ما الذي يُسبِّبُ قرحاتَ القرنية؟

ما الذي يُسبِّبُ قرحاتَ القرنية؟

تنجم معظم قرحات القرنية عن:

العدوى

يمكن للعديد من أنواع البكتيريا، والفيروسات، والطفيليات أن تكون مسؤولة.

عادةً ما يكون لدى الشخص أيضًا مشكلة عينية تجعل العدوى أكثر احتمالاً، مثل: