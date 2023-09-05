ما هُوَ الالتهاب الوعائي؟
الالتهاب الوعائي هو الحالة الالتهابية التي تصيب أوعية الدَّم.
يمكن أن يؤثر الالتهاب الوعائيّ في أي حجم أو نوع من الأوعية الدموية،
وقد يُؤثِّرُ في العديد من الأوعية الدموية في أعضاء عديدة، أو في مُجرَّد عدد قليل من الأوعية الدموية في عضوٍ أو عضوين،
وتصبح الأوعية الدموية المُلتهبة ضيقةً أو مسدودة ولا تنقُل كمية كافية من الدم.
يمكن أن يحدث التهاب الأوعية الدموية بسبب بعض أنواع العدوى، أو الأدوية، أو العقاقير غير المشروعة
وقد يعاني المرضى من الحُمَّى ويشعُر بالتعب، ثُمَّ تظهر أعراضٌ أخرى استنادًا إلى أيَّة من الأعضاء تأثرت.
يأخذ الأطباء خزعة (عيِّنة من النسيج من العضو المتأثِّر) لتفحص الأوعية الدموية فيها،
ويطلبون من المريض أن يأخذ ستيرويدات قشرية أو أدوية أخرى للتقليل من الالتهاب.
ما الذي يُسبِّبُ الالتهابَ الوعائي؟
لا يستطيع الأطباء اكتشاف السبب في الالتهاب الوعائيّ عادةً،
يمكن في بعض الأحيان لحالات عدوى، أو ذيفانات، أو أدوية، أو عقاقير غير مشروعة أن تحرض هذا الاضطراب.
غالبًا ما يحدث تضيُّق أو انسداد في الأوعية الدموية الملتهبة،ولا تستطيع هذه الأوعية نقل ما يكفي من الدَّم إلى العضو الذي تتواجد فيه،ومن دون كمية كافية من الدم، لا تعمل تلك الاعضاء بشكل صحيح.
ما هي أعرَاض الالتهاب الوعائيّ؟
يُمكن أن يُسبب الالتهاب الوعائيّ أعراضًا عامَّة مثل الحمى والتعرُّق الليلي والألم في العضلات والمفاصل ونقص الوزن وشعورًا بالتعب،
تتباين الأعراض النوعية الأخرى بحسب الأوعية التي تأثرت، مثل الأوعية الدموية في:
الجلد: طفح أو قرحات على الساقين
الدِّماغِ: صُداع وتخليط ذهنيّ
الكلى: فشل كلويّ
الرئتين: صعوبة في التنفُّس
الأعصاب: خذر ووخز وضعف في الذراعين أو الساقين
العينين: تغيُّم الرؤية أو العمى
قد يحتاجُ المريض إلى معالجةٍ طارئةٍ لتلك الأعراض.
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص التهاب وعائيّ؟
الالتهاب الوعائيّ غير شائع،وغالبًا لا يشتبه الأطباء في هذا الاضطراب عندما تظهر الأعراض أولًا،وعندما تستمرُّ توليفات مُعيَّنة للأعراض لفترة طويلة كافية، قد يشتبهُ الأطباءُ في الالتهاب الوعائيّ.لتأكيد الإصابة بالالتهاب الوعائي، يقوم الأطباء بالآتي:
اختبارات الدم
الخزعة في بعض الأحيان (تفحُّص عيِّنة من نسيج العضو المتاثِّر)
قد يحتاج المريض إلى اختباراتٍ أخرى لمعرفة ما هي الأعضاء المتأثرة،فعلى سبيل المثال، قد يخضع إلى اختبار للبول لمعرفة ما إذا تأثرت الكلى لديه.قد يخضع المريض إلى تخطيط كهربية القلب لمعرفة ما إذا تأثر القلب.وإذا بدا أن الرئتين تأثرتا، قد يستخدم الأطباءُ تصوير الصدر بالأشعة السينية والتصوير المقطعي المُحوسَب.
كيف يُعالِجُ الأطباءُالالتهابَ الوعائي؟
يُعالجُ الأطباءُ سببَ الالتهاب الوعائي،ويعني هذا أحيانًا أن المريض يحتاج إلى التوقُّف عن أخذ أدوية يشتبهُ الأطباء في أنَّها تُسبب الالتهاب الوعائي،
ومهما كان السبب، يحاول الأطباء إيقاف التهاب الأوعية الدموية باستخدام:
الستيرويدات القشرية
أدوية تحصر الجهاز المناعي (الأدوية الكابتة للمناعة immunosuppressants)