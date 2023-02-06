أم الدم الأبهرية في البطن الصورة

َالأبهَر هُوَ الوعاء الدمويّ (الشِّريان) الرئيسيّ الذي ينقل الدَّمَ من القلب إلى بقيَّة أجزاء الجسم،وأمّ الدَّم aneurysm هِيَ تبارُزٌ في جِدار شريانٍ ما.أمَّ الدَّم الأبهريَّة البطنية abdominal aortic aneurysm هِيَ تبارُزٌ في جزء من الأبهَر الذي يمرُّ عبر البطن.

قد تُسبِّبُ أمّ الدَّم إحساسًا نبضيَّاً في البطن،

وتحتاج أمّ الدَّم الكبيرة أو التي يزداد حجمها إلى الجراحةِ للوِقاية من تمزُّقها،

وإذا تمزَّقت أمّ الدَّم، سيتدفَّق الدَّم ويُعاني المريض من ألمٍ شديدٍ وانخفاضٍ في ضغط الدَّم،

وإذا تمزَّقت أم الدَّم، سيقضي المريض نحبه إذا لم يخضع إلى الجراحة

يكتشفُ الأطباءُ أمّ الدَّم في أثناء فحصٍ منتظمٍ غالبًا أو عند إجراء فحصٍ تصويريّ (مثل التصوير بالأشعَّة السِّينيَّة أو التصوير المقطعيّ المُحوسَب) للتحرِّي عن مُشكلةٍ أخرى، ويكتشفونها عن طريق الصدفة.

يكون الشخص أكثر ميلاً لأن يُعاني من أمّ الدَّم الأبهريَّة البطنية إذا كان: