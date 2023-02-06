ما هُوَ التِهابُ المفصل العَدوائِيّ؟
التهاب المَفاصِل arthritis هو التهاب يُصيب مفصلًا،وهناك أنواع عديدة من التهاب المفاصل.التهاب المَفاصِل العدوائي infectious arthritis هو التهاب المَفاصِل الناجم عن عدوى بكترية في مفصل،
يمكن أن يُصابَ المَفصِل بعَدوى إذا انتشرت عدوى أخرى في الجسم إلى المَفصِل، أو إذا حدثت عدوى في المفصل في أثناء الجراحة أو بسبب إصابة؛
وعادةً يتأثر مفصل واحد كبير فقط، مثل مفصل الركبة أو الكتف.
سيتورَّم المَفصِل ويصبح أحمر اللون ومؤلمًا وقد تحدث حمَّى عند المريض،
وإذا لم يُعالج التهاب المَفاصِل العدوائي، يمكن أن يُلحقَ الضَّرر بالمفصل.
يُعالج الأطباءُ العدوى بمُضادات حيوية وأحيَانًا بالجراحة لتصريف القيح من المَفصِل.
ما الذي يُسبب التهابَ المَفاصِل العدوائي؟
يُمكن أن يُصاب المفصل بالعدوى بسبب:
جرح أو عضَّة أو جرح وخزيّ فوق مفصل
عدوى جلدية قريبة من مفصل
جراحة على مفصل
سيلان gonorrhea ينتشرُ إلى المفاصل
يكون الشخص أكثر ميلًا للإصابة بالتهاب المَفاصِل العدوائي في الحالات الآتية:
إذا كان لديه مفصل اصطناعي
إذا كان يستخدم حُقنًا لتعاطي المخدرات التي تُباع في الشوارع
إذا كان لديه اضطراب استعمال الكحول
إذا كان يُعاني من التهاب المَفاصِل الروماتويدي أو الفصال العظمي أو مشاكل أخرى في المَفصِل
إذا كان جهازه المناعيّ ضعيفًا
ما هِيَ أعراض التهاب المَفاصِل العدوائي؟
تبدأ العدوى في المفصل بسرعةٍ عادةً.ويُصبح المفصل:
مؤلمًا جدًا
أحمرَ ودافئًا
متورمًا ومتيبسًا
في بعض الأحيان، تحدث حمَّى وقشعريرة
بالنسبة إلى الرضع والصغار الذين لا يمكنهم التكلم بسبب صغر أعمارهم، يُمكن أن يكون من الصعب عليهم التعبير عمَّا يُزعجهم، ولكن قد تنطوي الأعراض لديهم على:
عدم تحريك المَفصِل المصاب
التهيُّج
رفض تناول الطعام
حمَّى
رفض المشي إذا كان المَفصِل المصاب بالعدوى في ساق
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص التهاب المفاصل العدوائيّ؟
سيعمل الأطباءُ على:
أخذ عيِّنة من السائل في المفصل عن طريق إبرةٍ لاختبارها،
ولمعرفة ما الذي سبب العدوى في المفصل، قد يُجرون:
اختبارات دموية
اختبارات للسائل الشوكيّ واختبارات للبول
تصوير المفصل بالأشعة السِّينية، أو بالرنين المغناطيسي، أو بتخطيط الصدى
كيف يُعالج الأطباء التهاب المفاصل العدوائيّ؟
يُعالَج الأطبَّاء التهاب المفاصل العدوائيّ عن طريق:
مُضادات حيوية أو دواء مضاد للفطريات
تصريف القيح من المفصل باستخدام إبرة أو أحيانًا عن طريق الجراحة
جبيرة على المفصل، يتبعها علاج طبيعي
مُسكِّنات الألم التي تُباعُ من دُون وصفةٍ طبيةٍ، مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين