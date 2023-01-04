تنطوي الأسباب الشائعة على:

رفع شيء ما

السقوط، خُصُوصًا إذا كان على القدمين، ممَّا يُشكِّل ضغطًا على العمود الفقري وقد يُسبِّبُ كسرًا في الكاحل أيضًا

في حالات أقل، تنجم الكسور الانضغاطية عن إصابات خطيرة، مثل حوادث السيارات أو الطلقات النارية.

يُواجه الشخص زيادةً في خطر هذا النوع من الكسور إذا كان يُعاني من:

هشاشة أو تخلخل العظام osteoporosis

سرطان انتشر إلى العمود الفقري

إذا كان الشخص يواجه زيادةً في الخطر، يُمكن أن يحدث له كسر انضغاطي من مُجرَّد التعثُّر أو الالتواء أو النهوض من السرير،وقد لا يعلم حتَّى ما الذي سبب الكسرَ.