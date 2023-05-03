ما هُوَ التهاب الكبِد الحادّ؟
التهاب الكبد الحاد هو التِهابٌ (تورم) يُصِيبُ الكبِد ويحدُث بسرعة ويزول بسرعة.قد يتحول التِهاب الكبِد الحادّ إلى التهاب كبد مزمن أحيانًا.يستمر التهاب الكبد المزمن لفترة طويلة.
ينجُم التِهاب الكبِد الحادّ عن عدوى فيروسيَّة غالباً،
ويُمكن أن تتراوَح الأعراض بين الخفيفة التي تُشبِهُ أعراض الأنفلونزا إلى الشديدة التي يُمكن أن تُهدِّد حياة المريض
يقوم الطبيبُ بإجراء اختِباراتٍ للدَّم لمعرفة ما إذا كانت هناك إصابة بالتهاب الكبِد الحادّ وما هو الفيروس المسبب
يُمكن الحُصول على لُقاحات (حُقن) للوِقاية من بعضِ أنواع التِهاب الكبِد الفيروسي
تزيدُ نشاطات مُعيَّنة، مثل الوشم أو وضع حلقات معدنية في الجسم والاشتِراك في استخدام الإبر لحَقن المُخدّرات أو وجود عدة شركاء جنسيين، من خطر الإصابة بالتِهاب الكبِد
ما الذي يُسبِّبُ التِهاب الكبِد الحادّ؟
هناك 5 أنواع لفيروسِ التِهاب الكبِد يُمكنها أن تُسبِّب التهاب الكبد الفيروسيّ الحادّ، وهي تُصنَّف كالتالي: A وB وC وD وE
يُعد فيروس التهاب الكبد A السبب الأكثر شُيوعًا لالتِهاب الكبد الفيروسي الحاد.
ويُعدُّ فيروس التهاب الكبد B ثاني أكثر الأَسبَاب شيوعًا لالتِهاب الكبد
تنتشر الفيروسات المُختلفة لالتِهاب الكبد بطرائق مُختلفةٍ على الشكل التالي:
التهاب الكبد A: عبر الماء أو الطعام المُلوَّثينِ بالبراز من شخصٍ مُصاب
التهاب الكبد B: عبر ملامسة الدم أو سوائل الجسم لأشخاصٍ مُصابين، مثل ممارسة الجنس أو الاشتراك في استخدام الإبَر (لتعاطي المخدرات أو الحُصول على وشم)، كما يُمكن أن تنقل المرأة الحامل التهاب الكبِد B إلى جنينها
التهاب الكبد C: عبر ملامسة دم أشخاص مُصابين، مثل الاشتراك في استخدام الإبَر، ولا ينتقل هذا النوع من التهاب الكبد عن طريق الجنس عادةً
التهاب الكبد D: عبر نفس طرائق انتقال التهاب الكبد B
التهاب الكبد E: عبر نفس طرائق انتقال التهاب الكبد A
ما هِيَ أعراض التِهاب الكبد الحادّ؟
قد لا تظهر أيَّة أعراض على الإطلاق، أو قد تظهر أعراض مثل:
الشعور بالجوع بشكل أقلّ من المعتاد
حُمَّى أو تقيُّؤ أو شُعور بالتوعُّك في المعِدة
ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن، أي المنطقة التي يُوجد فيها الكبِد
اصفرار الجلد والأجزاء البيضاء من العينين (اليرقان)
بولٌ داكِن
نُفور من السجائر إذا كان المريض مُدخِّناً
يزُول العديد من الأَعرَاض خلال فترةٍ تتراوَح بين 3 إلى 10 أيَّامٍ عادةً، ويبدأ المريض بالشُّعور بالتحسُّن.يُمكن أن يستمرّ اصفرار الجلد والعينين إلى فترةٍ تتراوح بين 2 إلى 4 أيَّام.
ما هي مُضَاعَفات التِهاب الكبِد الحادّ؟
لا يعاني معظم الأشخاص من مضاعفات، ولكن في بعض الأحيان:
بالنسبة إلى التهاب الكبدA أو B، يتوقَّف الكبِد عن العمل (فشل الكبِد)
بالنسبة إلى التهاب الكبد B أو C أو D، يصبح التهاب الكبد مُزمناً
بالنسبة إلى التهاب الكبد B أو C أوD، يُمكن أن يُصاب المريض بسرطان الكبد بعد مرور سنوات
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كانت هناك إصابة بالتهاب الكبد الحاد؟
سيقُوم الأطباء بالإجراءات التالية:
اختبارات الدَّم لتقييم وظيفة الكبد والتحرِّي عن فيروسات التهاب الكبد
خزعة للكبد أحيانًا، وذلك عن طريق أخذ عيِّنةٍ منه باستخدام إيرةٍ لتفحّصِها تحت المجهر
كيف يُعالِجُ الأطباءُ التهابَ الكبد الحادّ؟
إذا كان المريض يُعاني من التهاب الكبد الفيروسي الحاد الخفيف:
من المُحتَمل أن يشفى خلال فترةٍ تتراوح بين 4 إلى 8 أسابيع من دُون مُعالجةٍ خاصَّة،
وسوف يطلب الأطباء منه عدم شرب الكُحول أو أخذ أدوية مُعيَّنة إلى أن يستعيد عافيته
اذا كان المريض يُعاني من التهاب الكبد الفيروسيّ الحادّ الشَّديد، قد يحتاج إلى:
تلقِّي الرعاية في المُستشفى،
وأخذ أدوية تُساعِدُ على القضاء على الفيروس،
وإلى زرع الكبد في حالاتٍ نادرةٍ
كيف يُمكن الوِقاية مِنَ التهاب الكبد الحادّ؟
يُمكن أخذ لُقاحات للوِقاية من العدوى بالتهاب الكبد A أو B.كما يمكن للأشخاص في الصين الحصول على لُقاح التهاب الكبد E أيضًا.
في حال مخالطة شخص مصاب بالتهاب الكبد A أو B وعدم الحصول مسبقًا على اللقاح، فيمكن الحصول على حقنة (لقاح أو غلوبولين مناعي) تساعد على منع العدوى.
كما يُمكن المُساعدة على الوقاية من التهاب الكبد الفيروسيّ أيضًا عن طريق:
غسل اليدين بشكلٍ كاملٍ قبل مُلامسة الطعام
عدم المُشاركة في استخدام فراشي الأسنان وأمواس الحلاقة أو الأشياء الأخرى التي يُمكن أن يُوجد عليها دم من أشخاصٍ آخرين
ممارسة الجنس الآمن، مثل استخدام الواقي الذكري
التقليل من عدد الشركاء الجنسيين
عدم المشاركة في استخدام الإبَر لحقن المخدرات