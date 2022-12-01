ما هو انخفاض حرارة الجسم؟
انخفاض حرارة الجسم (hypothermia) هو الانخفاض الخطير في درجة حرارة الجسم، إلى ما دون 95° فهرنهايت عادةً (35° مئويَّة).
قد يحدث انخفاض حرارة الجسم عندما يكون الشخص في مكان بارد لفترةٍ طويلة.
ويكون انخفاض درجة حرارة الجسم أكثر ميلًا إذا كان الطقس عاصفًا أو إذا كان الشخص في ماء بارد أو مبتلًا، أو إذا كان غير قادر على الحركة بحيث يبقى دافئًا.
في البداية، يجعل انخفاض حرارة الجسم الشخصَ يرتجف،
ومع تفاقُم انخفاض حرارة الجسم، يحدث تخليط ذهني عند الشخص ويفقد الوعي.
قد يموت الأشخاص إذا انخفضت حرارة أجسامهم إلى ما دُون 28 درجة مئوية،
ويُواجه الصغار وكبار السن زيادةً كبيرة في خطر انخفاض حرارة الجسم.
ينبغي على الشخص استشارة الطبيب مُباشرةً إذا كان يعتقد أن لديه انخفاض حرارة الجسم.
ما الذي يُسبِّبُ انخفاضَ حرارة الجسم؟
ينجم انخفاضُ حَرارَة الجسم عن التواجد في مكان بارد وعَدم القدرة على تدفئة الجسم،
ويزداد خطر هذه الحالة بشكل كبيرٍ إذا تواجد الشخص في مكان بارد وكان:
لا يُحرِّك جسمه (على سبيل المثال، إذا تعرَّض لإصابةٍ أو فقد الوعي من شرب الكحول)
لديه مشاكل صحية مُعيَّنة، مثل العدوى أو ضعف الدورة الدموية أو قصور الغُدَّة الدرقية hypothyroidism
متقدمًا في السن أو يافعًا جدًا
ليس من الضروري أن يكون الجو باردًا فعليًا،حيث يُمكن أن يحدث انخفاض حرارة الجسم حتَّى عندما تتراوح درجة الحرارة بين نحو 13 إلى 16 مئوية فقط.
ما هي أعرَاض انخفاض حرارة الجسم؟
في البداية يرتجف الشخص بشكلٍ كبير وتصطك أسنانه،
ومع تفاقم انخفاض حرارة الجسم، قد يحدث الآتي:
تُصبح حركاته بطيئةً وخرقاء
يبدو عليه التخليط الذهني ويستجيب ببطء
تصبح ردود أفعاله بطيئةً
يفقد الحُكم الجيد على الأمور
يسقط ويستلقي على الأرض ليرتاح أو يتجول في المكان
يتوقف عن الارتجاف ويدخل في غيبُوبة
يتوقف قلبه في نهاية المطاف (توقُّف القلب cardiac arrest) ويموت؛ولكن، يحتاج الشخص إلى كميةٍ أقل من الأكسجين عندما تكون حرارة جسمه منخفضة فعليًا،ولذلك يمكن أن يعيشَ بعض الأشخاص الذين لديهم انخفاض في حرارة الجسم، وخصوصًا الأطفال، من بعد توقف القلب لديهم لمدة تصل إلى ساعةٍ من الزمن.
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص انخفاض في حرارة الجسم؟
يُشخص الأطباءُ الحالة عن طريق التحقق من درجة حرارة جسم الشخص،وإذا كانت أقل من 35 درجة مئوية، سيكون لديه انخفاض في حرارة الجسم.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ انخفاض حرارة الجسم؟
ينبغي على أي شخص لديه انخفاض في حرارة الجسم:
أن ينزع عن جسمه الملابس الرطبة ويُجففها
أن يرتدي الكثير من الملابس الدافئة والجافة، وقبعة ويُغطي جسمه ببطانية دافئة
أن يشرب شيئًا دافئًا
إذا كان الشخص مستيقظًا وكل ما في الأمر أن جسمه بارد ويرتجف، سيساعده القيام بالخطوات المذكورة أعلاه على أن يُصبح دافئًا في نهاية المطاف،وإذا كان يبدو عليه التَّخليط الذهنِي أو الخمول، ينبغي أن ينقله شخص إلى المستشفى.قد يحتاج الأطباء إلى القيام بمُعالجَات تدفئةٍ خاصَّة،
وفي المستشفى، قد يقومون بتدفئة جسم الشخص عن طريق:
إعطاء الأكسجين الدافئ للتنفس
يضخ سوائل دافئة إلى الأوردة عبر وريد أو إلى البطن من خلال أنبوب
في بعض الأحيان، تدفئة الدَّم من خلال آلة تضخ الدَّم إلى خارج الجسم ومن ثم تجعله دافئًا، وتعيد ضخه إلى الجسم من جديد.
ينبغي عدم استخدام الإنعاش القلبي الرئوي CPR مع شخص لديه انخفاض في حرارة الجسم، وذلك لأنه يمكن أن يُسبب الضررَ لقلبه،وعلى من يرغب في المساعدة أن يتصل بالرقم 911 حتى يمكن نقل الشخص إلى المستشفى مباشرةً.
كيف يُمكن الوِقاية من انخفاض حرارة الجسم؟
يستطيع الشخص الوِقاية من انخفاض حرارة الجسم في الأماكن الباردة عن طريق:
ارتداء قبعة
أن يبقى جافًا
أن يكون لديه طبقات من الثياب يخلعها أو يرتديها ليبقى دافئًا ولكن دون أن يتعرق أو يتبلل
يحدث انخفاض حَرارَة الجسم عند كبار السن بسهولة أكثر، لذلك ينبغي عليهم:
الحفاظ على حرارة المنزل بحيث لا تقلّ عن 20 درجة مئويَّة، خُصوصًا في غرفة النوم
ارتداء عدَّة طبقات من الثياب والتأكد من تغطية الرأس وأصابع اليدين والقدمين في الطقس البارد
ارتداء ملابس مصنُوعة من الصوف والمواد العازلة الأخرى
تناولُ الأطعمة الدافئة وشرب السوائل الدافئة (ولكن ليس الكُحول) عند تواجدهم في أماكن باردة
التجول في المكان عندما يشعرون بالبرد، وذلك للمساعدة على تدفئة الجسم
إذا كان الشخص لا يستطيع تحمل تكاليف تدفئة منزله بشكل كافٍ، ينبغي عليه البحث عن برامج المعونة للمحتاجين حول التدفئة في منطقته، وذلك للحصول على مساعدة منهم لتلك التكاليف.