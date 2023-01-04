ما هُوَ قلس الأبهر؟

ما هُوَ قلس الأبهر؟

َالأبهَر هُوَ الشِّريان الرئيسيّ الذي ينقل الدَّمَ من القلب إلى بقيَّة أجزاء الجسم،

تضبطُ 4 صمامات للقلب تدفق الدَّم إلى داخل وخارج القلب،وتشبه الصمامات الأبواب ذات الاتجاه الواحد حيثُ تحافظ على تدفق الدَّم في الاتجاه الصحيح.

يفصِلُ الصمام الأبهري القلب عن الشريان الأبهر،وينفتح هذا الصمام إلى الشريان الأبهر ليخرج الدم من القلب.ينغلق الصمام ليحُول دُون رُجوع الدَّم إلى القلب.

قلس الأبهري هو تسرُّب في الصمام الأبهريّ،ونتيجة التسرُّب، يرجع بعض الدَّم الذي جرى ضخَّه خارج القلب إليه في كل مرة يسترخي فيها البطين الأيسر.

يحدث قلس الأبهر بسبب مشاكل في الصمام الأبهري، مثل عيب خلقي أو عدوى،

وكلَّما تسرَّب المزيد من الدَّم إلى الوراء، سيحتاج القلب إلى العمل بجهدٍ أكثر لضخّ كمية كافية من الدم،

وفي نهاية المطاف، ينبغي أن يضخ القلب بأقصى قوته للتعويض عن التسرب بحيث يحدث فشل القلب

يستخدمُ الأطباء تخطيط صدى القلب echocardiography لتشخيص قلس الأبهر،

وإذا كان القلس شديدًا، سيحتاج الصمام الأبهري إلى إصلاحه أو استبداله

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات صمامات القلب).