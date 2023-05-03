هناك أنواع عديدة ومختلفة من القراد في الوِلايات المتَّحدة،ولا تُشكِّل لدغات القراد نفسها مشكلةً،ولكن تنطوي المشكلة الرئيسية للدغات هذه الحشرات على انتقال الأمراض الخطيرة:
ينقل قراد الغزلان داء لايم
ينقل قراد الكلاب وقراد الخشب حمَّى جبال روكي المُبقَّعة
تميلُ أمراض القراد إلى الحدوث بشكلٍ رئيسيّ في أجزاء مُعيَّنة من البلاد،وحتى في تلك المناطق، لا تنقل جميع حشرات القراد الأمراضَ،ولن تُؤدِّي كل لدغة من حشرة قراد تحمل مرضًا إلى الإصابة بهذا المرض.
قراد الغزلان
ما هي أعراض لدغات قراد الأيل؟
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سيرى الشخص أحيانًا حشرة القراد عالقة بجلده، أي في المكان الذي تتغذى فيه على الدَّم،وتبقى حشرات القراد عالقة بالجلد ليومٍ أو يومين إذا لم يقم الشخص بإزالتها عادةً،وكلما طالت الفترة التي تبقى فيها عالقةً على الجلد، ستنتفخ أكثر بالدَّم.بعد أن تسقط الحشرة عن الجلد أو يقوم الشخص بإزالتها، تكون اللدغة عبارة عن عقيدة صغيرة حمراء تُسبب الحكَّة.
كيف يُمكن معرفة ما إذا سببت حشرة القراد عَدوى؟
تكُون المشكلة الأكبر عندما يُصاب الأشخاص بالمرض ولا يعلمون أنَّهم تعرَّضوا إلى لدغة من حشرات القراد.ثم قد يكون من الصعب على الطبيب أن يعرف أن الشخص لديه عَدوى من حشرة قرَّاد.
ينبغي الاتصال بالطبيب إذا كان الشخص يعلم أنَّه تعرَّض إلى لدغة من حشرة قراد،ويستنِدُ ما يقوم به الطبيب إلى مدى شُيوع حشرات القراد الناقلة للأمراض في المنطقة التي يعيش فيها الشخص.قد يقوم الطبيب بمُجرَّد مراقبة الشخص للتحري عن علامات العَدوى،وتنطوي هذه العلامات على:
منطقة حمراء (بعرض 5 سنتمترات أحيانًا) حول مكان اللدغة
طفح جلديّ
شعور بالتوعُّك بشكلٍ عام (ألم العضلات وصُداع وحُمَّى وضعف)
إذا لم يظهر أيّ طفح أو أيَّة أعرَاض لمدَّة شهر، من المُحتمل حينئذ ألَّا تكون هناك عَدوى،ولكن إذا كان الشخص يعيش في منطقةٍ تشيع فيها حالات العَدوى بسبب القرَّاد، قد يقوم الطبيب بتفحُّصه ويُعطيه جرعة واحدة من مُضادّ حيويّ.
كيف يُعالج الشخص لدغة القراد؟
الأشياء التي ينبغي القيام بها:
إزالة الحشرة مباشرةً عن طريق إمساكها بملقطٍ معقوف وسحبها
وضع مرهم مُطهِّر على مكان اللدغة للوِقاية من العَدوى
إذا تورَّمت اللدغة أو تغيَّر لون الجلد حولها، ينبغي أخذ مُضادّ للهيستامين، مثل ديفينهيدرامين diphenhydramine
الأشياء التي ينبغي عدم القيام بها:
لينبغي عَدم محاولة إزالة الحشرة عن طريق وضع الكحول أو طلاء الأظافر أو الفازلين أو عود ثقاب ساخن عليها، حيث لا تنفع هذه الأشياء ويُمكنها أن تُسبب الضرر للجلد أو تجعل لدغة الحشرة تتفاقم
كيف يُمكن الوِقاية من لدغاتِ القراد؟
للوقاية من لدغات القراد عندما يكون الشخص في الهواء الطلق، خُصوصًا في المناطق المُشجَّرة:
ينبغي المشي في منتصف الطرق والمسارات لتجنُّب الاحتكاك بالشجيرات والأعشاب
ينبغي تجنُّب الجلوس على الأرض أو جذوع الأشجار أو الجدران الحجرية
ينبغي ارتداء قمصان ذات أكمام طويلة وسراويل طويلة مع وضع أطرافها في داخل الحذاء أو الجوارب
ينبغي ارتداء ملابس ذات ألوان فاتحة بحيث تسهل مُشاهدة حشرات البق عليها
ينبغي استخدام طارد للحشرات يحتوي على ثُنائي إيثيل تولاميد DEET على الجلدِ واستخدام رذاذ مع طارد للحشرات يحتوي على البيرميثرين على الملابس