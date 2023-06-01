سيُعاني المريض من ألم مُفاجئ وشديد في المفصل عادةً،

ويُصبِحُ المفصل:

دافئًا

أحمرَ

متورمًا

كما قَد تظهر أعراض أخرى أيضًا، مثل:

حمَّى

شعور بالتوعُّك

تُؤثِّرُ النوبة الأولى في إصبع القدم الكبيرة فقط عادةً،كما قد تتأثر مفاصل أخرى أيضًا في بعض الأحيان، مثل:

مفاصل في القدم بالإضافة إلى الإصبع الكبيرة

الكاحل

الركبة

المِعصَم

المرفق

ستزول الأَعرَاضُ ببطء حتَّى من دُون معالجة، ولن تظهر من جديد إلى ان تحدث نوبة النقرس التالية.

ستُساعد المعالجة على زوال الأعراض بشكلٍ أسرَع،كما قد تُساعد أيضًا على الوقاية من نوبات أكثر شدَّةً تُؤثِّرُ في أكثر من مفصلٍ واحدٍ وتستمرُّ حتى 3 أسابيع.

مع مرور الزمن، قد يحدث تيبُّس في المَفصِل أو ضرر فيه،ويمكن أن تتشكل كتل صلبة (التوَف tophi) تحت الجلد حول المَفاصِل،ويُمكن أن تُساعد أدوية مُعيَّنة على الوقاية من تشكُّل الكتل أو على معالجتها.

كما يُمكن أن تحدث حصى الكلى أيضًا عند نحو 1 من كل 5 أشخاص بالنقرس، وهي تُسبب ألمًا ومشاكل في الكُلَى.