الصُّلبَة هي الطبقة الخارجية البيضاء المتينة للعين،والتهاب الصلبة scleritis هو التهاب شديد ومُؤلم في الصلبة،

ويُمكن يُؤثِّر في عين واحدة أو العينين معًا، وفي جزء من الصلبة أو فيها كاملةً.

يُمكن أن يُخرب التهاب الصلبة الشديد الصلبةَ ويُسبب ضررًا في الرؤية،

وهو يحدُث إذا كان المريض يُعاني من أنواع معينة من أمراض المناعة الذاتية أحيانًا، مثل التهاب المَفاصِل الروماتويدي أو الذئبة الحمامية الجهازية، أو خضع إلى جراحةٍ في العين بسبب مشكلة عينية أخرى أو حالات عدوى معينة في العين.

يكون التهاب الصلبة أكثر شيوعًا عند النِّساء في عمرٍ يتراوَحُ بين 30 إلى 50 عامًا،

وقد يُعاني المريض من ألم عميق في عينٍ واحدة أو الاثنتين معًا،