ما هو تَسلُّخ الأبهر؟
الأبهَر هُوَ الوعاء الدمويّ (الشريان) الرئيسيّ الذي ينقل الدَّمَ من القلب إلى بقيَّة أجزاء الجسم،وهناك طبقات عديدة لجدار الأبهر،حيث يُؤدِّي تمزُّق صغير في الطبقة الداخلية إلى تسرُّب الدَّم إلى داخل جدار الأبهر،وبعد ذلك يفصل ضغطُ الدَّم الطبقةَ الداخلية عن الطبقة الوسطى للأبهر،ويسمى هذا الفصل التسلُّخ dissection.
وما دام التمزُّق في البِطانة مفتوحًا، يستطيع التسلُّخ الانتشار عبرَ الأبهر،ممَّا يُؤدِّي إلى تشكُّل حيِّز يتدفَّق فيه الدَّم بشكلٍ غير طبيعيّ.عندما يزداد التمزُّق، يُمكنه أن يُؤدِّي إلى انسداد الأوعية الدموية الأصغر المُّتَّصِلة بالأبهَر أو إلى إعاقة تدفُّق الدَّم بشكلٍ مُناسب في الأبهَر.
يُعدُّ ارتفاعُ ضغط الدَّم السبب الأكثر شُيوعًا لتسلُّخ الأبهَر،
وقد يُعاني المريضُ من ألم مُفاجئٍ وشديدٍ عبر الصَّدر أو في الظهر بين لوحيّ الكتِف
قد يصِفُ الأطباءُ أدويةً للتقليل من ضغط الدَّم، ويقومون بجراحةٍ لإصلاح التمزُّق
يحدُث حوالى نصف حالات تسلُّخ الأبهر عند الأشخاص في عُمرٍ أكبر من 60 عامًا
فهم تسلخ الأبهر
يحدث في تسلخ الأبهر أن تتمزق الطبقة الداخلية لجدار الشريان الأبهر (البطانة)، ويتسرب الدم من خلال هذا الشق، مما يؤدي إلى تسلخ الطبقة الوسطى عن الطبقة الخارجية من جدار الشريان.ونتيجة لذلك، تتشكل قناة كاذبة في جدار الشريان.
ما الذي يُسبِّبُ تسلُّخ الأبهر؟
يُعدُّ ارتفاع ضغط الدَّم لفترةٍ طويلةٍ السببَ الأكثر شُيوعًا لتسلُّخ الأبهَر،
بينما تنطوي الأسبابُ الأقلّ شُيوعًا لتسلُّخ الأبهَر على:
الاضطرابات التي تسري في العائلات وتُسبِّب الضرر لنُسُج الجسم، مثل متلازمة مارفان
العيوبُ الخلقية في القلب والأوعية الدمويَّة
تصلُّب الشرايين، والذي يُمكنه أن يُضعِف التروية الدمويَّة إلى الأعضاء والنُّسُج (التصلُّب العصيديّ atherosclerosis)
إصابات الصدر، مثل التي تنجُم عن حوادث السيارات أو السُّقوط
ما هي أعراضُ تسلُّخ الأبهر؟
العرض الرئيسيّ هُوَ ألم مُفاجئ شديد،وتصِل شدَّة الألم إلى درجةٍ يفقد المريض فيها الوعي،وغالبًا ما يكُون هذا الألم عبر الصَّدر أو في الظهر بين لوحي الكتف،كما يُمكن أن يحدُث أيضًا في البطن أو أسفَل الظهر.
يُمكن أن يُؤدِّي تسلُّخ الأبهر إلى مشاكل أخرى، مثل:
النَّوبة القلبيَّة أو مشاكل أخرى في القلب
الفشل الكُلَويّ
ضَرر في الأعصاب أو الحبل الشوكي يُسبِّب شعوراً بالوَخز أو عَدم القُدرة على تحريك السَّاقين
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من تسلُّخ الأبهَر؟
تكُون الأَعرَاض واضحةً للأطباء عادةً،ولتأكيد التشخيص، قد يقومُ الأطباء بفُحوصاتٍ مثل:
كيف يعالجُ الأطباءُ تسلُّخ الأبهر؟
يطلب الأطباء من المريض دُخول المستشفى،ويُعطونه أدويةً لتخفيض ضغط الدَّم ومُعدَّل ضربات القلب،وذلك لأنَّ ارتفاعَ ضغط الدَّم وتسرُّع معدَّل ضربات القلب يجعلان التسلُّخ يتفاقم بسرعة؛ثُمَّ يُقرِّرون ما إذا كانت هناك حاجة إلى الجراحة.
الجِراحة
يقُوم الأطباءُ في أثناء الجِّرَاحة بإزالة قدر المُستطاع من منطقة التمزُّق،كما يقومون أيضًا بإعادة بناء الأبهَر بأنبوب (طُعم).في حال وجود تسريب من الصمام الأبهري، يقومون بإصلاحه أو استبداله.
وبالنسبة إلى حالات التسلُّخ الأقل خطورةً، قد يقُوم الاطباء بإدخال طُعمٍ في الأبهَر عبر شريانٍ في أعلى الطرف السفلي، وذلك لإصلاح التمزُّق.
الأدويَة
سيحتاجُ المريضُ إلى أخذ أدويةٍ للحفاظ على ضغط الدَّم منخفضًا، وذلك سواء خضع إلى جراحةٍ أم لا،وقد تنطوي الأدويةُ على:
مُثبِّطات الإنزيم المُحوِّل للأنجيتونسين ACE inhibitors، وهي تعمل على توسيع الشرايين بهدف تخفيض ضغط الدَّم
حاصرات بيتا beta-blockers، وهي تُبطء من مُعدَّل ضربات القلب
الأدويَة الخافِضة للكولسترول إذا كان المريض يُعاني من تصلُّب وتضيُّق الشرايين (التصلُّب العَصيدي atherosclerosis)