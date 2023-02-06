الأبهَر هُوَ الوعاء الدمويّ (الشريان) الرئيسيّ الذي ينقل الدَّمَ من القلب إلى بقيَّة أجزاء الجسم،وهناك طبقات عديدة لجدار الأبهر،حيث يُؤدِّي تمزُّق صغير في الطبقة الداخلية إلى تسرُّب الدَّم إلى داخل جدار الأبهر،وبعد ذلك يفصل ضغطُ الدَّم الطبقةَ الداخلية عن الطبقة الوسطى للأبهر،ويسمى هذا الفصل التسلُّخ dissection.

وما دام التمزُّق في البِطانة مفتوحًا، يستطيع التسلُّخ الانتشار عبرَ الأبهر،ممَّا يُؤدِّي إلى تشكُّل حيِّز يتدفَّق فيه الدَّم بشكلٍ غير طبيعيّ.عندما يزداد التمزُّق، يُمكنه أن يُؤدِّي إلى انسداد الأوعية الدموية الأصغر المُّتَّصِلة بالأبهَر أو إلى إعاقة تدفُّق الدَّم بشكلٍ مُناسب في الأبهَر.

يُعدُّ ارتفاعُ ضغط الدَّم السبب الأكثر شُيوعًا لتسلُّخ الأبهَر،

وقد يُعاني المريضُ من ألم مُفاجئٍ وشديدٍ عبر الصَّدر أو في الظهر بين لوحيّ الكتِف

قد يصِفُ الأطباءُ أدويةً للتقليل من ضغط الدَّم، ويقومون بجراحةٍ لإصلاح التمزُّق

يحدُث حوالى نصف حالات تسلُّخ الأبهر عند الأشخاص في عُمرٍ أكبر من 60 عامًا