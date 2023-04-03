الجِهاز المَناعي هُو النظام الدِّفاعي في الجسم.وهُوَ يُساعد على الوِقاية من الأمرَاض والعَدوى.وظيفةُ الجهاز المناعي هي مهاجمة الأشياء التي لا تنتمي إلى الجسم، مثل الكائنات الدقيقة، والطفيليات، والخلايا السرطانية.
ما هو اضطراب العوز المناعي؟
يُشير مصطلح العوز المناعي إلى ضعف (عوز) الجهاز المناعي.قد يُقال أحيانًا بأن المصابين بالعوز المناعي مثبطون مناعيًا أو مهددون مناعيًا.
قد تستمرُّ الحالات المرضية لفترة أطول من الأشخاص الآخرين، وما قد تبدو عدوى خفيفة بالنسبة لأشخاص آخرين قد تجعل الشخص متوعكًا بشدة.
عندما يكون الجهاز المناعي ضعيفًا، فلا يحصل الشخص على وِقاية جيدة من الأمراض والعدوى
سوف يُصابُ الشخص بالأمراض بمعدل أكبر من المعتاد
قد تصبح حالات العدوى الشائعة أكثر خطورة، وقد يصاب الشخص بحالات عدوى غير مألوفة
قد يولد الشخص مصابًا بعوز مناعي، أو قد يحدث العوز المناعي نتيجة عدوى، أو مرض، أو علاج طبي
إذا كان الشخص يعاني من عوز المناعة، فسوف يحتاج إلى اتخاذ إجراءات لتجنب الإصابة بالعدوى
يقوم الأطباءُ بمُعالجة الأمراض الناجمة عن العَوَز المَناعيّ باستخدام المضادَّات الحيوية، والغلوبولين المناعي، وأحيانًا زرع الخلايا الجذعية
ما الذي يُسبب اضطراب العَوَز المَناعي؟
قد تنجُم اضطرابات العَوَز المَناعيّ عن:
اضطراب جيني ولادي - نادر الحدوث
عدوى، مثل الإيدز
بعض أنواع السرطان، وخاصة السرطانات التي تؤثِّر في نقِي العِظام
معالجات السرطان، مثل المعالجة الشعاعية وبعض أنواع المعالجة الكيميائية
أدوية مُعيَّنة
يمكن للعديد من الأدوية التي يستخدمها الأطباء لمكافحة الالتهاب أن تُضعف الجهاز المناعي.تُسمَّى مثل هذه الأدوية بكابتات المناعة أو المثبطات المناعية.من الأمثلة عليها، الستيرويدات القشريَّة، مثل بريدنيزونفي بعض الأحيان يصف الأطباءُ المُثبطات المناعية للمريض لأن جهازه المناعيّ يُهاجم الجسمَ نفسه ( اضطراب المناعة الذاتية).
ما هِيَ أعراض اضطراب العوز المناعي؟
تشتمل الأَعرَاض على ما يلي:
الإصابة المتكررة بالعدوى، مثل عدوى الجيوب، أو التهاب القصبات، أو الالتهاب الرئوي، أو عدوى الأذن
السلاق (عدوى فطرية في الفم)
ظهور الكثير من قرحات الفم
نَقص الشَّهية وخسارة الوزن
بالنسبة للأطفال، إسهال مزمن وعدم النُّمو كما هو متوقع (فشل النُّمو)
كيف يَستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من اضطراب العوز المناعي؟
يشتبه الأطباء في وجود اضطراب عَوَز مَناعيّ إذا كان الشخص يُصاب بالأمراض كثيرًا، أو كانت إذا كانت إصابته المرضية أكثر شدة، أو إذا لم يستجب بشكل طبيعي للعلاج.يقوم الأطباء عادةً بما يلي:
اختبارات دموية
قد تُظهِرُ الاختبارات الدموية انخفاضًا شديدًا في تعداد كريات الدم البيضاء أو انخفاضًا في مستويات المواد التي يصنعها الجهاز المناعي.اختبار للتحري عن فيروس العوز المناعي البشري HIV إذا كانت لدى المريض عوامل خطر للإصابة بهإذا كانت لدى الطفل علامات العَوَز المَناعيّ، فقد يُجري الأطباء اختبارات جينية.
اعتمادًا على الأعراض، قد يقوم الأطباء أيضًا بما يلي:
اختبارات جلدية لتحري وظيفة الجهاز المناعيّ
خزعة لأي عُقَدة لمفية متورمة أو من نقِي العِظام أحيانًا
كيف يُعالِجُ الأطباءُ اضطرابات العوز المناعي؟
يُعالج الأطباء الاضطراب الذي يُسبب العوز المناعي، مثل السرطان، أو السكّري، أو عدوى فيروس العوز المناعي البشري.يؤدي العلاج الناجح إلى تحسن وظيفة الجهاز المناعي عادةً.
إذا كان الدواء الذي يتناوله المريض يُسبِّبُ العَوَز المَناعيّ، فقد يقوم الأطباء بتخفيض الجرعة أو إيقافه كليًا.سيأخذ الأطباء بعين الاعتبار مدى حاجة المريض إلى الدواء ومدى سوء حالة العَوَز المَناعيّ عند اتخاذ قرار خفض جرعة الدواء أو إيقافه.
إذا سبَّبَ العَوَز المَناعيّ العدوى، فقد يصف الأطباء:
المضادَّات الحيوية
الغلوبولينات المناعية (أجسام مضادة تؤخذ من دم متبرع يتمتع بجهاز مناعي سليم)
إذا كان اضطراب العَوَز المَناعيّ ناجمًا عن مشكلة في نقي العِظام، قد يقوم الأطباء بما يلي:
الخلايا الجذعية هي الخلايا التي تتطور إلى خلايا دموية، بما في ذلك كريات الدم البيضاء التي تكافح العدوى.يمكن للأطباء الحصول على الخلايا الجذعية من أشخاص أصحاء وإعطائها للأشخاص عن طريق الوريد.يمكن للخلايا الجذعية أن تنتقل إلى نقي العَظم وتبدأ بتكوين خلايا دم بيضاء سليمة.
كيف يُمكن للشخص أن يقي نفسه من العدوى إذا كان مُصابًا بعوز مناعي؟
ينبغي على المُصاب بالعوز المناعي تجنب العدوى عن طريق:
تجنب مخالطة الأشخاص
الحصول على جميع اللقاحات التي يُوصي بها الأطباء
تجنُب الطعام غير المطبوخ جيدًا، أو الماء الذي قد لا يكون نظيفًا
لدى أول شعور بالإصابة بمرض، ينبغي على الشخص استشارة الطبيب حتى ولو بدت إصابته غير خطيرة جدًا.