الصفراء bile هي سائل سميك أصفر مخضر يجري تصنيعه في الكبد.تتدفَّق الصفراء عبر الكبد ضمن أنابيب تُسمَّى الأقنية الصفراويَّة.ثم تخرج الصفراء من الكبد عبر قناة صفراوية كبيرة.يمكن أن تنتقل الصفراء مباشرةً إلى الأمعاء أو إلى المرارة حيث تُخزَّن إلى حين الحاجة إليها.

تساعد الصفراء الموجودة في الأمعاء على امتصاص الدهون التي يتناولها الشخص.