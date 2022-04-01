ما هو الكبد؟
الكبدُ هو عضوٌ بحجم كرة القدم على الجانب الأيمن من البطن، يقع أسفل الحجاب الحاجز مباشرةً ويكون محميًا بالأضلاع السفلية للقفص الصدري.ويُعد أكبر عضو في الجسم.
يساعد الكبد على هضم الطعام، وتكوين المواد التي يحتاجها الجسم
يشارك الكبد في العديد من العمليات المختلفة في الجسم
يمكن لاستهلاك كميات كبيرة من الكحول على مدى طويل أن يُلحق الضرر بالكبد
تحديد موضع الكبد
ما هي وظيفة الكبد؟
يشبه الكبد المصنع الكيميائي في الجسم.حيث يقوم بإنتاج العديد من المواد الهامة، مثل:
الصفراء، وهي سائل هضميّ يُفكك الدُّهون
البروتينات التي تساعد على تخثر الدم
الكولسترول الذي يحتاجه الجسم لإنتاج بعض الهرمونات
تتضمن الوظائف الأخرى التي يقوم بها الكبد:
تخزينُ السُّكَّر لتحريره عندما يحتاج الجسم إلى طاقة إضافية بشكل مفاجئ
المساعدة على تفكيك الأدوية والسُّموم وغيرها من المواد حتى يستطيع الجسمُ التخلُّصَ منها
ما هي الصفراء؟
الصفراء bile هي سائل سميك أصفر مخضر يجري تصنيعه في الكبد.تتدفَّق الصفراء عبر الكبد ضمن أنابيب تُسمَّى الأقنية الصفراويَّة.ثم تخرج الصفراء من الكبد عبر قناة صفراوية كبيرة.يمكن أن تنتقل الصفراء مباشرةً إلى الأمعاء أو إلى المرارة حيث تُخزَّن إلى حين الحاجة إليها.
تساعد الصفراء الموجودة في الأمعاء على امتصاص الدهون التي يتناولها الشخص.
ما هي المشكلة التي قد تحدث في الكبد؟
تتضمن المشاكل التي قد تحدث في الكبد ما يلي:
حالات العدوى، مثل الفيروسيَّة مثل التهاب الكبد الفيروسي
داء الكبد الكحولي الذي ينجم عن شرب كميات كبيرة من الكحول
التندب، ويسمى تشمُّع الكبد، وينجم عن تضرر الكبد بشدة بسبب حالات مختلفة، مثل العدوى، أو داء الكبد الكحولي، أو الأدوية والسموم
يُعد تشمُّع الكبد حالة دائمة، ولكن غالبًا ما يكون لدى الكبد ما يكفي من الأنسجة السليمة لكي يواصل عمله.يمكن لتشمُّع الكبد الشديد أن يؤدي إلى:
ارتفاع ضغط الدَّم في الكبد، ويُسمى ارتفاع ضغط الدَّم البابي
يمكن للكثير من الحالات التي تُلحقُ الضَّرر بالكبد أن تؤثر في طريقة صنعه للصفراء وتوصيلها.يُمكن أن تُؤدِّي المشاكل في صنع الصفراء وإيصالها إلى تحول الجلد والعينين إلى اللون الأصفر (اليرقان) والذي ينجم عن وجود كمية كبيرة جدًا من مادة كيميائية صفراء تُدعى البيليروبين bilirubin، والتي يستخدمها الجسم لصنع الصفراء.
إذا كان الكبد متضررًا بشكل شديد، فقد يحتاجُ المريض إلى زراعة كبد