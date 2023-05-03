إذا كان لدى الشخص استجابة تحسسية لِلَّسعة، قد يُعاني من:

طفح جلدي مع حكَّة في جميع أنحاء الجسم

صعوبة في التنفُّس

أزيز التنفُّسي (صوت صفير عندَ التنفُّس)

صدمة (انخفاض خطير في ضغط الدَّم)

ينبغي التوجه إلى المستشفى مباشرةً عند ظهور هذه الأَعرَاض، حيث يوجد احتمال في حدوث استجابة تأقيَّة (استجابة تحسسية تُهدِّد الحياة ينخفض فيها ضغط الدم ولا يستطيع الشخص التنفُّس).