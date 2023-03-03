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حقائق سريعة
حقائق سريعة

فقد البصر المُفاجئ

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته شعبان 1444
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ما هو فقد البصر المُفاجئ؟

فقد البصر المُفاجئ هُو حالة يفقد فيها الشخص بعضًا من الرؤية أو كلَّها بسرعة،ويُمكن أن يحدُث هذا الفقد خلال بضعة دقائق أو خلال أيام قليلة.يختلف فقدان الرؤية عن تشوش الرؤية.تغيُّم الرؤية هو حالة يفقد فيها الشخص قدرته على الرؤية بوضوح مثلما اعتاد في السابق.

  • قد يحدُث فقد البصر في عينٍ واحدةٍ أو في الاثنتين معًا،

  • وقد يُؤثِّرُ في العين بكاملها أو في مُجرَّد جزءٍ منها،

  • كما قد يُعاني المريض من ألمٍ في العين، وذلك استنادًا إلى سبب فقد البصر

يُعدُّ فقد البصر المُفاجئ من الحالات الطارئة، ولذلك ينبغي على المريض التوجُّه إلى المُستشفى مُباشرةً.

ما الذي يسبب فقد البصر المُفاجئ؟

تنطوي الأَسبَاب الأكثر شُيوعًا لفقد البصر المُفاجئ على:

  • انسِداد وعاء دمويّ في العين

  • إصابة في العين

  • النَّزف في العين، ويُواجه أشخاص السكَّري خطر هذا النَّزف

تنطوي الأسبَاب الأقلّ شُيوعًا لفقد البصر المُفاجئ على:

تُؤدِّي بعض المشاكل إلى فقد كاملٍ للبصر،وقد تُؤدِّي نفس هذه المشاكل إلى مُجرَّد فقد جزئيّ للبصر إذا كانت تُؤثِّرُ في جزءٍ واحدٍ من العين فقط.

متى ينبغي استشارة الطبيب؟

ينبغي على المريض التوجُّه إلى المستشفى مُباشرةً إذا حدث له فقد مُفاجئ في البصر،حيث يكون السبب خطيراً في مُعظم الأحيان،

وحتَّى إذا عادَ البصر بسرعة ومن تلقاء ذاته، يُمكن أن يكُون الفقد المُفاجئ للبصر علامةً تُشير إلى احتمال إصابة بـالسَّكتة الصغيرة.

ما الذي سيحدث عندَ زيارة الطبيب؟

سوف يسأل الأطباءُ المريضَ حولَ الأَعرَاض والتاريخ الصحي،

وسيقُومون بالإجراءات التالية:

  • تفحُّص الرؤية عن طريق مُخطَّط اختبار العين eye chart

  • تفحُّص كيفية تفاعل العين مع الضوء

  • تفحُّص ما إذا كانت العين قادرةً على مُتابعة جسمٍ مُتحرِّكٍ

  • وضع قطرات من سائل في العين (قد يشعر المريض بحرقةٍ تستمرُّ لبضع ثوانٍ)

  • تفحُّص العين باستخدام ضوء مُكبّر (ضوء باهر جداً)

  • قياس ضغط العين (هُناك طُرق مُختلفة للقيام بهذا ولكن لا تُسبِّب أية منها الألم)

  • التحرِّي عمَّا إذا كان المريض قادرًا على رؤية الألوان

كما قد يقُومون بتفحُّص أجزاءٍ أخرى من جسم المريض، مثل الجلد أو الجهاز العصبيّ.

ما هي الاختبارات التي سيحتاج إليها المريض؟

سيُجري الأطباء اختبارات عند الحاجة إليها وذلك استنادًا إلى السبب الذي يشتبهون في أنَّه يُسبِّبُ فقد البصر، وتنطوي هذه الاختبارات على:

كيف يعالج الأطباء فقد البصر المُفاجئ؟

سيقومُ الأطباءُ بمُعالَجة المشكلة التي تُسبِّبُ فقد البصر،

وفي بعض الحالات، لا تُساعِدُ المُعالَجة على استعادةِ الرؤية، ولكن يُمكن أن يُساعد تلقِّي المُعالجة بسرعة على وِقاية الرؤية في العين الأخرى.

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محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.