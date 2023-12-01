الهيروكربونات هي مواد كيميائية تُوجَد في في المواد اللاصقة والبنزين والطلاء ومُخفِّفَات الطلاء والكيروسين.
ما هُو التسمم بالهيدروكربون؟
التسمم بالهيدروكربون هو توعُّك ينجم عن بلع أو استنشاق أبخرة من مُنتجاتٍ هيدروكربونيَّة،
وسيتعافى مُعظم الأطفال الصغار الذين يبتلعون هذه المنتجات ويتعرَّضون إلى التسمُّم
يُمكن أن يتعرَّض المراهقون والبالغون الذين يستنشقون هذه الأبخرة للحصول على النشوة (تُسمَّى هذه العملية الاستنشاق أو الاستنشاق من الكيس أو الشمّ) إلى الوفاة بسبب توقُّف القلب (عندما يتوقَّف القلب عن النبض)، أو إلى ضرر في الدِّماغ
يُمكن أن يُؤدِّي بلع الهيدروكربونات إلى الهيجان ومن ثمَّ عَدوى في الرئتين
يُؤثِّرُ التسمم الشديد في الدِّماغ والقلب ونقِي العِظام والكلى
عند الاشتباه في حالة تسمُّم، ينبغي طلب مساعدة طبية طارئة مُباشرةً (الرقم 911 قي معظم مناطق الولايات المتحدة) .
ما هي أعراض التسمم بالهيدروكربون؟
السُّعال
الاختناق
سرعة التنفُّس
شعور بالحرق في المعدة
لون أزرق للجلد (بسبب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم)
النعاس
صعوبة في التنفُّس، يُمكن أن تمضي ساعات عديدة لحدوث هذه المُشكلة
ضعف التنسيق (الخَرق)
الاختِلاجَات (عندما يتحرك الجسم او ينفض بشكل لا إرادي)
الغيبوبة (عندما يفقد الشخص الوعي ولا يستطيع الاستيقاظ)
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من التسمم بالهيدروكربون؟
سوف يشتبه الأطباء بالتسمم بالهيدروكربون استِنادًا إلى الأَعرَاض ووصف ما حدث،وقد يشمُّون رائحة الهيدروكربونات أو يرون علامات طلاء أو زيت على الجسم أو الملابس.
سيقُوم الأطباء بالإجراءات التالية:
تصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية للتحري عن مستوى السائل في الرئتين
قياس مستوى الأكسجين في الدم
التصوير بالرنين المغناطيسيّ (MRI) إذا احتاجوا إليه للتحري عن ضرر في الدِّماغ
كيف يُعالِجُ الأطباء التسمم بالهيدروكربون؟
سيقُوم الأطباء بالتدابير التالية:
الطلب من الشخص خلع أيَّة ملابس لامست الهيدروكربون
غسل جلد الشخص بشكلٍ جيِّدٍ
إعطاء الشخص الأكسجينَ أو استخدام المنفسة إذا كان يُعاني من مشاكل في التنفُّس
إبقاء الشخص في المستشفى إلى أن يتعافى
إعطاء الشخص دواءً للوقاية من العَدوَى