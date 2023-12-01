يُمكن أن يتعرَّض المراهقون والبالغون الذين يستنشقون هذه الأبخرة للحصول على النشوة (تُسمَّى هذه العملية الاستنشاق أو الاستنشاق من الكيس أو الشمّ) إلى الوفاة بسبب توقُّف القلب (عندما يتوقَّف القلب عن النبض)، أو إلى ضرر في الدِّماغ