقةٍ تشيع فيها حالات العَدوى بسبب القرَّاد، قد يقوم الطبيب بتفحُّصه ويُعطيه جرعة واحدة من مُضادّ حيويّ.