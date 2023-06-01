ما هُوَ النقرس؟
النقرس هُوَ حالة يصنع الجسم فيها الكثير من حمض اليوريك،ويتشكَّل حمض اليُوريك بشكل طبيعي عندما يقوم الجسم بتفكيك الخلايا القديمة ويصنعُ خلايا جديدة.بالنسبة إلى النقرس، يأخذ حمض اليوريك شكل بلورات تتراكم أحيانًا في المَفاصِل أو حولها،وتُسبب البلورات ألمًا شديدًا في المفصل واحمرارًا وتورمًا.
يحدُث النقرس على شكل نوبات مفاجئة تؤثِّر في مفصلٍ واحدٍ عادةً،
وتزول النَّوبات خلال بضعة أيام،
ويتعرض بعض الأشخاص إلى العديد من النوبات في العام،
وإذا تعرَّض المريض إلى الكثير من النوبات، قد تتضرَّر مفاصله ويُعاني من الألم طوال الوقت.
يكون النقرس أكثر شُيوعًا بين الرِّجال بالمُقارنة مع النِّساء،
وهُوَ يحدث في أثناء منتصف العمر عادةً، ولكن يمكن أن يُصيب من هم اصغر سنًا.
لمعرفة ما إذا كانت هناك إصابة بالنقرس، قد يستخدم الأطباء إبرة لأخذ السائل من المَفصِل من أجل اختباره،
ويُعالج الأطباءُ نوبات النقرس بدواءٍ لتخفيف الألم والتورُّم،
وإذا كان المريض يُعاني من نوباتٍ مُتكرِّرة، قد يحتاج إلى دواءٍ للمساعدة على الوقاية منها.
ما الذي يُسبِّب النقرسَ؟
ينجُم النقرس عن ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدَّم،حيثُ يمكن أن تُشكِّل المستويات المرتفعة جدًا من حمض اليوريك بلورات مجهرية تتراكم في المَفاصِل أو تحت الجلد (التُّوَف tophi).يُسبب تراكم البلورات تورمًا وألمًا وقد يؤدي إلى ضرر في المَفصِل.
يكُون الشخص أكثر ميلًا للإصابة بالنقرس في الحالات الآتية:
لديه قريب من الدرجة الأولى مُصاب بالنقرس، حيث يسري هذا المرض بين العائلات
لديه مشاكل في الكلى، مثل داء الكُلَى
يشرب الكثير من الكُحول
يأكل الكثير من أطعمة مُعيَّنة تزيد من مستويات حمض اليوريك، مثل الأكباد والكلى وسمك الرنكة وبلح البحر والسردين والهليون وأنواع الفطر
يأخذ أدوية مُعيَّنة
لديه تسمُّم بالرصاص (عندما يتراكم الرصاص في الجسمِ)
لديه وزن زائد أو كان بدينًا
يُعاني من المُتلازمة الاستقلابيَّة metabolic syndrome (حالة يُمكن أن تُسبِّب كِبَر حجم الخصر وارتفاعًا في ضغط الدَّم وارتفاعًا في مستويات سكَّر الدَّم)
يخضع إلى المُعالجة الكِيميائيَّة أو المُعالجَة الشعاعيَّة للسرطان
عند الإصابة بالنقرس، يُمكن ان تُحرض إصابةٌ أو مرض أو جراحةٌ النوباتَ.
ما هي أعرَاض النقرس؟
سيُعاني المريض من ألم مُفاجئ وشديد في المفصل عادةً،
ويُصبِحُ المفصل:
دافئًا
أحمرَ
متورمًا
كما قَد تظهر أعراض أخرى أيضًا، مثل:
حمَّى
شعور بالتوعُّك
تُؤثِّرُ النوبة الأولى في إصبع القدم الكبيرة فقط عادةً،كما قد تتأثر مفاصل أخرى أيضًا في بعض الأحيان، مثل:
مفاصل في القدم بالإضافة إلى الإصبع الكبيرة
الكاحل
الركبة
المِعصَم
المرفق
ستزول الأَعرَاضُ ببطء حتَّى من دُون معالجة، ولن تظهر من جديد إلى ان تحدث نوبة النقرس التالية.
ستُساعد المعالجة على زوال الأعراض بشكلٍ أسرَع،كما قد تُساعد أيضًا على الوقاية من نوبات أكثر شدَّةً تُؤثِّرُ في أكثر من مفصلٍ واحدٍ وتستمرُّ حتى 3 أسابيع.
مع مرور الزمن، قد يحدث تيبُّس في المَفصِل أو ضرر فيه،ويمكن أن تتشكل كتل صلبة (التوَف tophi) تحت الجلد حول المَفاصِل،ويُمكن أن تُساعد أدوية مُعيَّنة على الوقاية من تشكُّل الكتل أو على معالجتها.
كما يُمكن أن تحدث حصى الكلى أيضًا عند نحو 1 من كل 5 أشخاص بالنقرس، وهي تُسبب ألمًا ومشاكل في الكُلَى.
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص النقرس؟
يشتبِهُ الأطباءُ في النقرس استنادًا إلى الأعراض ونتائج فحص،
ولتأكيد التشخيص، سيُجرون اختبارات، مثل:
أخذ كمية صغيرة من السائل من المَفصِل (شفط المَفصِل)، حيث سيتفحصون السائل تحت مجهر خاص للتحري عن بلورات حمض اليوريك
تصوير المفصل بالأشعة السينية للتحري عن تغيُّرات في العظم تكون شائعةً مع مرض النقرس
الموجات فوق الصوتية للتحري عن بلورات حمض اليوريك في داخل المَفصِل
كما قد يُجري الأطباءُ اختبارًا دمويًا للتحقق من مستوى حمض اليوريك أيضًا،ولكن قد لا يكون مستوى هذا الحمض مرتفعًا بالرغم من وجود إصابة بالنقرس.
كيف يُعالج الأطباءُ النقرسَ؟
قد يقوم الأطباءُ بالأمور الآتية:
إعطاء المريض أقراصًا للتخفيف من الألم والتورم
في حالاتٍ نادرةٍ، حقن دواء في المفصل
يطلبون من المريض استخدام جبيرة
يطلبون من المريض أن يُريح مفصله، ويُطبقون الثلج على المفصل لعشرين دقيقةً كل بضعة ساعات
إذا كان المريض يواجه خطر تشكل حصى الكلى بحمض اليوريك، يطلبون منه أن يشرب 3 ليترات أو أكثر من السوائل كل يوم (نحو 12 كأسًا من الماء بسعة 8 أونصة)
إذا كان لدى المريض حصى حمض اليوريك في السبيل البوليّ، يستخدِمُ الأطباء في بعض الأحيان موجات صوتية لتفتيت الحصى بحيث يُمكن تمريرها في البول.
إذا كان لدى المريض كُتَل كبيرة (تُوَف) حول المَفاصِل لا تختفي مع المُعالجة، قد يستخدم الأطباءُ الجراحةَ لإزالتها.
كيف يُمكن الوِقاية من نوبات النقرس؟
للوقاية من نوبات النقرس في المستقبل، سيطلب الأطباءُ من المريض:
عدم شُرب الكُحول
إنقاص وزن جسمه
التوقف عن أخذ دواء يزيد من مستويات حمض اليوريك
التقليل من تناول الأطعمة التي تزيد من مستويات حمض اليوريك
في بعض الأحيان، سيطلب الأطباءُ من المريض أخذ دواء يوميًّا لخفض مستوى حمض اليوريك في الدَّم.