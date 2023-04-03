ما هو سَرطان الكبد؟

ما هو سَرطان الكبد؟

هناك نوعان من سرطان الكبد:

سرطان الكبد الأوَّلي: السرطان الذي بدأ في الكبد

سرطان الكبد النَّقيلي Metastatic liver cancer: السرطان الذي بدأ في عضو آخر وانتشرَ (انتقل) إلى الكبد

أكثر سرطانات الكبد شُيُوعًا عندَ البالغين هي:

كارسينومة الخلية الكبديَّة (الورم الكبدي hepatoma)

أمَّا الأنواع الأخرى من سرطانات الكبد الأوَّلية فهي غير شائعة أو نادرة.

يعدُّ سرطانُ الكبد النقيلي أكثرَ شُيُوعًا من سرطان الكبد الأوَّلي.يمكن أن تنتشرَ العديدُ من أنواع السرطان إلى الكبد؛وأكثرها شُيُوعًا هي سرطانات القولون والثدي والرئة والبنكرياس

إذا لم تُعالج سرطاناتُ الكبد، فإنِّها تنمو وتنتشر وتحُول دُون أداء الكبد لوظائفه بشكلٍ طبيعيّ.تُعالج السرطانات التي تبدأ في أعضاءٍ أخرى وتنتقل إلى الكبد بشكلٍ مختلف عن سرطانات الكبد الأولية.