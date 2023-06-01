ما هُوَ داء الكُلى المزمن؟

ما هُوَ داء الكُلى المزمن؟

المرض المُزمِن هُو واحِدٌ يبدأ ببطءٍ ويستمرُّ لفترةٍ طويلةٍ،وبذلك، يحدث داء الكلى المزمن عندما تفقد الكلى وببطء قدرتها على فلترة (تنظيف) الدَّم وإزالة الفضلات وإنتاج البول.تتوقَّف الكلى عن العمل خلال مدَّة من عدَّة أشهر أو سنوات،

إذا توقفت الكُلى عن العمل لفترة طويلة، فيكون لدى الشخص فشل كلوي حاد.قد يتحول الفشل الكلوي الحاد الذي لا يتعافى إلى داءَ كلوي مُزمن.

والفشل الكلوي المزمن هو ما اعتاد الأطباء على تسميته داء الكُلَى المُزمن،ويستخدمون هذا المصطلح بحيث لا يخلط الأشخاص بينه وبين أمراض أخرى طويلة الأجل تُصيب الكلى ولا تجعلها تتوقف عن العمل.

يعدُّ السكَّري وارتفاع ضغط الدم من الأسباب الشائعة لداء الكُلى المزمن وقديؤدي إلى الفشل الكلوي

وتبدأ الأَعرَاض ببطء ويمكن أن تنطوي على تبوُّل في الليل وتعب وشعور بالتوعط في المعدة وحكَّة وتشنجات عضلية؛

وفي وقت لاحق، قد يتوقف المريض عن التبول ويحدث له تخليط ذهنيّ وصعوبة في التنفُّس.

يُشخِّصُ الأطباءُ الكُلى المزمن عن طريق اختبار الدَّم والبول،

وسيحتاجُ المريض إلى اتِّباع نظام غذائي خاص وأخذ أدوية وإلى غَسل الكُلى غالبًا (إجراء ينطوي على استخدام آلة لتنظيف الفضلات والماء الزائد من الدم).

يستطيعُ الأطباءُ إجراء زرع للكلى أحيانًا، وهو جراحةٌ تهدف إلى إعطاء المريض كليةً جديدةً.

يمكن أن يُسبب داء الكلى المزمن الوفاةَ إذا لم يتلق المريض مُعالجةً.