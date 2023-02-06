ما هِيَ أمّ الدَّم الأبهريَّة البطنية abdominal aortic aneurysm؟
َالأبهَر هُوَ الوعاء الدمويّ (الشِّريان) الرئيسيّ الذي ينقل الدَّمَ من القلب إلى بقيَّة أجزاء الجسم،وأمّ الدَّم aneurysm هِيَ تبارُزٌ في جِدار شريانٍ ما.أمَّ الدَّم الأبهريَّة البطنية abdominal aortic aneurysm هِيَ تبارُزٌ في جزء من الأبهَر الذي يمرُّ عبر البطن.
قد تُسبِّبُ أمّ الدَّم إحساسًا نبضيَّاً في البطن،
وتحتاج أمّ الدَّم الكبيرة أو التي يزداد حجمها إلى الجراحةِ للوِقاية من تمزُّقها،
وإذا تمزَّقت أمّ الدَّم، سيتدفَّق الدَّم ويُعاني المريض من ألمٍ شديدٍ وانخفاضٍ في ضغط الدَّم،
وإذا تمزَّقت أم الدَّم، سيقضي المريض نحبه إذا لم يخضع إلى الجراحة
يكتشفُ الأطباءُ أمّ الدَّم في أثناء فحصٍ منتظمٍ غالبًا أو عند إجراء فحصٍ تصويريّ (مثل التصوير بالأشعَّة السِّينيَّة أو التصوير المقطعيّ المُحوسَب) للتحرِّي عن مُشكلةٍ أخرى، ويكتشفونها عن طريق الصدفة.
يكون الشخص أكثر ميلاً لأن يُعاني من أمّ الدَّم الأبهريَّة البطنية إذا كان:
رجلاً
يتراوَح عمره بين 50 و 80 عامًا
لديه شخص في العائلة أُصِيب بأمّ الدَّم الأبهرية في البطن في السابق
يُعاني من ارتفاع ضغط الدَّم
مُدخِّنًا
ما الذي يُسبِّبُ أمّ الدَّم الأبهريَّة البطنية؟
السَّبب الأكثر شُيُوعًا هو ضَعفٌ في جِدار الأبهَر،وغالبًا ما ينجُم هذا الضعف عن تصلُّب وتضيُّق الأبهَر (تصلُّب الشرايين atherosclerosis).
تَنطَوي الأسبابُ الأقل شيوعًا على:
إصابات في الأبهَر، بسبب حوادث السيارات غالبًا
الأمراض التي تسبِّب التهاب الأبهر aortitis
الاضطرابات التي تسري في العائلات، وتُسبِّب الضرر لنُسُج الجسم، مثل متلازمة مارفان Marfan syndrome
أنواع مُعيَّنة من العَدوى، مثل السّفلس syphilis
ما هي أعراضُ أمّ الدَّم الأبهريَّة في البطن؟
لا تظهر أعراضٌ عند العديد من المَرضى،
وتنطوي أعرَاضُ أمّ الدَّم الأبهريَّة في البطن على:
إحسَاس نابِضٌ في البطن
ألم شديد في الظهر بالرغم من أنَّ المريض لم يُؤذ نفسه
إذا تمزَّقت أم الدَم، ستنطوي الأعراضُ على:
ألم شديد في أسفل البطن والظَّهر
إيلام عند الجسّ في المنطقة فوق أمّ الدَّم
انخفاض مُفاجئ وخطير في ضغط الدَّم (صدمة)
سيقضي المريضُ نحبَه إذا تمزَّقت أمّ الدَّم، ولم يتلقَّ مُعالَجةً.
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان المريض يُعاني من أمّ الدَّم الأبهرية في البطن؟
يكتشفُ الاطباءُ أمَّ الدَّم عادة في أثناء الفحص البدنيّ المُنتظَم إذا لاحظوا تبارزًا في مُنتصَف البطن،وسيضعُ الطبيب السمَّاعةَ فوق التبارز حتى يسمَع الصوت الصَّاخب whooshing sound الذي يصدر عن الدَّم عندما ينتقل عبر أمّ الدَّم؛كما قد يكتشفُ الأطباء أمّ الدَّم مُصادفةً عندما يقومون بفحصٍ تصويريٍّ (مثل التصوير بالأشعَّة السِّينيَّة أو التصوير المقطعيّ المُحوسَب) لسببٍ آخر.
وقد يقومُ الأطباءُ بالفحوصات التصويريَّة التالية لمعرفة حجم أمّ الدَّم:
كيف يُعالِجُ الأطباءُ أمّ الدَّم الأبهريَّة في البطن؟
سيقُوم الاطباء بمُعاينة حجم أمّ الدَّم لمرَّة كل 3 إلى 6 أشهر تقريبًا،
وإذا كان عرضها أصغَر من 5 سنتمترات تقريبًا، قد يطلبون من المريض اتباع التعليمات التالية:
تجنُّب التدخين
أخذ أدوية ضغط الدَّم
إذا كانت أمّ الدَّم كبيرةً، سيحتاجُ المريض إلى الجراحة.
الجِراحة
قد يقُوم الأطباء بجراحةٍ تنطوي على إدخال أنبوب (طُعم) في الأبهَر لإصلاح أمّ الدَّم،وهناك نوعان من الجراحة يُمكن القيام بهما:
قد يُحدِثُ الطبيبُ شقًّا في البطن لإدخال الطُعم،
قد يضع الطبيب الطُّعمَ في الشريان الأبهر عن طريق تمريره في شريانٍ في الجزء العلويّ من الطرف السفلي.
يستنِدُ نوعُ الجراحة التي يحتاجُ إليها المريض إلى عُمره وصحَّته، وفي أي جزء من الأبهر حدثت أمّ الدَّم.
إذا تمزَّقَت أمّ الدَّم أو أوشَكت على التمزُّق، قد تُساعد الجراحة الطارئة لإصلاح أمّ الدَّم على إنقاذ حياة المريض،حيث سيقضي نحبه من دُون هذه الجراحة.