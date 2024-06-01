ما هي كيسة بيكر؟
كيسة بيكر Baker cyst هي كيس مليء بالسائل خلف الركبة،
ويأتي السائل في الكيسة من مفصل الركبة.
قَد لا تظهَرُ أيَّة أعرَاض عند المريض إلَّا إذا تمزَّقت الكيسة،
وتجعلُ الكيسة المُتمزقة الربلةَ calf متورمة ومؤلمة.
سيُصرِّفُ الأطباءُ السائلَ من الكيسة باستخدام إبرة، ومن ثم يحقنون ستيرويدات قشرية فيها،
وفي حالاتٍ نادرةٍ، سيحتاج المريض إلى جراحةٍ للكيسة.
ما الذي يُسبِّب كيسةَ بيكر؟
يمكن أن تحدث كيسات بيكر عندما يتراكم الكثير من السائل في مفصل الركبة،وينبثق السائل في الجزء الخلفي من الركبة.
تكُون كيسات بيكر أكثر ميلًا للحدوث إذا كان لدى المريض:
فُصال عظمي osteoarthritis
غضروف متمزق في الركبة
ما هي أعرَاض كيسة بيكر؟
قَد لا تظهَرُ أيَّة أعرَاض عند المريض،وإذا ظهرت أعراض، قد يُعاني من:
بروز أو انتفاخ في الجزء الخلفي من الركبة
ألم أو انزعاج في الجزء الخلفي من الركبة.
مشكلة في ثني الركبة
إذا تمزَّقت الكيسة، يُمكن أن ينزل السائل إلى داخل ربلة الساق وقد يُعاني المريض من:
تورُّم مؤلم في الربلة
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص كيسة بيكر؟
يُشخِّصُ الأطباءُ كيسة بيكر عن طريق تفحص ركبة الشخص أحيانًا،وأحيانًا يستخدمون فحوصات تصويرية، مثل:
MRI (التصوير بالرنين المغناطيسي)
إذا تمزَّقت كيسة بيكر وسبب تورمًا في الرَّبلة، يستخدم الأطباءُ الموجات فوق الصوتية وفحوصات تصويرية أخرى للتحقق ممَّا إذا كانت هناك جلطة دمويَّة في أوردة الساق.
كيف يعالج الأطباءُ كيسةَ بيكر؟
لا تحتاج كيسات بيكر الصغيرة إلى مُعالجة، وهي تزول من تلقاء نفسها أحيانًا،وسيُعالجُ الأطباءُ أيةَ مشكلة في الركبة تُسبب كيسة بيكر.إذا كانت الكيسة أكبر وتُسبب الانزعاجَ، قد يقوم الأطباء بالآتي:
تصريف السَّائِلَ من الكيسة بإبرة
حقن دواء (ستيرويد قشري) في الركبة للتقليل من الالتهاب
إعطاء المريض دواءً للألم
يخضعون المريض إلى العلاج الطبيعي للحفاظ على قوَّة العضلات حول الركبة
في حالاتٍ نادرةٍ، يستخدم الأطباءُ الجراحةَ لإزالة الكيسة.