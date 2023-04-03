ما هو الدَّاءُ الشَّرياني المُحِيطِيّ؟
الشرايين هي الأوعيةُ الدموية التي تنقل الدَّم من القلب إلى الأعضاء والأنسجة.الشرايين المحيطية هي الشرايين التي تتوضع في الذراعين والساقين.يحدث الداء الشرياني المُحيطي Peripheral arterial disease عندما يصبح الشريان مسدودًا جزئيًا أو كليًا، ويكون ذلك في الساق عادةً.يمكن أن يحدث هذا الانسداد ببطء على مدى سنوات عديدة، أو بشكل فجائي.إذا تعذَّر وصول الدَّم إلى أجزاء من الجسم، تتموت الأنسجة بسبب نقص الأكسجين.
ينجم الدَّاء الشرياني المُحيطي عادةً عن تصلب الشرايين (التصلب العصيدي)
يزداد احتمالُ حدوث ذلك عند المدخنين وعند الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدَّم، والسكّري، وارتفاع الكوليسترول
تشتمل الأَعرَاض على الألم أو التشنجات في إحدى الساقين عند المشي والتي تختفي عند الراحة
بالنسبة إلى الداء الشرياني المُحيطي الشديد، قد تتضرر الساق وتُسبب الألم طوال الوقت وقد يُصاب المريض بقرحات جلدية
إذا حدث انسدادٌ مفاجئٌ في شريان الساق بشكلٍ كاملٍ، فسوف يُعاني الشخص من الغنغرينة (تموّت الأنسجة الناجم عن نقص الدم) وقد يتطلب الأمر بتر الساق ما لم يَجرِ فتح الانسداد مباشرةً
يصف الأطباء الأدوية أو يلجؤون إلى العمل الجراحي لإصلاح الانسداد وتخفيف الأَعرَاض
ينبغي التوجه إلى المستشفى مباشرةً إذا أصبحت الذراع أو الساق مؤلمة، وباردة، وشاحبة بشكل مفاجئ.فقد يكون سبب ذلك هو الانسداد في أحد الشرايين.
ما الذي يُسبب الدَّاءُ الشَّرياني المُحِيطِيّ؟
يمكن أن يحدث الدَّاء الشرياني المُحيطي عندما:
يتضيَّق أحد الشرايين تدريجيًا بسبب تراكم الدهون أو الكولستيرول على جدرانه (تصلب الشرايين)
يحدث انسداد مفاجئ في أحد الشرايين بسبب جلطة دموية
ما الذي يزيد من خطر الدَّاء الشَّرياني المُحيطي؟
إن أكبر عامل خطورة هو:
وبما أن الشرايين تستغرق وقتًا طويلاً حتى تتضيق، فإن معظم الأشخاص لا يعانون من داء الشرايين المحيطية قبل سن 55.
وتنطوي عوامِلُ الخطر الأخرى على:
تدخين السجائر
وجود أفراد عائلة مصابين بتصلب الشرايين
يواجه الأشخاصُ الذين يعانون من السِّمنة خطرًا أعلى قليلًا للإصابة.
ما هي أعراض داء الشرايين المُحيطي؟
يُعدُّ الدَّاء الشرياني المُحيطيّ حالةً نادرة في الذراعين.في معظم الأحيان تظهر الأعراض في الساقين فقط.
إذا كان الشريان يتضيق تدريجيًا بمرور الوقت، فقد تحدث الأعراض التالية:
إحساس بالألم، أو التشنج، أو التعب في الساق بالتزامن مع المشي، ويتلاشى بعد استراحة قصيرة (العرج المتقطع)
وفي وقت لاحق، أو عندما يُصبح التسمم بأول أكسيد الكربون أكثر شدَّةً، قد يُعاني الشخص من:
عدم القدرة على المشي لمسافات اعتاد الشخص على قطعها سابقًا
الشعور بالألم حتى في أثناء الراحة
ظهور قرحات على أصابع أو كعب القدم
الإصابة بجروح جلدية تتطلب وقتًا طويلًا لشفائها
إذا تفاقمت الأعراض فجأة، فينبغي زيارة الطبيب على الفور.
إذا انسد الشريان بشكل مفاجئ وكامل، فقد تكون الساق أو الذراع:
مؤلمة جدًا
باردة
مُتخدَّرة
شاحبة
ينبغي على المريض التوجه إلى المستشفى فورًا.يُمكن أن يُؤدِّي الانسداد الكبير إلى غنغرينة (تموّت الأنسجة النَّاجمة عن نقص الدم).إذا توقف جريان الدم إلى الذراع أو الساق لفترة طويلة جدًا، فقد يكون من الضروري بتر الذراع أو الساق (بتر جراحي).
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بداء الشرايين المحيطي؟
سوف يسأل الطبيبُ المريضَ عن أعراضه ويُجري له فحصًا سريريًا.كما قد يُجري الطبيب اختباراتٍ أيضًا، مثل:
فحص النبض في أماكن مختلفة من الجسم (لن يظهر نبض تحت موضع الشريان المسدود بشكل كامل)
قياس مستوى الأكسجة باستخدام أجهزة استشعار على الجلد لمعرفة ما إذا كان الأكسجين يصل إلى أجزاء الجسم المختلفة
تخطيط الصدى لقياس جريان الدم في الذراع أو الساق
تصوير الأوعية—وفي بعض الأحيان تصوير الأوعية المقطعي المحوسب أو تصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي—إذا كان الأطباء يفكرون باللجوء إلى العمل الجراحي
كيف يعالج الأطباءُ الداءَ الشرياني المحيطي؟
لمعالجة الداء الشرياني المُحيطي، يستخدم الأطباء:
الأدويَة التي تزيد من الجريان الدموي
الجراحة لاستئصال الخثرات الدَّموية أو لتجاوز الشريان المسدود
رأب الوعاء angioplasty (إجراء لفتح الانسداد باستخدام بالون صغير والحفاظ على اتساعه باستخدام أنبوب سلكي صغير، يُسمى دعامة stent)
إذا تموّتت الذراع أو الساق أو لم تكن هناك طريقة لوصول الدَّم إليها، فقد يكون من الضروري بترها (استئصالها جراحيًا).
قد يطلب الأطباءُ من المريض:
المشي لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا، بمعدل ثلاث أيام في الأسبوع
اتباع برنامج لإعادة التأهيل بالتعاون مع اختصاصي العلاج الطبيعي أو المهني
تجنَّب البرد، الذي يُسبب تضيّق الأوعية الدموية
تجنب بعض الأدوية التي تُسبب تضيّق الأوعية الدموية، مثل بعض أدوية الزكام والجيوب
العناية الجيدة بالقدمين للوقاية من الجروح والعدوى
كيف يُمكن الوِقاية من الداء الشرياني المحيطي؟
يمكن للإجراءات التالية أن تساعد على الوقاية من الدَّاءُ الشَّرياني المُحِيطِيّ:
عدم تدخين السجائر
ضبط مستويات السكر في الدَّم (إذا كان المريض يُعاني من السكري)
خفض ضغط الدم ومُستويات الكولسترول
إنقاص الوزن
الحفاظ على النشاط وممارسة التمارين الرياضية