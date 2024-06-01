ما الذي يُسبِّب كيسةَ بيكر؟

ما الذي يُسبِّب كيسةَ بيكر؟

يمكن أن تحدث كيسات بيكر عندما يتراكم الكثير من السائل في مفصل الركبة،وينبثق السائل في الجزء الخلفي من الركبة.

تكُون كيسات بيكر أكثر ميلًا للحدوث إذا كان لدى المريض: