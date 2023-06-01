الكليتان هُما عضوان على شكل حبَّة الفاصولياء يُنتجان البول،وهُما بحجم قبضة اليد تقريبًا ويتموضعان في الجزء الخلفي من البطن بالقرب من العمود الفقري.تعمل الكُلى على موازنة مُستويات الماء والمعادن في الجسم وفلترة الفضلات خارجه.
ما هُوَ داء الكُلى المزمن؟
المرض المُزمِن هُو واحِدٌ يبدأ ببطءٍ ويستمرُّ لفترةٍ طويلةٍ،وبذلك، يحدث داء الكلى المزمن عندما تفقد الكلى وببطء قدرتها على فلترة (تنظيف) الدَّم وإزالة الفضلات وإنتاج البول.تتوقَّف الكلى عن العمل خلال مدَّة من عدَّة أشهر أو سنوات،
إذا توقفت الكُلى عن العمل لفترة طويلة، فيكون لدى الشخص فشل كلوي حاد.قد يتحول الفشل الكلوي الحاد الذي لا يتعافى إلى داءَ كلوي مُزمن.
والفشل الكلوي المزمن هو ما اعتاد الأطباء على تسميته داء الكُلَى المُزمن،ويستخدمون هذا المصطلح بحيث لا يخلط الأشخاص بينه وبين أمراض أخرى طويلة الأجل تُصيب الكلى ولا تجعلها تتوقف عن العمل.
يعدُّ السكَّري وارتفاع ضغط الدم من الأسباب الشائعة لداء الكُلى المزمن وقديؤدي إلى الفشل الكلوي
وتبدأ الأَعرَاض ببطء ويمكن أن تنطوي على تبوُّل في الليل وتعب وشعور بالتوعط في المعدة وحكَّة وتشنجات عضلية؛
وفي وقت لاحق، قد يتوقف المريض عن التبول ويحدث له تخليط ذهنيّ وصعوبة في التنفُّس.
يُشخِّصُ الأطباءُ الكُلى المزمن عن طريق اختبار الدَّم والبول،
وسيحتاجُ المريض إلى اتِّباع نظام غذائي خاص وأخذ أدوية وإلى غَسل الكُلى غالبًا (إجراء ينطوي على استخدام آلة لتنظيف الفضلات والماء الزائد من الدم).
يستطيعُ الأطباءُ إجراء زرع للكلى أحيانًا، وهو جراحةٌ تهدف إلى إعطاء المريض كليةً جديدةً.
يمكن أن يُسبب داء الكلى المزمن الوفاةَ إذا لم يتلق المريض مُعالجةً.
السَّبيلُ البَوليّ (المَسالِك البوليَّة)
ما هي مُضَاعَفات داء الكُلَى المُزمن؟
يُمكن أن يُسبب داء الكلى المزمن مشاكل كثيرة:
انخفاضًا في تعداد الدَّم (فقر الدم)
ضررًا في الأعصاب، ممَّا يُسبب وخزًا وضعفًا في الإحساس
ضعفًا في العظام
ما الذي يُسببُ داء الكلى المزمن؟
الفشل الكلوي الحاد، وهو يحدث عندما تتوقَّف كلية واحدة على الأقلّ عن العمل خلال فترة قصيرة من الزمن، ومن ثمَّ لا تستجيب للمعالجة
انسداد البول
بعض الأمراض التي تجعل الجهاز المناعي يُهاجم نُسج الجسم.
ما هي أعراض داء الكلى المُزمن؟
تستنِدُ الأَعرَاض إلى شدَّة داء الكُلى،
وتنطوي أعراض داء الكُلَى الخفيف على:
الحاجة إلى التبوُّل لعدَّة مرَّات في الليل.
تنطوي أعراض مشاكل الكلى المتوسِّطة على:
شعور بالتعب والضعف وتخليط ذهني ويقظة أقلّ
شعور بجوع أقلّ
ضِيق النَّفس
شعور بتوعُّك في المعدة
مذاق سيء في الفم
كما قد تحدث الأعراض الآتية أيضًا بالنسبة إلى مشاكل الكلى المزمنة:
ضعف في العضَلات ونفضان وتشنجات وألم
عدم القدرة على الشعور بأشياء في بعض أجزاء الجسم
مُتلازمة تململ الساقين، أي عندما يحدث ألم أو مشاعر سيئة في الساقين، وذلك في الليل عادةً، بحيث تجعل المريض بحاجةٍ إلى تحريكهما
مشاكل في التفكير وتخليط ذهني واختلاجات
ضيق النفس الشديد
في بعض الأحيان، يبقى مسحوق أبيض على الجلد من بعد التعرُّق
حكَّة في جميع أنحاء الجسم
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص داء الكلى المُزمن؟
سيُجري الطبيبُ:
اختبارات دمويَّة لقياس كميَّة الفضلات التي تتراكم في الدَّم
اختبارات بوليَّة
التصوير بالموجات فوق الصوتية لمُعاينة الكُلى
في بعض الأحيان، يأخذ قطعة صغيرة من إحدى الكلى ليتفحصها تحت المجهر (خزعة).
كيف يعالج الأطباء داء الكُلَى المُزمن؟
يُعالجُ الأطباءُ المشكلة التي تُسبب داء الكُلَى المزمن أو تجعله يتفاقم،وتنطوي المُعالجَات الشائعة على:
اتباع نظام غذائي خاص للتقليل من مدخول السائل والملح والفوسفور والبوتاسيوم
التقليل من كمية السائل التي يشربها المريض كل يوم
الطلب من المريض قياس وزن جسمه كل يوم لمعرفة ما إذا كان هناك احتباس للسائل
دواء لضبط ضغط الدَّم وموازنة مستويات البوتاسيوم والفوسفور في الدم
غسل الكُلى للتخلص من الفضلات والماء من الدمِ
زرع الكلى (جراحة للحصول على كليةٍ جديدةٍ)