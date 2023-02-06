ما هُوَ التهاب العظم والنقي؟

ما هُوَ التهاب العظم والنقي؟

يشير التهاب العظم والنقيّ إلى العدوى في العظم.

العظم هُوَ نسيج حي يُمكن أن يُصاب بعدوى مثل أي جزء آخر من الجسم،

وتنتقل العدوى إلى العظم من خلال الدَّم أو من نسيج قريب مُصاب بعدوى أو من جرحٍ مفتوحٍ.

قد يُعاني المريض من ألمٍ في العظم وحمَّى ونقصٍ في الوزن،

سوف يحتاج الشخص إلى التصوير بالأشعة السينية وربما يحتاج إلى التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي.

وسيحتاج إلى أخذ مضادات حيوية لأسابيع وربما إلى جراحة لمُعالجة التهاب العظم والنقي

مع العدوى الشديدة، قد تموت أجزاء من العظم، ممَّا يجعل معالجة العدوى أكثر صعوبة،

وفي بعض الأحيان تنتشر العدوى من العظم إلى الجلد وعضلة بالقرب منه.