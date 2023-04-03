ما هو الكبد؟
الكبدُ هو عضو بحجم كرة القدم، على الجانب الأيمن من بطنك، أسفل الأضلاع مباشرة.وللكبد العديد من الوظائف المهمَّة:
تكوين سائل (الصَّفراء) يساعد الجسمَ على هضم الدهون
معالجة أو استقلاب المغذِّيات الممتصَّة من السبيل الهضمي
تكوين البروتينات التي تساعد على تجلُّط الدم
المساعدة على تخريب أو تفكيك الأدوية والسُّموم حتى يستطيع الجسمُ التخلُّصَ منها
الجهاز الهضمي
ما هو داء الكبد المرتبط بالكحول؟
داء الكبد المرتبط بالكحول هُوَ ضَرَر يُصيب الكبد وينجُم عن شرب الكثير من الكحول لفترة طويلة.
وكلَّما زاد ما تشربه من الكحول وزاد تواتر ذلك، زاد خطر الضَرَر الكبدي
ولا يكون لديك أيّ أعراض في البداية، ولكن في وقتٍ لاحق قد تشعر بالتعب أو يحدث لديك اصفرار في الجلد (يرقان) أو تورُّم في البطن
ويمكن أن تصبح الأَعرَاضُ شديدة ومهدِّدة للحياة، مثل النزف الداخلي ومشاكل الدماغ
إذا كنت تشرب الكثيرَ من الكحول ولديك أعراض مرض الكبد، سوف يطلب الأطباء القيامَ باختباراتٍ دمويَّة لك
والعلاجُ الرئيسي لداء الكبد المرتبط بالكحول هو التوقُّف عن شرب الكحول
ما الذي يسبِّب داء الكبد المرتبط بالكحول؟
يتفكَّك الكحولُ في الكبد إلى مواد يمكن أن تضرَّ به؛وكلما زاد شربُ الكحول، زادت الأضرارُ التي تلحق به.
ويكون الشخصُ في خطر من الإصابة بداء الكبد المرتبط بالكحول إذا كان يشرب أكثر من 3 مرَّات يوميًا لمدَّة 10 سنوات.كما يكون في خطر من الإصابة بالتشمُّع الكبدي إذا كان يشرب أكثر من 6 مرَّات يوميًا لمدة 10 سنوات.
وبالنسبة لكمية معيَّنة من الشرب، يكون الشخصُ أكثرَ عرضة للإصابة بداء الكبد المرتبط بالكحول إذا كان:
امرأة
لديه أفراد من الأسرة يعانون من داء الكبد المرتبط بالكحول
زائد الوزن كثيرًا
لديكه مرض آخر في الكبد، مثل التهاب الكبد سي
ما هي أنواعُ ضَرَر الكبد الناجم عن شرب الكحول؟
يمكن أن يسبِّب شربُ الكثير من الكحول 3 أنواع من ضَرَر الكبد، والتي غالبًا ما تحدث بهذا الترتيب:
تراكم الدهون في الكبد (الكبد الدهنيَّة)
كلُّ شخص يشرب الكثيرَ من الكحول يُصَاب بالكبد الدهنية تقريبًا
تشفى حالةُ الكبد الدهنيَّة عادة إذا توقَّف الشخص عن شرب الكحول
التهاب الكبد (التهاب الكبد الكحولي)
في بعض الأشخاص يُصَاب الكبد بالالتهاب؛
والكبد الملتهبة لا تعمل بشكلٍ طبيعي
ولكن، يشفى الالتهاب عادة إذا توقَّف المريضُ عن شرب الكحول، ولكن الكبد قد يكون أُصيبَ ببعض الضَّرر الدائم؛
حيث يحلّ نسيج ندبي محلّ النسيج الكبدي الطبيعي (تليُّف الكبد)
وكلَّما زاد التندُّب، زادت صعوبَة قيام ما تبقَّى من النسيج الكبدي الطبيعي بعمله
وعندما يتراكم ما يكفي من الندبات، ينكمش الكبد ولا يعمل بشكلٍ طبيعي
ولا يَزول التندُّب أبدًا، حتى لو توقَّف المريضُ عن الشرب
ما هي أعراضُ داء الكبد المرتبط بالكحول؟
غالبًا ما يسبِّب مرض الكبد الدهني أعراضًا؛
فالتهابُ الكبد الكحولي يسبِّب عادة ما يلي:
حُمَّى
يَرَقان (اصفراء الجلد والعينين)
ألمًا وتورُّمًا في الكبد
شعورًا بالضعف والتَّعَب
ولكن التهابَ الكبد الكحولي يجعلك مريضا جدًّا أحيَانًا.
يسبِّب التليُّف أو التشمُّع الكبدي العديدَ من المشاكل الصحية المهمَّة، بما في ذلك:
انتفاخ أو توسُّع البطن
النُّعاس والتَّخليط الذهنِي بسبب مشاكل في الدماغ
تقيُّؤ الدم
براز مدمَّى أو داكن أو قطراني
النزف وسهولة حدوث الكدمات
ارتفاع خطر الإصابة بسرطان الكبد
ما هي الأَعرَاضُ الأخرى التي يسبِّبها إدمان الكحول الشديد؟
يمكن أن يسبِّبَ الاستخدامُ الكثيف للكحول مشاكلَ صحية خطيرة أخرى أيضًا، بما في ذلك:
فقدان الشعور والقوة بسبب ضَرَر الأعصاب، لاسيَّما في اليدين والقدمين
سوء التغذية، الذي يمكن أن يسبِّب الضعف، وصعوبة في المشي، والرجفان وضرر الدماغ، وحتى الموت
فقر الدم (نقص تعداد الدَّم الذي يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب وصعوبة التنفُّس)
ألم بطني شديد وتقيُّؤ من التهاب البنكرياس
ضعف العَضَلات
تجعُّد وصَلابة الأصابع واحمِرار الرَّاحتين
ويمكن أن تُرَى أوعيةٌ دمويَّة صَغيرة مثل العنكبوت من خلال الجلد
تورُّم العقد في الخدَّين، وضمور العضلات في الوجه
في الرجال، ظهور بشرة ناعمة، وكِبَر في الثديين، وصِغَر في الخُصيتين، وتغيُّرات في شعر العانة
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بداء الكبد المرتبط بالكحول؟
سيسألك الأطباء أو يسأل أفرادَ عائلتك عن مقدار الكحول الذي تشربه؛ويشتبهون بداء الكبد المرتبط بالكحول إذا كنت تشرب الكثيرَ من الكحول؛
ويقومون بإجراء اختبارات أيضًا، مثل:
اختبارات الدَّم للتحقُّق من الكبد والبحث عن التهاب الكبد C، وفقر الدَّم (انخفاض عدد خلايا الدَّم الحمر)
ولن تحتاج إلى اختبارات أخرى عادةً، إلاَّ إذا كان الأطباءُ غير متأكِّدين ممَّا إذا كان الداءُ الكبدي لديك هو بسبب الكحول أو أي شيء آخر.وقد تشتمل الاختباراتُ الأخرى على ما يلي:
التصوير بالموجات فوق الصوتية (باستخدام الموجات الصوتية لالتقاط صورة لداخل جسمك)
خزعة الكبد (باستخدام إبرة لإخراج قطعة صغيرة من الكبد، وفحصها تحت المجهر)
إذا كان لديك تشمُّع الكبد، ستُجرى لك اختباراتٌ لسرطان الكبد.
كيف يعالج الأطباءُ داء الكبد المرتبط بالكحول؟
أهم شيء يمكنك القيام به هو:
التوقُّف عن شرب الكحول
ولكن، قد يكون من الصعب التوقُّف عن شرب الكحول.وتشتمل بعضُ الأشياء التي تفيد على الدخول في برنامج لإعادة التأهيل، والانضمام إلى مجموعة دعم، والتحدُّث إلى ناصح.وقد يصف الطبيبُ دواءً يساعد على تقليل أعراض الانسحاب الكحولي.
ويمكن أن تشتمل المُعالجَاتُ الأخرى على ما يلي:
تناول الطعام والفيتامينات الجيِّدة بالنسبة للمريض
تناول دواء يُسمَّى الستيرويد القشري للحدِّ من أي التهاب كبدي
إذا كان الكبد بحالة سيئة جدًا وبالكاد يعمل، فقد يحتاجُ المريض إلى زراعة كبدفي عملية الزَّرع، يقوم الأطباء بإجراء عملية جراحية لوضع كبد سليم مكان الكبد المريض.وبما أنَّ الكحولَ سوف يضرّ بالكبد الجديد أيضًا، لذلك لا يزرع الأطباءُ كبدًا جَديدُا عادة إلاَّ إذا توقَّف المريضُ عن الشرب.