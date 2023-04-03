ما هو مُخطَّط أو تخطيط كهربية القلب؟
مُخطَّط كهربية القلب هو اختبار يقيس النشاط الكهربائي في القلب،وهُوَ إجراء سريع وغير مؤلم ولا يُسبب الضررَ.
تظهرُ نتائج هذا الاختبار في مُخطط كهربائيّ للقلب،ويبدو هذا المخطط مثل خط متعرج ذو نتوءات فوق شبكة (مُرتَسَم tracing).يقدم التخطيط الكهربائي للقلب معلومات للأطباء حول:
جزء القلب الذي يُحرِّضُ كل نبضة
مسارات القلب الكهربائية
معدل سرعة القلب ونظمه
From D Dubin, Rapid Interpretation of EKGs, 1996, Cover Inc., p.95; with permission.
لماذا يحتاج المريض إلى مخطط كهربية القلب؟
قد يحتاج المريض إلى مخطط كهربية القلب:
كجزء من فحص روتينيّ، إذا كان في منتصف العمر أو أكبر
كطريقة لتقييم الأعراض التي يُمكن أن تنجم عن مشاكل في القلب، مثل ألم الصدر أو صُعوبة التنفس أو تسرع أو اضطراب ضربات القلب أو تورُّم في الساقين
كيف يُجرى التخطيط الكهربائي للقلب؟
تُوضع حساسات دائرية (أقطاب) تلتصق بالجلد على الذراعين والساقين والصدر،
ويجري وصل أسلاك تكون مرتبطة بالحساسات إلى جهاز،
وعندما ينبض القلب، تقيس الحساسات التيارات الكهربائية القلبية،
ويُسجل الجهاز المعلومات الواردة من كل حساس ويرسم بواسطتها المخطط الكهربائي للقلب (خط متعرج ذو نتوءات) ليقرأه الطبيب.
هل هناك أيَّة تأثيرات جانبية لمخطط كهربية القلب؟
لا توجد أيَّة تأثيرات جانبية لهذا الفحص،وهُوَ لا يُسبب أي ضرر على الإطلاق في أثنائه أو من بعده.
ما هي المعلومات التي يُمكن أن يحصل عليها الطبيب من خلال مخطط كهربية القلب؟
يساعد مُخطط كهربية القلب الطبيبَ على معرفة العديد من الأشياء عن قلب المريض، مثل:
إذا أُصيب بنوبة قلبية في السابق أو يُعاني منها في الوقت الحالي
إذا كان لدى المريض اضطراب في نظم القلب
إذا كان القلب لا يحصل على كميات كافية من الدَّم والأكسجين
إذا كان الجدار العضلي للقلب ثخينًا جدًا
إذا كانت هناك انتفاخات في مناطق ضعيفة من جدران القلب (تُسمَّى أُمَّهات الدَّم aneurysm)
هل ينبغي أن يحمل المريض معه نسخة من مُخطط كهربية القلب؟
إذا سبق للشخص أن عانى من مشاكل في القلب، فقد يرغب بالاحتفاظ بنسخة من تخطيط كهربية القلب (ECG) معه (يمكنه سؤال الطبيب ما إذا كان ينبغي عليه ذلك).بهذه الطريقة، إذا تعرَّض الشخص إلى حالةٍ طارئة، يُمكن للطبيب الذي يُعالجه أن يقوم بمُقارنة مخطط كهربية القلب القديم بواحدٍ جديدٍ.