الجِهاز المَناعيّ هُو جِهاز الدِّفاع في الجسم،وهُوَ يُساعد على الوِقاية من الأمرَاض والعَدوى،ويستجيب هذا الجهاز عادةً للبكتيريا والفيروسات وخلايا السرطان ويُهاجمها.تحدُث الحساسيَّة عندما يتفاعل الجهازُ المناعيّ مع شيءٍ غير مُؤذ، مثل الطعام أو النباتات أو الدواء.

ما هي الاستِجابة التحسُّسية؟ الاستِجابةُ التحسُّسية هِيَ ما يحدُث عندما يُلامِسُ الشخص أو يأكل أو يستنشق شيئًا لديه حساسيَّة تجاهه،ويُمكن أن تكُون الاستجابات التحسُّسية خفيفةً أو شديدةً، وتُسبِّبُ الاستجابات الخفيفة الانزعاجَ،

بينما يُمكن أن تُشكِّل الاستجابات الشديدة تهديدًا لحياة الشخص

ما الذي يُسبِّبُ الاستجابات التحسُّسية؟ لا يعلم الأطباءُ لماذا يُصبِحُ بعض الأشخاص الذين تعرَّضوا إلى مادةٍ حساسَّين لها بينما لا يحدُث هذا عند آخرين. ويبدُو أن الحساسية تسري في العائلات

قد يُؤثِّرُ ما تعرَّض إليه الشخصُ وتناوله عندما كان طفلاً في ما إذا كان سيُصاب بالحساسيَّة تنطوي المواد الشائعة التي تُحرِّضُ الاستجابات التحسُّسية على: غبار المنزل

وبر الحيوانات

غبار الطلع (للأشجار والحشائش والأعشاب الضارة)

العفن

أنواع مُعيَّنة منالأطعمة

أدوية معينة

ما هي أعراض الاستجابة التحسُّسية؟ قَد تُؤدِّي الاستجابات التحسُّسية الخفيفة إلى: عيون دامعة مع حكَّة فيها

سيلان الأنف وعُطاس

حكة في الجلد مع طفح أحيَانًا (شرى) قَد تُؤدِّي الاستجابات التحسُّسية الشديدة (التأق أو التحسُّس المفرط anaphylaxis) إلى: تورُّم العينين والشفتين واللسان والحلق

أزيز تنفُّسي وصعوبة في التنفُّس

تشنجات البطن وشُعور بالمغص في المعِدَة وتقيُّؤ

دوخة وإغماء بسبب انخفاض في ضغط الدم

الوفاة

كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من استجابة تحسُّسية؟ يستطيع الأطباء تشخيص الحالة استِنادًا إلى الأَعرَاض وعن طريق تفحُّص الشخص،ولكن يُمكن أن يصعُب عليهم معرفة ما هي المادَّة التي لديه حساسيَّة تجاهها بشكلٍ دقيقٍ،وقَد يقومون باختباراتٍ للجلدِ أو اختباراتٍ للدم لمعرفة ذلك.

كيف يُعالج الأطباءُ الاستجابةَ التحسُّسية؟ بالنسبة إلى الاستجابات الخفيفة، قد يقوم الأطباءُ بإعطاء المريض: رذاذاً للأنف يحتوي على ستيرويد قشريّ

مضادَّات الهيستامين

مُضادَّات الاحتقان decongestants

قطرات للعين بالنسبة إلى الاستجابات الشَّديدة، قَد يحتاجُ المريض إلى: حُقنة تحتوي على دواء إبينيفرين epinephrine

مضادَّات الهيستامين والستيرويدات القشرية عَن طريق الوريد

دواء وسوائل عن طريق الوريد لزيادة ضغط الدَّم

دواء لفتح المسالك الهوائيَّة والمُساعَدة على التنفُّس

في بعض الأحيان، يستخدمون أنبوباً للتنفُّس عبر الحلق حتَّى يتمكَّن المريض من التنفُّس بمساعدة جهاز التهوية (المنفسة ventilator)