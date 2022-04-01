ينجم التهاب الملتحمة العدوائي infectious conjunctivitis عن عدوى بمجموعة متنوعة من البكتيريا والفيروسات،وغالبًا ما يُسمَّى العين القرنفلية pinkeye لأن العينَين تُصبحان بلونٍ قرنفلي أو أحمر.

ينتشر التهاب الملتحمة العدوائي من عينٍ إلى أخرى بسهولة، وكذلك من شخصٍ إلى آخر،

وهو ينجم عن فيروس عادةً.

يستمرُّ التهاب الملتحمة الفيروسي (الناجم عن فيروس) من أسبوع إلى أسبوعين، ويزول من تلقاء نفسه،

وإذا كان المريض يُعاني من التهاب الملتحمة البكتيري، سيعطيه الأطباءُ قطرات عينية تحتوي على مضاد حيوي،

ولتجنب انتشار التهاب الملتحمة إلى آخرين، ينبغي غسل اليدين بشكلٍ مُتكرِّرٍ وتجنُّب مشاركة مناشف الجسم والوجه وأغطية الأسرة.

يمكن أن يُصاب المواليد الجدد بالتهاب الملتحمة العدوائيّ إذا كانت أمهاتهم مصابات بالمتدثرة أو السَّيَلان.تنتقل العدوى من الأم إلى صغيرها في أثناء الولادة.يمكن يحدث العمى عند الصغار إذا لم يُعالَجوا ويحتاجون إلى مراجعة الطبيب مباشرةً.

التهاب الملتحمة العدوائي (فيروسي) الصورة DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

يمكن أن تسبِّب أشياء أخرى من غير حالات العَدوَى التهابَ الملتحمة،فعلى سَبيل المثال، يُمكن أن تُهيِّج بقعة صغيرة من الأوساخ أو العدسات اللاصقة أو المكياج الملتحمة وتجعلها ملتهبة،وتُسبب الحساسية التهاب الملتحمة التحسُّسي أحيانًا.