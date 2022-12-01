الجِهاز المَناعيّ هُو جِهاز الدِّفاع في الجسم،فهُوَ يُساعِدُ على الوِقاية من الأمراض والعَدوى،حيث يقُوم عادةً بمُهاجمة البكتيريا والفيروسات وخلايا السرطان التي تغزو الجسمَ.عندما يُصاب الشخص بمرضٍ للمناعة الذاتية، يقوم الجهاز المناعيّ بمُهاجَمة جسم المريض،

وهناك العديد من أمراض المناعة الذاتية المُختلفة

تختلفُ أعرَاض أمراض المناعة الذاتية استِنادًا إلى نوع المرض وإلى أيّ جزء من الجسم أُصِيب

يقومُ الأطباءُ باختبارات الدَّم للتحرِّي عن أمراض المناعة الذاتية،

ويُعالِجُون هذه الأمرَاض بالأدوية لإبطاء الجهاز المناعيّ

قَد تُهاجم أمراض المناعة الذاتية أيّ جزء من الجسم تقريبًا: