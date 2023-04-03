ما الذي يسبِّب داء الكبد المرتبط بالكحول؟

ما الذي يسبِّب داء الكبد المرتبط بالكحول؟

يتفكَّك الكحولُ في الكبد إلى مواد يمكن أن تضرَّ به؛وكلما زاد شربُ الكحول، زادت الأضرارُ التي تلحق به.

ويكون الشخصُ في خطر من الإصابة بداء الكبد المرتبط بالكحول إذا كان يشرب أكثر من 3 مرَّات يوميًا لمدَّة 10 سنوات.كما يكون في خطر من الإصابة بالتشمُّع الكبدي إذا كان يشرب أكثر من 6 مرَّات يوميًا لمدة 10 سنوات.

وبالنسبة لكمية معيَّنة من الشرب، يكون الشخصُ أكثرَ عرضة للإصابة بداء الكبد المرتبط بالكحول إذا كان: