ما هِيَ صمامات القلب؟
القلب هو عضلة تضخ الدَّم إلى أنحاء الجسم،
ويُوجد فيه 4 حُجيرات،والأذينان هُما الحجيرتان العلويتان في القلب، أي الأذن الأيمن والأذين الأيسر،والبطينان هما الحجيرتان السفليتان في القلب، أي البطين الأيمن والبطين الأيسر.
يضخُّ الأذينان الدَّم إلى داخل البُطينين،ويضخُّ البطين الأيمن الدَّم إلى الرئتين، بينما يضخُّ البطين الأيسر الدَّم إلى الجسمِ.
للقلب 4 صمَّامات تضبطُ تدفُّق الدم إليه ومنه،وهِيَ تُشبهُ الأبواب ذات الاتجاه الواحد التي تحافظ على تدفق الدَّم في الاتجاه الصحيح،وصمامات القلب الأربعة هي:
الصمام ثلاثي الشرفات tricuspid valve: يتموضع بين الأذين الأيمن والبُطين الأيمن،
الصمام الرئوي: يتموضع بين البطين الأيمن والشريان الرئوي (الشريان الرئيسي المتجه إلى الرئتين)
الصمام المترالي: يتموضع بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر
الصمام الأبهري: يتموضع بين البطين الأيسر والشريان الرئيسي للجسم (الأبهر)
ما هِيَ اضطرابات صمام القلب؟
يُمكن تُسبب صمَّامات القلب مشاكل بطريقتين:
عن طريق التسريب (تسمى الحالة القلس أو عدم الكفاءة أو قُصور)، مثلما يحدث في قلس الأبهري وقلس المترالي،
عن طريق عدم فتحها بما يكفي للسماح بتدفق الدم بسهولة (تُسمى الحالة التضيُّق stenosis)، مثلما يحدث في تضيق الأبهر و تضيق المترالي،
وفي بعض الأحيان تحدث المشكلتان معًا في الصمَّام،ويمكن لأية منهما أن تُضعِف بشكل كبير من قدرة القلب على ضخ الدم.
ما هِيَ أعراض اضطرابات صمام القلب؟
لا تظهر أعراض عندَ المرضى الذين تكون اضطرابات القلب لديهم خفيفةً،وعندما تتفاقم اضطرابات صمَّامات القلب، يمكن أن تنطوي الأعراض على ضيق النَّفس والشعور بالضعف والتعب مع ألم في الصدر.
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص اضطراب في صمام القلب؟
يصدُر عن الصمامات المعيبة أصواتًا غير طبيعية من القلب بشكلٍ عام، ويستطيع الطبيب سماعها عن طريق سمَّاعة الطبيب،والنَّفخة murmur هي صوت يصدر عن جريان الدَّم عبر صمامٍ غير طبيعي،
ثم يتحقَّق الأطباء من مدى خطورة المشكلة في الصمام عن طريق:
تخطيط صَدى القلب (وهو أمواج فوق صوتية للقلب)،
ويُمكن أن يُبيِّن هذا الفحص التصويري كيف تعمل الصمَّامات.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ اضطرابات صمَّامات القلب؟
يعالج الأطباءُ اضطرابًا خطيرًا في صمام القلب عن طريق إصلاح الصمام أو استبداله،
إذا لم يكن الصمام مفتوحًا بما يكفي، فقد يقوم الأطباء برأب الصمام.في أثناء رأب الصمام، يقوم الطبيب بإدخال أنبوب أجوف ورفيع (قثطار) من خلال وريد أو شريان باتجاه القلب.يُسمى ذلك بالقثطرة القلبيَّة.ثم ينفخ بالونًا في طرف القثطار،ويعمل هذا البالون على فتح الصمام.
إذا تعرَّض صمَّام إلى ضررٍ شديد، يستطيعُ الأطباءُ استبداله بصمامٍ:
بلاستيكي ميكانيكي
من خنزير أو بقرة (صمَّام بديلي بيولوجيّ bioprosthetic)
قد يُجري الأطباءُ جراحة للقلب لاستبدال الصمام عند المريض،ولكنهم يستطيعون أحيانًا استبدال صمَّام باستخدام قثطار في أثناء قثطرة القلب.
إذا حصل المريض على صمام ميكانيكي، سيحتاج إلى أخذ دواء مُميِّع للدَّم لبقية حياته، ولكن قد يستمرُّ الصمام لعدة عقود.إذا حصل الشخص على صمام حيوي، فسوف يحتاج إلى أخذ دواء مميع للدم لبضعة أشهر فقط، ولكن سيستمر الصمام لمدة تتراوح بين 10 إلى 12 عامًا فقط.
في بعض الأحيان يحتاج المرضى الذين لديهم صمامات مُتضرِّرة أو مُستبدلة إلى مُضادَّات حيوية للوقاية من عدوى صمامات القلب، مثلما هي الحال عندما:
يخضعون إلى مُعالجة للأسنان
يخضعون إلى إجراءاتٍ طبيةٍ مُعيَّنة