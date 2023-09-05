لا يستطيع الأطباء اكتشاف السبب في الالتهاب الوعائيّ عادةً،

يمكن في بعض الأحيان لحالات عدوى، أو ذيفانات، أو أدوية، أو عقاقير غير مشروعة أن تحرض هذا الاضطراب.

غالبًا ما يحدث تضيُّق أو انسداد في الأوعية الدموية الملتهبة،ولا تستطيع هذه الأوعية نقل ما يكفي من الدَّم إلى العضو الذي تتواجد فيه،ومن دون كمية كافية من الدم، لا تعمل تلك الاعضاء بشكل صحيح.