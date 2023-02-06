تبدأ العدوى في المفصل بسرعةٍ عادةً.ويُصبح المفصل:

مؤلمًا جدًا

أحمرَ ودافئًا

متورمًا ومتيبسًا

في بعض الأحيان، تحدث حمَّى وقشعريرة

بالنسبة إلى الرضع والصغار الذين لا يمكنهم التكلم بسبب صغر أعمارهم، يُمكن أن يكون من الصعب عليهم التعبير عمَّا يُزعجهم، ولكن قد تنطوي الأعراض لديهم على: