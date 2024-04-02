ما هُوَ التهاب الصلبة؟
الصُّلبَة هي الطبقة الخارجية البيضاء المتينة للعين،والتهاب الصلبة scleritis هو التهاب شديد ومُؤلم في الصلبة،
ويُمكن يُؤثِّر في عين واحدة أو العينين معًا، وفي جزء من الصلبة أو فيها كاملةً.
يُمكن أن يُخرب التهاب الصلبة الشديد الصلبةَ ويُسبب ضررًا في الرؤية،
وهو يحدُث إذا كان المريض يُعاني من أنواع معينة من أمراض المناعة الذاتية أحيانًا، مثل التهاب المَفاصِل الروماتويدي أو الذئبة الحمامية الجهازية، أو خضع إلى جراحةٍ في العين بسبب مشكلة عينية أخرى أو حالات عدوى معينة في العين.
يكون التهاب الصلبة أكثر شيوعًا عند النِّساء في عمرٍ يتراوَحُ بين 30 إلى 50 عامًا،
وقد يُعاني المريض من ألم عميق في عينٍ واحدة أو الاثنتين معًا،
وسيُعطيه الأطباءُ ستيرويدات قشرية وأدوية لمُعالَجة جهازه المناعي.
أجزاء العين
ما هي أعرَاض التهاب الصلبة؟
تنطوي الأَعرَاض على:
ألم في العين يبدو مثل وجعٍ عميق لا يزول، ويُمكن أن يجعل المريض مستيقظًا في الليل
إيلام في العين
احمرار أو لون أرجوانيّ فوق جزء من بياض العين أو كله
عين دامعة
تغيم الرؤية
حساسيَّة للضوء المُبهر
يمكن أن يؤدي التهاب الصلبة الشديد إلى مشاكل أخرى خطيرة في العين قد تؤثر في البصر، مثل السادّ والزرق.وفي حالاتٍ نادرة، يمكن أن يُسبب ثقبًا صغيرًا في مقلة العين.
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص التهاب الصلبة؟
سوف يسأل الأطباءُ الشخصَ عن الأَعرَاض ويُجرون فحصًا سريريًا،
وإذا اعتقدوا أن الجزء الخلفي من العين ملتهبٌ، قد يحتاجون إلى إجراء فحوصات لمعاينة الحالة بشكلٍ أفضل،وقد يستخدمون:
كيف يُعالِجُ الأطباءُ التهابَ الصلبة؟
سيقوم الأطباء بالأمور الآتية:
يطلبون من المريض أخذ مسكن للألم مُضاد للالتهاب، مثل إيبوبروفين ibuprofen
يُعطون المريض أقراصًا تحتوي على ستيرويد قشري أو أحيانًا عن طريق حقنةٍ في الصلبة
يُعطون المريض دواءً لمُعالَجة الجهاز المناعيّ إذا كان لديه أحد أمراض المناعة الذاتية