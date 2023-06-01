ما الذي يسبب عدوى الكُلى؟

ما الذي يسبب عدوى الكُلى؟

تنجُم مُعظم حالات عدوى الكُلى عن بكتيريا تعيش بشكلٍ طبيعيٍّ في الأمعاء الغليظة،وتدخُل هذه البكتيريا إلى الكليتينِ من الخارج عن طريق الانتقال عبر السبيل البوليّ؛

وفي البداية، تدخل البكتيريا إلى الحالب (الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة إلى خارج الجسم)،

ثُمَّ تنتقل البكتيريا إلى المثانة،

ومن المثانة، تستطيع هذه البكتيريا الانتقال إلى الكليتين عبر الحالِبين (الأنبوبانِ اللذان يصِلان الكلى بالمثانة)

يكون الشخص أكثر ميلًا للإصابة بعدوى الكلى في الحالات التالية: