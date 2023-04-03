الكبدُ هو عضوٌ بحجم كرة القدم على الجانب الأيمن من البطن، أسفل الأضلاع مباشرة؛وهو يساعدُ على هضم الطعام وصُنع المواد التي تساعد على عمل الجسم.
ما هو سَرطان الكبد؟
هناك نوعان من سرطان الكبد:
سرطان الكبد الأوَّلي: السرطان الذي بدأ في الكبد
سرطان الكبد النَّقيلي Metastatic liver cancer: السرطان الذي بدأ في عضو آخر وانتشرَ (انتقل) إلى الكبد
أكثر سرطانات الكبد شُيُوعًا عندَ البالغين هي:
كارسينومة الخلية الكبديَّة (الورم الكبدي hepatoma)
أمَّا الأنواع الأخرى من سرطانات الكبد الأوَّلية فهي غير شائعة أو نادرة.
يعدُّ سرطانُ الكبد النقيلي أكثرَ شُيُوعًا من سرطان الكبد الأوَّلي.يمكن أن تنتشرَ العديدُ من أنواع السرطان إلى الكبد؛وأكثرها شُيُوعًا هي سرطانات القولون والثدي والرئة والبنكرياس
إذا لم تُعالج سرطاناتُ الكبد، فإنِّها تنمو وتنتشر وتحُول دُون أداء الكبد لوظائفه بشكلٍ طبيعيّ.تُعالج السرطانات التي تبدأ في أعضاءٍ أخرى وتنتقل إلى الكبد بشكلٍ مختلف عن سرطانات الكبد الأولية.
صورة ترسيمية للكبِد والمَرارة
ما الذي يُسبِّب سرطانُ الكبد؟
يكون سرطان الكبد الأولى أكثر ميلًا للحدوث عند الأشخاصِ الذين:
أُصيبوا بالتهاب الكبد B أو C لفترةٍ طويلة
يشربون الكثيرَ من الكحول
لديهم الكثير من الدهون أو نسيج ندبي في الكبد
لديهم مرض السكّري
لديهم الكثير من الحديد في الجسم
تعرَّضوا لبعض فطريَّان العَفن أو مواد كيميائيَّة
ما هي أعراضُ سرطان الكبد؟
في البداية، قد لا يسبِّب سرطانُ الكبد أيَّة أعراض، ولكن في وقت لاحق يمكن أن يحدثَ ما يلي:
نَقص في الوَزن
عدم الشعور بالجُوع
شعور بالضعف والتعب
ويمكن أن تنطوي الأَعرَاضُ الأخرى على:
اليَرقان (عندما يبدُو الجلد وبياض العينين بلون أصفر)
انزعاج في البطن
انتفاخ البطن
الغثيان والتقيّؤ
يكُون للعديد من المشاكل الصحيَّة الأخرى نفس الأنواع من الأعراض.
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص مُصابًا بسرطان الكبد؟
قد يقوم الأطباءُ بما يلي:
اختبارات دمويَّة
فحوص تصويريَّة للبطن، مثل التصوير بالموجات فوق الصوتية أو التصوير المقطعي المحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسي (فُحوصات تعطي صورًا مفصَّلة للكبد وغيره من الأعضاء داخل الجسم)
خزعة الكبد (وضع إبرة من خلال الجلد في الكبد وأخذ قطعةٍ صغيرة من النسيجِ لتفحصها تحت المجهر)
جراحة لإزالة قطعة أكبر من النسيجِ للفحص
كيف يعالجُ الأطبَّاءُ سرطانَ الكبد؟
سرطان الكبد الأوَّلي
إذا اكتُشفَ السَّرطانُ في وقت مبكِّر، قد يستأصل الأطباء السرطان عن طريق الجراحة.وفي حالاتٍ أقل شيوعًا بكثير، يستأصلون الكبد كلَّه ويستبدلونه بكبد سليم من شخص آخر (زرع الكبد).
ويمكن أن تنطوي المُعالجَاتُ الأخرى لسرطان الكبد على ما يلي:
الأدوية
تسخين أو تجميد الورم بمسابر تُمرَّر عبر الجلد إلى داخل الورم
حقن الأدوية أو الكحول في الورم
استهداف الورم بأشعَّة سينية قويَّة (المُعالجة الشعاعيَّة)
غالبًا ما يُكتَشف سرطانُ الكبد بعد أن يكون نما وانتشر، ولا تعمل هذه المُعالجَاتُ بشكلٍ جيِّد أحيَانًا،وفي مثل هذه الحالات، تُعطَى أدوية ومُعالجات للتخفيف من الألمِ والأعراض الأخرى.
سرطان الكبد النَّقيلي Metastatic liver cancer
ليسَ من المفيد عادة القيامُ بجراحة لإزالة سرطان الكبد النَقيلي،من المرجح أن يوصي الطبيب بالمُعالجة الكِيميائيَّة.عادةً ما تُعطى المعالجة الكيميائية عن طريق الوريد.في بعض الأحيان يضع الطبيب أنبوبًا طويلًا في شريان في أعلى الساق ويمرره إلى الكبد.ويُمكِّنُ هذا الأنبوب من وُصول المعالجة الكيميائيَّة إلى الورم مباشرةً.
كيف يمكن الوقاية من سرطان الكبد؟
يمكن التقليل من خطر الإصابة بسرطان الكبد الأوَّلي عن طريق:
الخُضوع إلى اختبارات التهاب الكبد B وC، وأخذ الدواء لمُعالجة المرض
عَدم شرب الكثير من الكحول
مراقبة وزن الجسم
إذا كان الشخص مُصابًا بالتهاب الكبد B أو C أو لديه الكثير من التندُّب في الكبد (تشمُّع الكبد)، قد يستخدم الطبيب اختبارات دمويَّة والتصوير بالموجات فوق الصوتية للتحقق من سرطان الكبد حتى من دُون وجود أيَّة أعراض.
أين يُمكن الحُصول على مزيد من المعلومات حول سرطان الكبد؟
الجمعية الأمريكيَّة للسَّرطان: علامات وأعراض سرطان الكبد American Cancer Society: Signs and Symptoms of Liver Cancer
مؤسَّسة الكبد الأمريكيَّة American Liver Foundation