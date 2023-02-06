ما هِيَ أمُّ الدَّم الأبهريَّة الصَّدريَّة؟
في المصطلح الإنجليزي، تشير كلمة (thoracic) إلى الصدر (thorax).َالأبهَر هُوَ الوعاء الدمويّ (الشِّريان) الرئيسيّ الذي ينقل الدَّمَ من القلب إلى بقيَّة أجزاء الجسم،وأمّ الدَّم aneurysm هِيَ تبارُزٌ في جِدار شريانٍ.أمَّ الدَّم الأبهريَّة الصَّدريَّة thoracic aortic aneurysm هي تبارُزٌ في جزءٍ من الأبهر يمرُّ عبر الصَّدر،
وقد تُسبِّبُ الألمَ والسُّعَال والأزيز التنفُّسيّ
وإذا تمزَّقت أمّ الدَّم، سيتدفَّق الدَّم ويُعاني المريض من ألمٍ شديدٍ وانخفاضٍ في ضغط الدَّم،
وإذا تمزَّقت أم الدَّم، سيقضي المريض نحبِه إذا لم يخضع إلى الجراحة
يكتشفُ الأطباء أمّ الدَّم عن طريق الصدفة غالبًا عند إجراء فحصٍ تصويريّ (مثل التصوير بالأشعَّة السِّينيَّة أو التصوير المقطعيّ المُحوسَب) للتحرِّي عن مُشكلةٍ أخرى،
ويُحاولون إصلاحَ أمّ الدَّم عن طريق الجراحة قبل أن تتمزَّق
ما الذي يُسبِّبُ أمَّ الدَّم الأبهريَّة الصَّدريَّة؟
قَد تنطوي أسبَابُ أمَّ الدَّم الأبهريَّة الصَّدريَّة على:
متلازمة مارفان، وهي اضطرابٌ يسري بين العائلات، ويُسِّبُ الضَّرَر لنُسج الجسم
أنواع مُعيَّنة من العَدوى، مثل مرض السفلس أو الالتهاب الرئويّ أو عَدوى السَّبيل البوليّ (UTI)
إصَابات الصَّدر، وهي تنجُم عن حوادث السيارات غالباً
ما هي أعرَاضُ أمِّ الدَّم الأبهريَّة الصَّدريَّة؟
قد لا تظهر أيَّة أعرَاض عند المريضِ حتى إذا كانت أمّ الدَّم كبيرةً جدًا،
وفي بعض الأحيان، تضغطُ أمّ الدَّم على الأعضَاءِ القريبةِ أو الأعصَاب أو العضلات، وتُسبِّبُ أعرَاضًا مثل:
ألم في أعلى الظهر
سُعال
سُعال مُدمَّى
مشاكل في البلع
بحَّة الصوت hoarse voice
نبض غير مألوف في الصَّدر
إذا تمزَّقت أمّ الدَّم، ستنطوي الأعراضُ على:
ألم شديد في أعلى الظهر
ألم في منطقة البطن والصَّدر والذِّراعين
انخفاض مفاجئ وخطير في ضغط الدم (صدمة)
نزف داخلي
سوف يقضي المريضُ نحبَه إذا تمزَّقت أمّ الدَّم ولم يتلقَّ مُعالجة.
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من أمَّ الدَّم الأبهريَّة الصَّدريَّة؟
سيقُوم الأطباءُ بسؤال المريض حول الأعراض، أو قد يُلاحِظون علامات تُشير إلى أمّ الدَّم في أثناءِ الفحص البدنيّ، مثل:
النَّفخة القلبيَّة heart murmur (صوت صاخب يصدر عن الدَّم عندما يخرج من القلب إلى داخل أمّ الدَّم)
قد يُظهِرُ التَّصويرُ بالأشعَّة السِّينيَّة أمَّ الدَّم عندما يقوم به الأطباء للتحرِّي عن مشكلةٍ أخرى.
سيقومُ الأطباءُ بفُحوصاتٍ تصويريَّة لمعرفة حجم أمّ الدَّم، وتحديد موضعها بدقَّة، وتنطوي هذه الفحوصاتُ على:
الأمواج فوق الصوتيَّة عبر المريء transesophageal ultrasound، وذلك عن طريق تمرير مسبارٍ للأمواج فوق الصوتيَّة عبر الحلق إلى داخل المريء (الأنبُوب الذي يصِلُ الحلقَ بالمعِدة)
كيف يعالجُ الأطباءُ أمَّ الدَّم الأبهريَّة الصَّدريَّة؟
يقوم الأطباءُ بمُراقبة حجم أمّ الدَّم كل فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عن طريق التصوير المقطعيّ المُحوسَب.
إذا كانت أمّ الدَّم صغيرةً، قد يطلب الأطباءُ من المريض اتباع التعليمات التالية:
تجنُّب التدخين
أخذ أدوية ضغط الدَّم
إذا كانت أمّ الدَّم كبيرةً، سيحتَاجُ المريض إلى الجراحة.
الجِرَاحة
قد يقُوم الأطباء بجراحةٍ تنطوي على إدخال أنبوب (طُعم) في الأبهَر لإصلاح أمّ الدَّم،وهناك نوعان من الجراحة يُمكن القيام بهما.قد يُحدِثُ الأطباء شقًّا في الصَّدر لإدخالِ الطُّعم،أو قد يقومون بوضع الطعم في الأبهَر عبر شريانٍ في أعلى الطرف السفلي.يستنِدُ نوعُ الجراحة إلى عُمر المريض وصحَّته وموضع أمّ الدَّم في الأبهَر.
إذا تمزَّقَت أمّ الدَّم أو أوشَكت على التمزُّق، قد تُساعد الجراحةُ الطارئة لإصلاح أمّ الدَّم على إنقاذ حياة المريض.حيث سيقضي نحبه من دُون هذه الجراحة.