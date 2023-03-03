فقد البصر المُفاجئ هُو حالة يفقد فيها الشخص بعضًا من الرؤية أو كلَّها بسرعة،ويُمكن أن يحدُث هذا الفقد خلال بضعة دقائق أو خلال أيام قليلة.يختلف فقدان الرؤية عن تشوش الرؤية.تغيُّم الرؤية هو حالة يفقد فيها الشخص قدرته على الرؤية بوضوح مثلما اعتاد في السابق.

قد يحدُث فقد البصر في عينٍ واحدةٍ أو في الاثنتين معًا،

وقد يُؤثِّرُ في العين بكاملها أو في مُجرَّد جزءٍ منها،

كما قد يُعاني المريض من ألمٍ في العين، وذلك استنادًا إلى سبب فقد البصر

يُعدُّ فقد البصر المُفاجئ من الحالات الطارئة، ولذلك ينبغي على المريض التوجُّه إلى المُستشفى مُباشرةً.