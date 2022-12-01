الجِهاز المَناعيّ هُو جِهاز الدِّفاع في الجسم،وهُوَ يُساعد على الوِقاية من الأمرَاض والعَدوى،ويستجيب هذا الجهاز عادةً للبكتيريا والفيروسات وخلايا السرطان ويُهاجمها.تحدُث الحساسيَّة عندما يتفاعل الجهازُ المناعيّ مع شيءٍ غير مُؤذ، مثل الطعام أو النباتات أو الدواء.
ما هي الاستِجابة التحسُّسية؟
الاستِجابةُ التحسُّسية هِيَ ما يحدُث عندما يُلامِسُ الشخص أو يأكل أو يستنشق شيئًا لديه حساسيَّة تجاهه،ويُمكن أن تكُون الاستجابات التحسُّسية خفيفةً أو شديدةً،
وتُسبِّبُ الاستجابات الخفيفة الانزعاجَ،
بينما يُمكن أن تُشكِّل الاستجابات الشديدة تهديدًا لحياة الشخص
ما الذي يُسبِّبُ الاستجابات التحسُّسية؟
لا يعلم الأطباءُ لماذا يُصبِحُ بعض الأشخاص الذين تعرَّضوا إلى مادةٍ حساسَّين لها بينما لا يحدُث هذا عند آخرين.
ويبدُو أن الحساسية تسري في العائلات
قد يُؤثِّرُ ما تعرَّض إليه الشخصُ وتناوله عندما كان طفلاً في ما إذا كان سيُصاب بالحساسيَّة
تنطوي المواد الشائعة التي تُحرِّضُ الاستجابات التحسُّسية على:
غبار المنزل
وبر الحيوانات
غبار الطلع (للأشجار والحشائش والأعشاب الضارة)
العفن
أنواع مُعيَّنة منالأطعمة
أدوية معينة
ما هي أعراض الاستجابة التحسُّسية؟
قَد تُؤدِّي الاستجابات التحسُّسية الخفيفة إلى:
عيون دامعة مع حكَّة فيها
سيلان الأنف وعُطاس
حكة في الجلد مع طفح أحيَانًا (شرى)
قَد تُؤدِّي الاستجابات التحسُّسية الشديدة (التأق أو التحسُّس المفرط anaphylaxis) إلى:
تورُّم العينين والشفتين واللسان والحلق
أزيز تنفُّسي وصعوبة في التنفُّس
تشنجات البطن وشُعور بالمغص في المعِدَة وتقيُّؤ
دوخة وإغماء بسبب انخفاض في ضغط الدم
الوفاة
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من استجابة تحسُّسية؟
يستطيع الأطباء تشخيص الحالة استِنادًا إلى الأَعرَاض وعن طريق تفحُّص الشخص،ولكن يُمكن أن يصعُب عليهم معرفة ما هي المادَّة التي لديه حساسيَّة تجاهها بشكلٍ دقيقٍ،وقَد يقومون باختباراتٍ للجلدِ أو اختباراتٍ للدم لمعرفة ذلك.
كيف يُعالج الأطباءُ الاستجابةَ التحسُّسية؟
بالنسبة إلى الاستجابات الخفيفة، قد يقوم الأطباءُ بإعطاء المريض:
رذاذاً للأنف يحتوي على ستيرويد قشريّ
مضادَّات الهيستامين
مُضادَّات الاحتقان decongestants
قطرات للعين
بالنسبة إلى الاستجابات الشَّديدة، قَد يحتاجُ المريض إلى:
حُقنة تحتوي على دواء إبينيفرين epinephrine
مضادَّات الهيستامين والستيرويدات القشرية عَن طريق الوريد
دواء وسوائل عن طريق الوريد لزيادة ضغط الدَّم
دواء لفتح المسالك الهوائيَّة والمُساعَدة على التنفُّس
في بعض الأحيان، يستخدمون أنبوباً للتنفُّس عبر الحلق حتَّى يتمكَّن المريض من التنفُّس بمساعدة جهاز التهوية (المنفسة ventilator)
كيف يُمكن الوِقاية من الاستجابات التحسُّسية؟
تنطوي أكثر الطرائق أهميةً للوِقاية من الاستجابات التحسُّسية على:
تجنب الأشياء التي لدى المريض حساسية تجاهها،
وإذا كان لا يستطيع تجنُّبها، ينبغي عليه استشارة الطبيب حول حُقن الحساسيَّة
قَد ينطوي تجنُّب العامل المُسبِّب للتحسُّس على:
التوقُّف عن استخدَام دواء
عدم السماح للحيوانات الأليفة بالدخول إلى المنزل، أو منعها من الدخول إلى غرف معينة
استخدَام مكانس كهربائيّة وفلاتر ذات فعَّالية عالية في التخلُّص من جزيئات الهواء
عدم تناول طعام مُعيَّن
إزالة أو استبدال الأشياء التي يتجمَّع الغبار عليها، مثل الأثاث الناعم والسجَّاد والتُّحَف الزهيدة knickknacks
وضع أغطية خاصة على المفارش والوسائد لإبعاد عثّ الغبار
استخدام وسائدَ مصنوعة من ألياف اصطناعيَّة
غسل الملاءات وأغطية الوسائد والبطانيات بالماء الساخن وبشكلٍ متكرِّرٍ
تنظيف المنزل بشكلٍ مُتكرِّرٍ، بما في ذلك نفض الغبار واستخدام المكنسة الكهربائيَّة ومسح أرضية المنزل
استخدام مكيفات الهواء ومزيلات الرطوبة في الأقبية والغُرف الرطبة الأخرى
التخلص من الصراصير
بالنسبة إلى حُقَن الحساسية، يُعطي الطبيبُ المريض حُقناً تحتوي على المادَّة التي لديه حساسية تجاهها.وتحتوي هذه الحقن في البداية على كمية قليلةٍ جدًا من المادَّة،والهدف من ذلك هُو أنَّ هذه الكمية القليلة جدًا لن تُسبِّب استجابةً تحسُّسية شديدة،ثُمَّ يقوم الطبيب بإعطاء المريض حُقناً تحتوي على كمية أكثر وأكثر من المادَّة.بهذه الطريقة، يُمكن أن يعتاد جسم المريض على المادَّة ولا يُنتج ردَّة فعل تجاهها.لا تكُون حُقن الحساسية فعَّالة دائمًا،وعندما تكون فعَّالة، قد يحتاجُ المريض إلى الاستمرار في أخذها.