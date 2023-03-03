ما هو فقد البصر المُفاجئ؟
فقد البصر المُفاجئ هُو حالة يفقد فيها الشخص بعضًا من الرؤية أو كلَّها بسرعة،ويُمكن أن يحدُث هذا الفقد خلال بضعة دقائق أو خلال أيام قليلة.يختلف فقدان الرؤية عن تشوش الرؤية.تغيُّم الرؤية هو حالة يفقد فيها الشخص قدرته على الرؤية بوضوح مثلما اعتاد في السابق.
قد يحدُث فقد البصر في عينٍ واحدةٍ أو في الاثنتين معًا،
وقد يُؤثِّرُ في العين بكاملها أو في مُجرَّد جزءٍ منها،
كما قد يُعاني المريض من ألمٍ في العين، وذلك استنادًا إلى سبب فقد البصر
يُعدُّ فقد البصر المُفاجئ من الحالات الطارئة، ولذلك ينبغي على المريض التوجُّه إلى المُستشفى مُباشرةً.
ما الذي يسبب فقد البصر المُفاجئ؟
تنطوي الأَسبَاب الأكثر شُيوعًا لفقد البصر المُفاجئ على:
انسِداد وعاء دمويّ في العين
إصابة في العين
النَّزف في العين، ويُواجه أشخاص السكَّري خطر هذا النَّزف
تنطوي الأسبَاب الأقلّ شُيوعًا لفقد البصر المُفاجئ على:
السَّكتة أو السَّكتة الصَّغيرة mini-stroke (عندما تتوقَّف التروية الدموية إلى منطقةٍ في الدِّماغ)
الزَّرَق (ارتفاع ضغط العين)
انفصال الشبكية (عندما تنفصلُ شبكيَّة العين، أي الطبقة الرقيقة الحساسة للضوء في مُؤخِّرة العين، عن مُقلَة العين)
تُؤدِّي بعض المشاكل إلى فقد كاملٍ للبصر،وقد تُؤدِّي نفس هذه المشاكل إلى مُجرَّد فقد جزئيّ للبصر إذا كانت تُؤثِّرُ في جزءٍ واحدٍ من العين فقط.
متى ينبغي استشارة الطبيب؟
ينبغي على المريض التوجُّه إلى المستشفى مُباشرةً إذا حدث له فقد مُفاجئ في البصر،حيث يكون السبب خطيراً في مُعظم الأحيان،
وحتَّى إذا عادَ البصر بسرعة ومن تلقاء ذاته، يُمكن أن يكُون الفقد المُفاجئ للبصر علامةً تُشير إلى احتمال إصابة بـالسَّكتة الصغيرة.
ما الذي سيحدث عندَ زيارة الطبيب؟
سوف يسأل الأطباءُ المريضَ حولَ الأَعرَاض والتاريخ الصحي،
وسيقُومون بالإجراءات التالية:
تفحُّص الرؤية عن طريق مُخطَّط اختبار العين eye chart
تفحُّص كيفية تفاعل العين مع الضوء
تفحُّص ما إذا كانت العين قادرةً على مُتابعة جسمٍ مُتحرِّكٍ
وضع قطرات من سائل في العين (قد يشعر المريض بحرقةٍ تستمرُّ لبضع ثوانٍ)
تفحُّص العين باستخدام ضوء مُكبّر (ضوء باهر جداً)
قياس ضغط العين (هُناك طُرق مُختلفة للقيام بهذا ولكن لا تُسبِّب أية منها الألم)
التحرِّي عمَّا إذا كان المريض قادرًا على رؤية الألوان
كما قد يقُومون بتفحُّص أجزاءٍ أخرى من جسم المريض، مثل الجلد أو الجهاز العصبيّ.
ما هي الاختبارات التي سيحتاج إليها المريض؟
سيُجري الأطباء اختبارات عند الحاجة إليها وذلك استنادًا إلى السبب الذي يشتبهون في أنَّه يُسبِّبُ فقد البصر، وتنطوي هذه الاختبارات على:
التصوير بالموجات فوق الصوتيَّة (فحص تصويري تُستخدَم فيه الموجات فوق الصوتية لأخذ صورة للعين من الداخل، خُصوصًا الشبكية)
التصوير بالرنين المغناطيسيّ للرأس للتحرِّي عن عصب العين ومعرفة ما إذا سبق أن تعرَّض المريض إلى السكتة
الاختبارات الدموية
كيف يعالج الأطباء فقد البصر المُفاجئ؟
سيقومُ الأطباءُ بمُعالَجة المشكلة التي تُسبِّبُ فقد البصر،
وفي بعض الحالات، لا تُساعِدُ المُعالَجة على استعادةِ الرؤية، ولكن يُمكن أن يُساعد تلقِّي المُعالجة بسرعة على وِقاية الرؤية في العين الأخرى.