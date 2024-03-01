ما هي الصدمة؟
الصدمة هي حالة طبية طارئة تنجم عن عدم حصول أعضاء الجسم على ما يكفي من الدَّم والأكسجين.عندما يتعذَّر على الجسم توصيل ما يكفي من الدَّم إلى أعضائه، تبدأ هذه الأعضاء بالتوقف عن العمل.عندما يُصاب الشخص بالصدمة، فإن ضغط دمه يكون منخفضًا جدًا.
يُمكن أن يُصاب المريض بصدمة نتيجة فقدان الكثير من الدَّم، أو عدم وجود ما يكفي من السوائل في الجسم، أو وجود مشاكل في القلب أو حالات عدوى شديدة أو ردات فعل تحسُّسية
تُسبب الصدمة شعور المريض بالضعف، والدوخة، والتخليط الذهني، وقد تتسبب بفقدانه الوعي
يُعالج الأطباءُ سبب الصدمة ويُعطون المريض السوائل، والأكسجين، وأحيانًا الأدوية للمساعدة على رفع ضغط الدَّم
غالبًا ما يموت مرضى الصدمة في حال عدم تقديم العلاج لهم
يحتاج المصابون بالصدمة إلى معالجة إسعافية.عند الاشتباه بأنَّ شخصًا ما مُصاب بحالة صدمة، فينبغي القيام بما يلي:
طلب خدمة الإٍسعاف (الاتصال على الرقم 911 في الولايات المتحدة)
محاولة إيقاف أي نزفٍ كبيرٍ عن طريق الضغط على موضع النزف بقطعة قماش
جعل المُصاب بوضعية الاستلقاء، مُغطَّى بملاءات تمنحه الدفء، مع رفع الساقين قليلًا
ما الذي يُسبِّبُ الصدمة؟
هناك أنواع عديدة من أسباب الصدمة:
عدم وجود ما يكفي من الدَّم أو السوائل في الجسم، بسبب نزف غزير أو إصابة بالتجفاف
عدم قيام القلب بضخ الدم بقوة كافية
استرخاء الأوعية الدموية وتوسعها، وهو ما قد يحدث إذا كان لدى المريض ردَّة فعلٍ تحسُّسيَّة، أو عدوى شديدة، أو تسمُّم، أو ضَرَر في الجهاز العصبي
يمكن للصدمة أن تسبب توقف الأعضاء عن العمل (مثل الدماغ، والقلب، والرئتين) بسبب عدم حصولها على ما يكفي من الدم.
ما هي أعرَاض الصدمة؟
تتضمن أعراض الصدمة ما يلي:
الضعف، والتعرُّق، والتخليط الذهنِي
برودة الجلد، وشحوبه، وتعرّقه
الإغماء
الشعور بتوعُّك معدي والتقيُّؤ
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان المريض مصابًا بالصدمة؟
يشتبهُ الأطباءُ في إصابة شخص ما بالصدمة استِنادًا إلى الأعراض ونتيجة قياس ضغط الدم.يُجري الأطباء اختبارات لمعرفة سبب الحالة إذا لم يكن ذلك واضحًا من خلال الأعراض
كيف يُعالج الأطباءُ الصدمة؟
سيقُوم الأطباءُ بمعالجة المريض في المستشفى ويُعطونه:
السوائل الوريدية (السوائل التي تُعطى في الوريد من خلال أنبوب بلاستيكي رفيع)
نقل الدَّم إذا فقد المريض الكثير من الدم
في بعض الأحيان، أدوية لزيادة ضغط الدَّم
كما يقوم الأطباء بمُعالَجَة سبب الصدمة، والتي قد تنطوي على إعطاء أدوية أخرى أو القيام بعمل جراحي.