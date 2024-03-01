تتراكم البكتيريا على السن وتُنتج أحماضًا تسبب النخر السني.

تُشكِّل البكتيريا، واللعاب، وبقايا الطعام طبقة رقيقة تُسمَّى اللويحة البكتيرية تلتصق بالأسنان.تتصلب اللويحة البكتيرية مع مرور الوقت وتتحول إلى قلح أو جير.يكون القلح أصفر اللون عادةً.يمكن للمريض أن يراه أحيانًا عند أعناق الأسنان.من الصعب القضاء على البكتيريا في اللويحة والقلح.

تعتاش البكتيريا على السكاكر.وهذا هو السبب في أنَّ استهلاك الأطعمة والمشروبات السكرية قد يؤدي إلى تسوس الأسنان.تكون كمية السكر التي يتناولها الشخص أقل أهمية من عدد مرَّات تناولها.إن ما يهم هو مقدار الوقت الذي يكون فيه السكر في تماس مع الأسنان.يكون احتساء مشروب غازي سكري على مدار ساعة أكثر ضررًا من تناول قطعة من الحلوى في غضون 5 دقائق، على الرغم من أن الحلوى قد تحتوي على كمية أكبر من السكر.كما يواجه الأطفال الذين يستلقون على الفراش وزجاجة الحليب في أفواههم خطراً أعلى للإصابة بالنخور السنية، حتى وإن كانت الزجاجة تحتوي على الحليب فقط (الطبيعي أو الصناعي).فإذا كانت الأم بصدد تقديم زجاجة لطفلها كي يشربها قُبيل النوم، فينبغي ألا تحتوي سوى على الماء.

يزداد احتمال حدوث النخور السِّنية في الحالات التالية: