العمود الفقري هو الصلب backbone،وهو يتكوَّن من الكثير من العظام الصغيرة المتكدِّسَة مثل لَبِنَات البنَاء.
ما هُوَ الكسر الانضغاطي في العمود الفقري؟
إذا تعرض شيء للانضغاط، ينهرس،وإذا تعرض شيء صلب للانضغاط، يُمكن أن ينكسر،وهكذا يحدث الكسر الانضغاطيّ في العمود الفقري عندما تنهرس واحدة من الفقرات فيه وتنكسر.
تحدث كسور العمود الفقري في منتصف أو أسفل الظهر عادةً،
وهي تحدث عند كبار السن عادةً، خُصوصًا الذين لديهم ضعف في عظام الظهر بسبب هشاشة أو تخلخل العظام أو السرطان.
عندما يحدث ضعف في عظام الظهر، تتسبب قوة بسيطة في الكسر الانضغاطي.
قد لا يتذكر المُصاب أنه تعرض للأذى،
ويُعاني من ألم في الظهر عادةً، ولكن قد لا يحدث له أي ألم.
ما الذي يُسبب الكُسورُ الانضغاطية في العمود الفقري؟
تنطوي الأسباب الشائعة على:
رفع شيء ما
السقوط، خُصُوصًا إذا كان على القدمين، ممَّا يُشكِّل ضغطًا على العمود الفقري وقد يُسبِّبُ كسرًا في الكاحل أيضًا
في حالات أقل، تنجم الكسور الانضغاطية عن إصابات خطيرة، مثل حوادث السيارات أو الطلقات النارية.
يُواجه الشخص زيادةً في خطر هذا النوع من الكسور إذا كان يُعاني من:
سرطان انتشر إلى العمود الفقري
إذا كان الشخص يواجه زيادةً في الخطر، يُمكن أن يحدث له كسر انضغاطي من مُجرَّد التعثُّر أو الالتواء أو النهوض من السرير،وقد لا يعلم حتَّى ما الذي سبب الكسرَ.
ما هي أعراض الكسر الانضغاطي؟
إذا كان الكسر الانضغاطي ناجمًا عن هشاشة أو تخلخل العظام، قد لا يُعاني من الألم أو لا تظهر أعراض،وتكون الكسور الناجمة عن إصابة مؤلمةً عادةً.إذا ظهرت أعراض، قد تنطوي على:
ظهر مستدير وصعوبة في الوقوف باستقامة
ألم في الظهر، خصوصًا عندما يكون الظهر منضغطًا
تشنجات عضلية
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص كسر انضغاطي؟
يستخدمُ الأطباء:
للتحقق من احتمال هشاشة أو تخلخل العظام، قد يستخدم الأطباء قياس امتصاص الأشعة السينية ثنائية الطاقة DXA، وهو فحص تصويري سريع ولا يُسبب الألم للتحقق من كثافة العظام.
كيف يُعالج الأطباءُ الكُسورَ الانضغاطية في العمود الفقري؟
يُعالجُ الأطباءُ الكُسور الانضغاطية في العمود الفقريّ عن طريق:
مسكنات الألم
في بعض الأحيان، دعامة الظهر
الراحة في الفراش في بعض الأحيان
في بعض الأحيان، حقن من إسمنت العظم في الظهر لتقوية العمود الفقري أو تحسين الوضعة
إذا كان المُصاب يُعاني من هشاشة أو تخلخل العظام، سيرغب الأطباء في الوقاية من المزيد من الكسور، ولذلك سيُعالجونه من خلال:
دواء للحيلولة دُون أن تصبِح عظامه أضعفَ أو أقل كثافة،
كما قد يقترحون العلاج الطبيعي أيضًا.