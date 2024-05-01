ما هي قرحة القرنية؟
القرنيَّة هيَ الطبقة الشفَّافة في مُقدِّمة العين.قرحة القرنية هي تآكل مفتوح على سطح القرنية.
نظرة داخل العين
عادةً ما تنجم قرحة القرنية عن عدوى
قد تبدأ العدوى بإصابة أو خدش في العين، أو تهيج بسبب العدسات اللاصقة، أو أمراض عينية محددة
قد يُعاني الشخص من ألمٍ في العين، ودُماع، وحساسية للضوء، واحمرار العينين
يُعالج الأطباء قرحات القرنية بالمضادات الحيوية على شكل قطرات عينية
قد تترك قرحة القرنية بعد تعافيها ندبة ضبابية تؤثر في رؤية الشخص
ينبغي على الشخص استشارة الطبيب مُباشرةً إذا كان يعتقد أنَّ لديه قرحة في القرنية لأنها قد تُفضي إلى العمى.
ما الذي يُسبِّبُ قرحاتَ القرنية؟
تنجم معظم قرحات القرنية عن:
العدوى
يمكن للعديد من أنواع البكتيريا، والفيروسات، والطفيليات أن تكون مسؤولة.
عادةً ما يكون لدى الشخص أيضًا مشكلة عينية تجعل العدوى أكثر احتمالاً، مثل:
خدش في العين
تهيج بسبب العدسات اللاصقة، مثل ارتداءها في أثناء النوم، أو عدم تنظيفها بشكل صحيح
تهيُّج بسبب انقلاب رموش العين أو انقلاب الجفن
جفاف العينين المفرط
ما هِيَ أعراض قرحة القرنية؟
عادةً ما تحدث قرحة القرنية في عين واحدة فقط.
تنطوي أعراض قرحة القرنية على:
احمرار ودماع العين
ألم في العين
الإحساس بوجود شيء ما في العين
يسبب الضوء ألم العين
بقعة بيضاء أو رمادية على العين
إذا لم تجرِ مُعالَجة قرحة القرنية، فقد تزداد عمقًا، ويمكن للعدوى أن تُلحق الضرر بأجزاء أخرى من العين.
يمكن لقرحة القرنية أن تترك أحيانًا ندبة بعد تعافيهايمكن للندبة أن توثر في الرؤية.
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص قرحة في القرنية؟
يتعرَّف الأطباءُ إلى قرحة القرنية من خلال معاينة العين.وسوف يقومون بفحص كامل للعين، بما في ذلك فحص الرؤية، وقد يقومون أيضًا بما يلي:
أخذ عينة من قرحة القرنية لفحصها
كيف يُعالِجُ الأطباءُ قرحات القرنية؟
يُمكن لقرحة القرنية أن تفضي إلى العمى، لذلك من المهم استشارة الطبيب مُباشرةً إذا كان الشخص يعتقد أنَّه مصاب بقرحةٍ في القرنية.
سيقوم الأطباء بعلاج الحالة فورًا عن طريق:
المضادات الحيوية بشكل قطرات عينية لمحاربة العدوى
قطرات عينية لتوسيع العين، مما يساعد على تخفيف الألم
قد يحتاج الشخص لاستعمال المضادات الحيوية بشكل قطرات عينية كل ساعة أو ساعتين في بداية الأمر.
في حالاتٍ نادرة، إذا أثرت الندبة في الرؤية، فقد يُجري الأطباء زرع قرنية (عملية لاستئصال القرنية الضبابية واستبدالها بقرنية سليمة ورائقة).