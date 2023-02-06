قد لا تظهر أيَّة أعرَاض عند المريضِ حتى إذا كانت أمّ الدَّم كبيرةً جدًا،

وفي بعض الأحيان، تضغطُ أمّ الدَّم على الأعضَاءِ القريبةِ أو الأعصَاب أو العضلات، وتُسبِّبُ أعرَاضًا مثل:

ألم في أعلى الظهر

سُعال

سُعال مُدمَّى

مشاكل في البلع

بحَّة الصوت hoarse voice

نبض غير مألوف في الصَّدر

إذا تمزَّقت أمّ الدَّم، ستنطوي الأعراضُ على:

ألم شديد في أعلى الظهر

ألم في منطقة البطن والصَّدر والذِّراعين

انخفاض مفاجئ وخطير في ضغط الدم (صدمة)

نزف داخلي

سوف يقضي المريضُ نحبَه إذا تمزَّقت أمّ الدَّم ولم يتلقَّ مُعالجة.