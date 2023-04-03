كيف يَستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من اضطراب العوز المناعي؟

كيف يَستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من اضطراب العوز المناعي؟

يشتبه الأطباء في وجود اضطراب عَوَز مَناعيّ إذا كان الشخص يُصاب بالأمراض كثيرًا، أو كانت إذا كانت إصابته المرضية أكثر شدة، أو إذا لم يستجب بشكل طبيعي للعلاج.يقوم الأطباء عادةً بما يلي:

اختبارات دموية

قد تُظهِرُ الاختبارات الدموية انخفاضًا شديدًا في تعداد كريات الدم البيضاء أو انخفاضًا في مستويات المواد التي يصنعها الجهاز المناعي.اختبار للتحري عن فيروس العوز المناعي البشري HIV إذا كانت لدى المريض عوامل خطر للإصابة بهإذا كانت لدى الطفل علامات العَوَز المَناعيّ، فقد يُجري الأطباء اختبارات جينية.

اعتمادًا على الأعراض، قد يقوم الأطباء أيضًا بما يلي: