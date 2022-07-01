القلب هو عضلة تضخُّ الدَّم عبر الجسم،وسُرعة القلب هِيَ مقدار سرعة نبضاته،وينبغي على القلب أن يكون له نبضات نظمية منتظمة دائمًا، وذلك مثل دقَّات الساعة.

يحتوي القلب على أربع حجيرات،والأذينان هما الحجيرتان العلويتان،والبطينات هما الحجيرتان السفليتان.يضخُّ الأُذينان الدَّمَ إلى داخل البطينين،ويضخ البطينان الدَّم إلى الرئتين والجسم (انظر أيضًا بيولوجيا القلب).

تُرسِلُ خلايا ناظمة خاصَّة في جزء من الأذينين يُسمَّى العقدة الجيبية الأذينية إشارات كهربائية منتظمة إلى عضلة القلب لتجعلها تتقلص.

نظام التوصيل الكهربائي في القلب الصورة

يحتوي نظام التوصيل للقلب على شرائط دقيقة من نسيجٍ يُشبه الأسلاك الكهربائيَّة،وينقل نظام التوصيل إشارات الناظمة من العقدة الجيبية الأذينية إلى بقية القلب.ينبغي أن تصل الإشاراتُ إلى جميع خلايا عضلة القلب في الوقت المناسب بحيث يعطي القلب نبضة جيدة وقوية تضخُّ الدم بشكلٍ صحيح.

ما هُوَ تسرُّع القلب البطيني؟ تسرع القلب البطيني هو نوع من اضطراب نظم القلب.في تسرع القلب البطيني، تبدأ ضربات القلب بسرعة كبيرة جدًا في بُطَينيّ القلب. يكُون العرض الأكثر شيوعًا هو الخفقان (شعور بضربات القلب)،

كما قد يُعاني المريض من صعوبةٍ في التنفُّس وانزعاج في الصدر وإغماء أيضًا.

يتحوَّل تسرع القلب البطيني إلى رجفانٍ بطينيّ ventricular fibrillation في بعض الأحيان، وهُوَ اضطراب قاتل إذا لم يُعالج بسرعة.

يُجري الأطباء تخطيط كهربية القلب (ECG/EKG) لتشخيص تسرع القلب البطيني،

وغالبًا ما يُعطون المريض صدمة كهربائية (تقويم نظم القلب cardioversion)، أو أدوية لإعادة نبضات القلب إلى وضعها الطبيعي

إذا كان تسرع القلب البطيني يحدث كثيرًا، قد يحتاج المريض إلى مزيل الرجفان القابل للزرع في بعض الأحيان يكون تسرع القلب البطيني فقط 3 أو 4 ضربات مُبكِّرة أو مبتسرة بطينية على التوالي، ثم يعود القلب إلى سرعته ونظمه الطبيعيين.يحدث تسرع القلب البطيني المُستديم عندما يستمر النظم غير الطبيعي لأكثر من 30 ثانية،ويمكن أن يستمر تسرع القلب البطيني المستديم لفترة طويلة.

ما الذي يُسبب تسرُّع القلب البطيني؟ يحدث تسرع القلب البطيني عندما تبدأ بعض الخلايا في البطين بالعمل مثل خلايا الناظمة،وإذا كانت تُسرع أكثر من خلايا الناظمة الطبيعية، يُمكنها أن تُسيطر على القلب وتجعله ينيض بسرعةٍ كبيرةٍ. يحدث تسرع القلب البطيني المستديم عند كبار السن الذين لديهم مشاكل في القلب عادةً، مثل: نوبة قلبيَّة

اعتلال عضلة القلب cardiomyopathy (مشكلة في جدران القلب تجعل من الصعب عليه أن يضخ الدَّمَ) قد تنطوي الأسبابُ الأخرى على: مُتلازمة تطاوُل الكيو تي Long QT syndrome (دارة كهربائية غير طبيعية قد تُحرِّضُ تسرعًا قلبيًا بطينيًا مفاجئًا أو حتَّى نظمًا أكثر خطورةً عندما يُمارس المريض التمارين أو يشعر بالشدَّة)

أدوية مُعيَّنة

مُتلازمة بروغادا Brugada syndrome (حالة قلبية وراثية تزيد من خطر تسرع القلب البطيني وغيره من اضطرابات نظم القلب)

ما هِيَ أعراض تسرُّع القلب البطيني؟ تنطوي أعراض تسرُّع القلب البطيني على: الخَفقان

الشعور بالضعف وخفَّة الرأس

الانزعاج في الصدر ما هي مُضَاعَفات تسرُّع القلب البطيني؟ يمكن أن يُسبب تسرع القلب البطيني المُستديم مشاكل أكثر خطورة، مثل: انخفاض ضغط الدَّم وأحيانًا الإغماء لأنَّ القلب لا يضخّ الدم بشكلٍ جيد مثلما ينبغي

توقُّف القلب، (عندما يتوقَّف القلب عن النبض)

كيف يستطيع الاطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص تسرُّع القلب البطيني؟ يتفحص الأطباءُ نبضَ المريض ويُخضعونه إلى اختبار تخطيط كهربية القلب (ECG/EKG)، وهُو اختبار سريع غير مؤلم يقيس النشاط الكهربائي للقلب باستخدام ملصقات وأسلاك تُوضع على الصدر والذراعين والساقين. إذا أظهر اختبار تخطيط كهربية القلب تسرعَ القلب البطيني، يقوم الأطباء عادةً بما يلي: اختبارات دموية للتحري عن مستويات غير طبيعية للكهارل وعلامات ضرر في القلب