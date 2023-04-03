الشرايين هي الأوعيةُ الدموية التي تنقل الدَّم من القلب إلى الأعضاء والأنسجة.الشرايين المحيطية هي الشرايين التي تتوضع في الذراعين والساقين.يحدث الداء الشرياني المُحيطي Peripheral arterial disease عندما يصبح الشريان مسدودًا جزئيًا أو كليًا، ويكون ذلك في الساق عادةً.يمكن أن يحدث هذا الانسداد ببطء على مدى سنوات عديدة، أو بشكل فجائي.إذا تعذَّر وصول الدَّم إلى أجزاء من الجسم، تتموت الأنسجة بسبب نقص الأكسجين.

ينجم الدَّاء الشرياني المُحيطي عادةً عن تصلب الشرايين (التصلب العصيدي)

يزداد احتمالُ حدوث ذلك عند المدخنين وعند الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدَّم، والسكّري، وارتفاع الكوليسترول

تشتمل الأَعرَاض على الألم أو التشنجات في إحدى الساقين عند المشي والتي تختفي عند الراحة

بالنسبة إلى الداء الشرياني المُحيطي الشديد، قد تتضرر الساق وتُسبب الألم طوال الوقت وقد يُصاب المريض بقرحات جلدية

إذا حدث انسدادٌ مفاجئٌ في شريان الساق بشكلٍ كاملٍ، فسوف يُعاني الشخص من الغنغرينة (تموّت الأنسجة الناجم عن نقص الدم) وقد يتطلب الأمر بتر الساق ما لم يَجرِ فتح الانسداد مباشرةً

يصف الأطباء الأدوية أو يلجؤون إلى العمل الجراحي لإصلاح الانسداد وتخفيف الأَعرَاض

ينبغي التوجه إلى المستشفى مباشرةً إذا أصبحت الذراع أو الساق مؤلمة، وباردة، وشاحبة بشكل مفاجئ.فقد يكون سبب ذلك هو الانسداد في أحد الشرايين.