ما هُو مرض المناعة الذاتية؟
الجِهاز المَناعيّ هُو جِهاز الدِّفاع في الجسم،فهُوَ يُساعِدُ على الوِقاية من الأمراض والعَدوى،حيث يقُوم عادةً بمُهاجمة البكتيريا والفيروسات وخلايا السرطان التي تغزو الجسمَ.عندما يُصاب الشخص بمرضٍ للمناعة الذاتية، يقوم الجهاز المناعيّ بمُهاجَمة جسم المريض،
وهناك العديد من أمراض المناعة الذاتية المُختلفة
تختلفُ أعرَاض أمراض المناعة الذاتية استِنادًا إلى نوع المرض وإلى أيّ جزء من الجسم أُصِيب
يقومُ الأطباءُ باختبارات الدَّم للتحرِّي عن أمراض المناعة الذاتية،
ويُعالِجُون هذه الأمرَاض بالأدوية لإبطاء الجهاز المناعيّ
قَد تُهاجم أمراض المناعة الذاتية أيّ جزء من الجسم تقريبًا:
كُريَّات الدَّم (فقر الدَّم الانحلالي النَّاجم عن المناعة الذاتيَّة للجسم autoimmune hemolytic anemia)
الأوعية الدموية (الالتهاب الوعائيّ vasculitis)
المَفاصِل (التهاب المَفاصِل الروماتويدي)
الجلد (الذئبة أو شبيه الفُقَاع الفقاعي bullous pemphigoid أو شبيه الفقاع الشائع pemphigoid vulgaris)
الرئتان والكلى (مُتلازمة غود باستشر أو الذئبة)
الدماغ والحبل الشوكي (التصلُّب المتعدِّد multiple sclerosis)
الغُدَّة الدرقية (داء غريفز Graves disease أو التهاب الدرقيَّة المنسوب لهاشيموتو Hashimoto thyroiditis)
البنكرياس (السكَّري من النوع الأوَّل)
ما الذي يُسبِّبُ أمرَاض المناعة الذاتيَّة؟
يُهاجِمُ الجهاز المناعيّ النُّسُج السَّليمة،وهُو يقوم بذلك على الشكل التالي:
يعمل الجهاز المناعيّ عادةً على وِقاية الجسم من الأمراض عن طريق مُهاجَمة الموادّ (مثل البكتيريا أو الفيروسات) التي تكون خطيرةً أو ضارَّة
وبالنسبة إلى أمراض المناعة الذاتيَّة، يتعامل الجهاز المناعيّ عن طريق الخطأ مع الأجزاء السليمة من الجسم على أنَّها موادّ مُهاجِمة،
ثُمَّ يُهاجِمُ الخلايا أو النُّسج السليمة كما لو أنَّها شيئًا سيُسبِّب المرض،
ويُؤدِّي هذا إلى ظُهور أعرَاض مرض للمناعة الذاتية
يكُون بعض الأشخاص أكثر ميلًا للإصابة بأمراض المناعة الذاتيَّة وذلك لأنَّ هذه الأمراض تسري في عائلاتهم،
وتُعدَّ النساء أكثر ميلًا من الرِّجال للإصابة بهذه الأمرَاض.
ما هي أعراض أمراض المناعة الذاتيَّة؟
تختلفُ أعرَاض أمراض المناعة الذاتية استِنادًا إلى نوع المرض وإلى أيّ جزء من الجسم أُصِيب،ولكن بشكلٍ عامّ، تُسبِّب أمراض المناعة الذاتية التورُّمَ وضرراً في النسيج.قَد تظهر لدى المريض واحدة أو أكثر من هذه الأَعرَاض:
ألم في المَفاصِل
تورُّم واحمرار في المَفاصِل
حكَّة
قد تُؤدِّي أمراض المناعة الذاتية الأخرى إلى صُعوبة في التنفُّس ويرقان (اصفرار الجلد والعينين) وضعف وتخليط ذهنيّ،وقَد يُصاب المريض بالفشل الكلويّ.
في بعض الأحيان، قَد تُؤدِّي أمراض المناعة الذاتية إلى الوفاة.
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان الشخص لديه أحد أمراض المناعة الذاتية؟
إذا اشتبهَ الأطباءُ في أحد أمراض المناعة الذاتية، سيسألون المريض عن الأعراض لديه ويقومون بتفحُّصه ويُجرون اختباراتٍ للدَّم.
كيف يعالج الأطباءُ أمرَاض المناعة الذاتية؟
يقُوم الاطباء عادةً:
بإعطاء المريض أدوية تعمل على إبطاء جهازه المناعيّ وهجومه على الجسم
وتُعدُّ الستيرويدات القشرية مثل دواء بريدنيزون، من أكثر الأدوية شُيُوعًا التي يستخدمها الأطباءُ،ويستخدمُ الأطباء أحيَانًا أدوية أقوَى لإبطاء الجهاز المناعيّ.
ينطوي الجانب السلبيّ لهذه الأدوية على أنَّها تجعل أيضًا من الصعب على الجسم مُحاربة العدوَى،كما يُمكن أن يزيد بعضها من خطر السرطان أيضًا.سيقُوم الطبيبُ بمُراقبة المريض للمُساعدة على وقايته من الإصابة بمرضٍ آخر.
تُعدُّ مُعظَم أمراض المناعة الذاتيَّة طويلة الأمد، ويحتاج الأشخاص غالبًا إلى أخذ الأدوية لبقيَّة الحياة.