القلب هو عضلة تضخ الدَّم إلى أنحاء الجسم،

ويُوجد فيه 4 حُجيرات،والأذينان هُما الحجيرتان العلويتان في القلب، أي الأذن الأيمن والأذين الأيسر،والبطينان هما الحجيرتان السفليتان في القلب، أي البطين الأيمن والبطين الأيسر.

يضخُّ الأذينان الدَّم إلى داخل البُطينين،ويضخُّ البطين الأيمن الدَّم إلى الرئتين، بينما يضخُّ البطين الأيسر الدَّم إلى الجسمِ.

للقلب 4 صمَّامات تضبطُ تدفُّق الدم إليه ومنه،وهِيَ تُشبهُ الأبواب ذات الاتجاه الواحد التي تحافظ على تدفق الدَّم في الاتجاه الصحيح،وصمامات القلب الأربعة هي:

الصمام ثلاثي الشرفات tricuspid valve : يتموضع بين الأذين الأيمن والبُطين الأيمن،

الصمام الرئوي : يتموضع بين البطين الأيمن والشريان الرئوي (الشريان الرئيسي المتجه إلى الرئتين)

الصمام المترالي : يتموضع بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر

الصمام الأبهري: يتموضع بين البطين الأيسر والشريان الرئيسي للجسم (الأبهر)