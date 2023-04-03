القثطرة القلبية هي إجراء قلبي يُنفذ في المستشفى.يقوم الطبيب بإدخال أنبوب بلاستيكي رفيع (قثطرة) عبر الشريان إلى القلب.وللقيام بهذا، يقوم الطبيب بوضع الأنبوب في

شريان كبير في أعلى الفخذ،

أو شريان صغير في المعصم

تتصل الشرايين بالقلب،ولذلك، يمكن للطبيب دفع القَثطَار على امتداد الشريان إلى أن يصلَ إلى القلب.

قثطرة القلب الصورة

عندما يصلُ القثطار إلى القلب، يقوم الطبيب بوضع سائل خاص عبر القثطار،ويظهرهذا السائل (يُسمَّى عامل التبايُن) بوضوح في الصورة الشعاعية ويُبيِّنُ البنى التشريحية في داخل القلب.كما يضع الطبيب القثطار أيضًا في داخل كل شريان يُغدِّي القلب عادةً (الشرايين التاجية)، ويقوم بوضع عامل التباين في داخلها أيضًا،ممَّا يُظهر البنى التشريحية في داخل تلك الشرايين،ويسمى هذا الاختبار بتصوير الأوعية التاجية angiography.