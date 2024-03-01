الصدمة هي حالة طبية طارئة تنجم عن عدم حصول أعضاء الجسم على ما يكفي من الدَّم والأكسجين.عندما يتعذَّر على الجسم توصيل ما يكفي من الدَّم إلى أعضائه، تبدأ هذه الأعضاء بالتوقف عن العمل.عندما يُصاب الشخص بالصدمة، فإن ضغط دمه يكون منخفضًا جدًا.

يُمكن أن يُصاب المريض بصدمة نتيجة فقدان الكثير من الدَّم، أو عدم وجود ما يكفي من السوائل في الجسم، أو وجود مشاكل في القلب أو حالات عدوى شديدة أو ردات فعل تحسُّسية

تُسبب الصدمة شعور المريض بالضعف، والدوخة، والتخليط الذهني، وقد تتسبب بفقدانه الوعي

يُعالج الأطباءُ سبب الصدمة ويُعطون المريض السوائل، والأكسجين، وأحيانًا الأدوية للمساعدة على رفع ضغط الدَّم

غالبًا ما يموت مرضى الصدمة في حال عدم تقديم العلاج لهم

يحتاج المصابون بالصدمة إلى معالجة إسعافية.عند الاشتباه بأنَّ شخصًا ما مُصاب بحالة صدمة، فينبغي القيام بما يلي: