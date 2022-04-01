الملتحمة هي النسيج الرقيق الشفاف الذي يُبطِّن الجفن من الداخل ويُغطِّي بياض العين،والتهاب الملتحمة هو التِهابٌ (تورم وتهيج) يُصيب الملتحمة.
ما هُوَ التهابُ الملتحمة العدوائيّ؟
ينجم التهاب الملتحمة العدوائي infectious conjunctivitis عن عدوى بمجموعة متنوعة من البكتيريا والفيروسات،وغالبًا ما يُسمَّى العين القرنفلية pinkeye لأن العينَين تُصبحان بلونٍ قرنفلي أو أحمر.
ينتشر التهاب الملتحمة العدوائي من عينٍ إلى أخرى بسهولة، وكذلك من شخصٍ إلى آخر،
وهو ينجم عن فيروس عادةً.
يستمرُّ التهاب الملتحمة الفيروسي (الناجم عن فيروس) من أسبوع إلى أسبوعين، ويزول من تلقاء نفسه،
وإذا كان المريض يُعاني من التهاب الملتحمة البكتيري، سيعطيه الأطباءُ قطرات عينية تحتوي على مضاد حيوي،
ولتجنب انتشار التهاب الملتحمة إلى آخرين، ينبغي غسل اليدين بشكلٍ مُتكرِّرٍ وتجنُّب مشاركة مناشف الجسم والوجه وأغطية الأسرة.
يمكن أن يُصاب المواليد الجدد بالتهاب الملتحمة العدوائيّ إذا كانت أمهاتهم مصابات بالمتدثرة أو السَّيَلان.تنتقل العدوى من الأم إلى صغيرها في أثناء الولادة.يمكن يحدث العمى عند الصغار إذا لم يُعالَجوا ويحتاجون إلى مراجعة الطبيب مباشرةً.
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
يمكن أن تسبِّب أشياء أخرى من غير حالات العَدوَى التهابَ الملتحمة،فعلى سَبيل المثال، يُمكن أن تُهيِّج بقعة صغيرة من الأوساخ أو العدسات اللاصقة أو المكياج الملتحمة وتجعلها ملتهبة،وتُسبب الحساسية التهاب الملتحمة التحسُّسي أحيانًا.
ما هِيَ أعراض التهاب الملتحمة العدوائي؟
تبدأ الأَعرَاض في عين ثم تنتقلُ إلى الأخرى عادةً،وتحدث العدوى عندما يكون لدى المريض زكام في بعض الأحيان.
تنطوي الأَعرَاض النموذجية على:
عينين بلون قرنفلي أو أحمر
تهيج في العينين
الدماع العيني
في بعض الأحيان، يكون السائل الذي يخرج من العينين بلون أبيض أو أصفر مثل القيح،وقد يكون لزجًا بدلًا من أن يكون مائيًا،وقد يستيقظ المريض وعيناه مغلقتان بسبب المفرزات،ويُساعد غسلهما بماءٍ دافئ على زوال الإغلاق.
في بعض الأحيان، قد يُلاحظ المريض أيضًا:
أن الضوء يُزعج عينيه
أن الرؤية لديه تكون متغيمةً بسبب وجود كل السائل في عينيه
وإذا كانت الحالة ناجمةً عن بكتيريا، من المحتمل أنَّ:
ما يخرج من العين سيكون ثخينًا ولزجًا وبلون أبيض أو أصفر (قيح)
قد تكون العينان مغلقتين عند الاستيقاظ في الصباح
يكون لدى الصغار الذين يُعانون من المتدثرة أو السَّيَلان في العينين:
قيح يخرج من العينين
تورم في الجفن
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص التهاب الملتحمة العدوائي؟
يستطيعُ الأطباءُ تشخيص الحالة استنادًا إلى الأعراض وفحص العين،وإذا اعتقدوا أنَّ المتدثِّرة أو السَّيَلان أو مشكلة أخرى قد تكون السبب في مشاكل العين، سيأخذون عيِّنةً من العين ويُجرون اختبارات.
كيف يُعالج الأطباء التهاب الملتحمة العدوائي؟
إذا كان السبب فيروسيًا:
ستزول الأعراض من تلقاء ذاتها في أسبوع إلى أسبوعين،
ولتهدئة العين المتهيجة، ينبغي وضع منشفة للوجه دافئة أو باردة عليها.
إذا كان المريض يعاني من تغيُّم الرؤية أو حساسية للضوء، قد يُعطيه الأطباء قطرات عينية تحتوي على ستيرويد قشري،
وإذا اعتقدوا أنَّ التهاب الملتحمة العدوائي قد يكون ناجمًا عن بكتيريا، سيُعطون المريض قطرات عينية أو مراهم تحتوي على مُضاد حيوي.
بالنسبة إلى حديث الولادة، سيقوم الأطباءُ بالآتي:
إعطاء حديث الولادة حقنةً تحتوي على مضادات حيوية إذا كان السبب في التهاب الملتحمة العدوائي لديه هُوَ السيلان أو المتدثرة،
كما سيُعالجون والديه أيضًا.
للوقاية من التهاب الملتحمة، يُعطي الأطباء حديثي الولادة قطرات عينية أو مرهمًا من بعد الولادة مباشرةً.
كيف يُمكن الحيلولة دُون انتشار التهاب الملتحمة العدوائيّ؟
إذا كان المريض يُعاني من التهاب الملتحمة العدوائيّ، ينبغي عليه اتباع الخطوات الآتية للحيلولة دُون انتشاره:
غسل اليدين بالصابون والماء أو استخدام مُعقَّمات اليدين لمرات عديدة، خصوصًا قبل وبعد تنظيف العين أو وضع دواء فيها
عدم ملامسة العينين
عدم مُشاركة مناشف الجسم والوجه وأغطية السرير مع آخرين
البقاء في المنزل وعدم الذهاب للمدرسة أو العمل لبضعة أيام.