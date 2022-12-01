ينبغي على أي شخص لديه انخفاض في حرارة الجسم:

أن ينزع عن جسمه الملابس الرطبة ويُجففها

أن يرتدي الكثير من الملابس الدافئة والجافة، وقبعة ويُغطي جسمه ببطانية دافئة

أن يشرب شيئًا دافئًا

إذا كان الشخص مستيقظًا وكل ما في الأمر أن جسمه بارد ويرتجف، سيساعده القيام بالخطوات المذكورة أعلاه على أن يُصبح دافئًا في نهاية المطاف،وإذا كان يبدو عليه التَّخليط الذهنِي أو الخمول، ينبغي أن ينقله شخص إلى المستشفى.قد يحتاج الأطباء إلى القيام بمُعالجَات تدفئةٍ خاصَّة،

وفي المستشفى، قد يقومون بتدفئة جسم الشخص عن طريق:

إعطاء الأكسجين الدافئ للتنفس

يضخ سوائل دافئة إلى الأوردة عبر وريد أو إلى البطن من خلال أنبوب

في بعض الأحيان، تدفئة الدَّم من خلال آلة تضخ الدَّم إلى خارج الجسم ومن ثم تجعله دافئًا، وتعيد ضخه إلى الجسم من جديد.

ينبغي عدم استخدام الإنعاش القلبي الرئوي CPR مع شخص لديه انخفاض في حرارة الجسم، وذلك لأنه يمكن أن يُسبب الضررَ لقلبه،وعلى من يرغب في المساعدة أن يتصل بالرقم 911 حتى يمكن نقل الشخص إلى المستشفى مباشرةً.