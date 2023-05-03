قد لا تظهر أيَّة أعراض على الإطلاق، أو قد تظهر أعراض مثل:

الشعور بالجوع بشكل أقلّ من المعتاد

حُمَّى أو تقيُّؤ أو شُعور بالتوعُّك في المعِدة

ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن، أي المنطقة التي يُوجد فيها الكبِد

اصفرار الجلد والأجزاء البيضاء من العينين (اليرقان)

بولٌ داكِن

نُفور من السجائر إذا كان المريض مُدخِّناً

يزُول العديد من الأَعرَاض خلال فترةٍ تتراوَح بين 3 إلى 10 أيَّامٍ عادةً، ويبدأ المريض بالشُّعور بالتحسُّن.يُمكن أن يستمرّ اصفرار الجلد والعينين إلى فترةٍ تتراوح بين 2 إلى 4 أيَّام.